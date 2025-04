Niezależnie od tego, jak i gdzie zamierzasz spędzić tegoroczny urlop — nad morzem, w górach, w tropikach, sama, czy z dzieckiem, kluczem udanego wyjazdu jest odpowiednie spakowanie walizki. W ten sposób unikniesz stresu i zaoszczędzisz sporo pieniędzy.

Co spakować na wakacje? Oto lista rzeczy, które warto ze sobą zabrać na wyjazd. Mamy też dla ciebie kilka uniwersalnych rozwiązań, dzięki którym pakowanie będzie łatwe, proste i przyjemne.

Spis treści:

Najważniejszy punkt na naszej liście do spakowania na wyjazd. Bez odpowiednich dokumentów i pieniędzy twoje wakacje mogą się szybko skończyć. Trzymaj je torbie lub w bagażu podręcznym.

Jakie dokumenty spakować na wyjazd? Na pewno dowód osobisty - o ile spędzasz wakacje na terenie UE lub paszport, jeżeli wyjeżdżasz poza granice UE.

Pamiętaj również, by przed wyjazdem wykupić ubezpieczenie podróżne. Zwróć również uwagę, czy tam, gdzie wylatujesz, nie jest potrzebny paszport covidowy lub zaświadczenie o szczepieniu.

W walizce, którą zabierasz ze sobą na urlop, nie powinno zabraknąć podstawowej apteczki. W pierwszej kolejności wrzuć do bagażu leki, które przyjmujesz na stałe. Spakuj też leki przeciwbólowe/ przeciwgorączkowe z czynną substancją Ibuprofen lub Paracetamol.

Pamiętaj, że to czym popijasz lek, ma wpływ na jego działanie. Sprawdź, czym nie popijać leków.

Nie zapomnij o środkach do dezynfekcji, plastrach, kompresach opatrunkowych, preparatach łagodzących oparzenia słoneczne oraz odstraszających owady.

Choć teraz wszystko można sprawdzić w Internecie, pakując walizkę na wakacje, warto wrzucić do niej przewodnik miejsca, do którego jedziesz. Jeżeli lubisz aktywnie spędzać czas, na kilka dni przed wyjazdem proponujemy ci przygotować listę miejsc do odwiedzenia. W turystycznych przewodnikach znajdują się też niezbędne informacje takie jak lista hoteli, kawiarni, restauracji czy sklepów.

fot. Adobe Stock, Kay A/peopleimages.com

Kremy, balsamy, szampony zajmują zwykle dużo miejsca, dlatego pakując walizkę, zaopatrz się w kosmetyki w wersji mini lub kup puste pojemniki (10 ml, 20 ml, 30 ml), do których przelejesz ulubione produkty, bez których nie wyobrażasz sobie wakacyjnej eskapady. Wykorzystaj nasz trik i ulubiony krem pod oczy przelej do pojemnika od soczewek.

Pamiętaj, by do walizki wrzucić krem z filtrem. Stosuj go niezależnie od pogody. Zmarszczki, przebarwienia, suchość - wszystkiemu winne jest słońce, więc troszcz się o nią jak najlepiej. Spakuj też maseczki w płachcie - idealnie sprawdzą się po długiej podróży lub aktywnym dniu.

To, jakie ubrania spakować na wyjazd, zależy od kierunku twojej wakacyjnej destynacji. Jeżeli będzie to ciepłe miejsce, wystarczy, że weźmiesz jeden sweter na chłodniejszy wieczór. Natomiast jeżeli wybierasz się na nad polskie morze lub w góry, do walizki warto wrzucić cieplejszą kurtkę, która będzie cię chroniła od wiatru, a nawet czapkę. Nie zapomnij też spakować zapasu bielizny.

Długie sukienki na lato 2023: 7 modnych propozycji, które będziesz chciała nosić na okrągło

Pakując ubrania wybieraj rzeczy wygodne, lekkie i praktyczne, a więc takie, których nie trzeba prasować. Trikiem, który ułatwi ci pakowanie ubrań jest ich rolowanie (zamiast tradycyjne składanie). Kolejnym sprawdzonym tipem jest chowanie skarpetek lub ulubionych perfum do butów.

Obecnie bez telefonu, to jak bez ręki. Telefon komórkowy, najlepiej taki z dostępem do internetu i z nawigacją, zapewni kontakt ze światem. Zastąpi również ciężki aparat fotograficzny. Pakując telefon do bagażu podręcznego, nie zapomnij o ładowarce.

Wybierasz się na rodzinne wakacje? Oprócz podstawowych rzeczy takich jak: dokumenty, kosmetyki, zapas pieluszek (Co spakować na wyjazd z niemowlakiem?) apteczka, ubrania, dodatkowe ręczniki, spakuj również posiłki oraz kilka drobiazgów, które będą umilać mu podróż i pobyt na miejscu np. ulubionego pluszaka, planszówki lub kolorowanki.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 5.08.2014.

