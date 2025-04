Chyba już od dawna wiadomo, że kremu z filtrem należy używać cały rok, ponieważ także w pochmurne dni skóra jest narażona na szkodliwe działanie promieni UVA oraz UVB. Tylko jak to zrobić, skoro większość z nich jest tłusta i absolutnie nie nadaje się pod makijaż? Oto ranking kremów, które na pewno się sprawdzą!

"Tak, używam kremów z filtrem codziennie" - czy aby na pewno? Aby cieszyć się pełną ochroną przeciwsłoneczną, warto sięgać po kosmetyki, które mają wysokie faktory ochronne SPF (30 to absolutne minimum, które zapewnia nawet 98% ochrony), ale przede wszystkim chronią zarówno przed promieniowaniem UVA, jak i UVB. Czym one się różnią?

Słońce wysyła w kierunku ziemi trzy rodzaje promieniowania, ale tylko dwa z nich przedzierają się przez warstwę ozonową i w niewielkim stopniu docierają do nas. Promieniowanie UVB ma średnią długość fali (280-320 nm), a do Ziemi dociera jedynie 5%. Promieniowanie UVA ma znacznie dłuższą falę (od 320 do 400 nm) i dociera do Ziemi w aż 95%.

Promieniowanie UVC obecnie prawie nie dociera do Ziemi (jest to wciąż badane ze względu na powiększanie się dziury ozonowej), ma najkrótszą falę o największej intensywności. Może wywoływać silne oparzenia oraz uszkodzenia wzroku - oczywiście przy nadmiernej ekspozycji. Używane jest do dezynfekcji pomieszczeń, a także w niektórych lampach bakteriobójczych.

Większość kremów przeciwsłonecznych obecnie zawiera już podwójny faktor UVA+UVB. Jest to ważne, ponieważ promienie UVA są w stanie przedrzeć się np. przez szybę i chmury. Z tego powodu są najbardziej szkodliwe, mogą wywoływać silny rumień i oparzenia, a także nasilać procesy starzenia. UVA przenikają do głębokich warstw skóry, dlatego bardzo ważne jest, aby na opakowaniach szukać właśnie informacji o ochronie UVA+UVB. Dodatkowo zwróć uwagę, czy na opakowaniu jest informacja o faktorze PA - to wskaźnik ochrony przeciw promieniom UVA, wyrażana w plusach (np. PA++++). Im więcej plusów, tym większą ochronę zapewnia dany produkt, oczywiście jeśli jest odpowiednio nakładany.

fot. Kremy UVA+UVB do twarzy/Adobe Stock, javiindy

Azjaci to prawdziwi mistrzowie, jeśli chodzi o tworzenie przeróżnych kosmetyków z faktorami UV. Warto pamiętać, że aby krem odpowiednio chronił, musi być nałożony na twarz w dużej ilości - umownie przyjmuje się, że krem nakłada się na długość dwóch palców, wskazującego i środkowego, a następnie na twarz, aby uzyskać maksymalny faktor SPF obiecywany przez producenta.

Dodatkowo ważna jest także reaplikacja mniej więcej co 3 godziny. Dlatego też u azjatyckich producentów spotkać można bardzo lekkie kremy, które bez trudu się wchłaniają i nadają się pod makijaż, a także inne produkty ochronne - w tym podkłady w specjalnych gąbeczkach, które można szybko zaaplikować ponownie, nie tworząc tzw. efektu maski. W Azji popularne są także pudry z SPF, które zapewniają dodatkową ochronę.

Przed tobą mój subiektywny ranking kremów SPF, które powinny znaleźć się w każdym polskim domu i pozostać w nim na cały rok (i być używane regularnie). Pod uwagę brałam przede wszystkim konsystencję, faktory UV oraz efekt, jaki daje na skórze.

Vichy Ideal Soleil Mattifying Face Dry Touch SPF 50

To prawdziwe zbawienie dla posiadaczek cer tłustych i mieszanych. Formuła kremu wchłania się natychmiast i pozostawia satynowe wykończenie. Nie wyświeca się w ciągu dnia i świetnie sprawdza się pod makijaż - nie waży podkładu ani produktów sypkich. Często można złapać go na atrakcyjnych promocjach.

Cena: ok. 65 zł

fot. Kremy UVA+UVB: Vichy Ideal Soleil Mattifying Face Dry Touch SPF 50/mat. prasowe

SVR Sun Secure Creme SPF 50+

Ten krem został stworzony do codziennej pielęgnacji i dedykowany jest w szczególności cerom mocno wrażliwych na słońce, np. bardzo jasnym, atopowym, naczynkowym. Może być stosowany także u dzieci i niemowląt. Ma lekką formułę, która szybko się wchłania i zawiera aż 4 fotostabilne składniki ochronne, działające na oba typy promieniowania.

Cena: ok. 98 zł

fot. Kremy UVA+UVB: SVR Sun Secure Creme SPF 50+/mat. prasowe

Eeny Meeny Protective Face Cream SPF 50

Ten krem jest też w wersji barwionej, dzięki czemu można używać go jako kremu BB. Nie tylko chroni przed promieniowaniem, ale także silnie nawilża i sprawia, że cera wygląda świeżo i promiennie. Zapewnia wysoką ochronę UVA i UVB, a dodatkowo w składzie znajdują się także prebiotyki, które chronią naturalny mikrobiom skóry. Może być stosowany także u dzieci. Sprawdza się świetnie jako baza pod makijaż - ma lekką formułę i nie wpływa negatywnie na trwałość podkładu czy cieni do powiek.

Cena: ok. 100 zł

fot. Kremy UVA + UVB: Eeny Meeny Protective Face Cream SPF 50/mat. prasowe

Revox Just Daily Sun Shield SPF 50

Ten krem ma tylko jedną wadę: jest dostępny jedynie w mniejszej pojemności 30 ml, a nie standardowej 50 ml. Poza tym świetnie wygląda na skórze i idealnie sprawdza się zarówno na cerze suchej i wrażliwej, jak i mieszanej czy tłustej - nie zapycha i nie zaognia istniejącego trądziku. Nadaje się pod makijaż i nie bieli, a do tego łagodnie, przyjemnie pachnie. To od lat kosmetyczny hit na lato i nie tylko.

Cena: ok. 40 zł

fot. Kremy UVA + UVB: Revox Just Daily Sun Shield SPF 50/mat. prasowe

Garnier Ambre Solaire Sensitive expert + Face UV Protection Fluid SPF50

Przez długi czas produkt ten był hitem na świecie, ale w Polsce nie był łatwo dostępny. Zamawiało się go więc z zagranicznych stron i miejsc typu Amazon czy Ebay. Kobiety pokochały go przede wszystkim za bardzo lekką, emulsyjną formułę, która ekstremalnie się wchłania i intensywnie nawilża. Cera jest miękka, nie wyświeca się i jest idealnie wypielęgnowana. Możesz stosować go jako bazę pod makijaż.

Cena: ok. 50 zł

fot. Kremy UVA + UVB: Garnier Ambre Solaire Sensitive expert + Face UV Protection Fluid SPF50/mat. prasowe

