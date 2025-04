Codzienne stosowanie kremów z filtrem nie tylko chroni przed opalenizną czy przebarwieniami, ale także pomaga zachować młody wygląd na dłużej. Promienie słoneczne przyczyniają się m.in. do rozpadu włókien kolagenowych, przez co szybciej widać pierwsze zmarszczki czy wiotczenie skóry. Na szczęście z pomocą tych kosmetyków sobie z tym poradzisz!

Spis treści:

Można, a nawet trzeba. Dawniej, kiedy uważało się, że kosmetyki z filtrem warto stosować tylko podczas słonecznych wakacji na plaży, bywały one ciężkie i bardzo tłuste, przez co zniechęcały do codziennego stosowania.

Dziś jednak, kiedy nasza świadomość co do szkodliwości promieni słonecznych jest dużo większa, producenci dbają o to, aby ich kosmetyki z filtrem SPF były lekkie, szybko się wchłaniały, a jednocześnie zapewniały pełną ochronę UVA + UVB. Dzisiejsze kremy z filtrem nie zapychają i nie nasilają trądziku, są stosunkowo lekkie i szybko się wchłaniają.

Tak, krem z filtrem, który w swoim składzie zawiera faktory przeciwsłoneczne, czyli składniki, które mniej lub bardziej blokują przenikanie promieni UV wgłąb skóry. Wartość SPF zależy od ilości oraz rodzaju użytego składnika. Wyróżnia się chemiczne oraz mineralne filtry przeciwsłoneczne - ich działanie nieco się różni, ale każdy z nich chroni przed szkodliwym działaniem słońca.

Warto pamiętać, że aplikację kremu z filtrem warto powtarzać mniej więcej co 2 godziny. Idealne rozwiązanie znaleźli (nie inaczej) producenci kosmetyków azjatyckich. W ich ofercie można znaleźć mgiełki z filtrem oraz specjalne pudry i podkłady SPF, które z powodzeniem można reaplikować w ciągu dnia. Trend ten powoli wchodzi także na rynki europejskie.

fot. Kremy z filtrem do twarzy i ciała warto stosować codziennie/Adobe Stock,

Stosując kremy z filtrem do twarzy, nie możesz zapomnieć także o standardowej pielęgnacji. Zasada jest jednak taka, że SPF nakładamy na twarz jako ostatni etap, poprzedzający wykonanie makijażu (lub pozostawienie cery naturalnej).

Codziennie rano wklep więc w skórę tonik, zastosuj ulubione serum oraz krem nawilżający, a kiedy ten się wchłonie, wklep solidną ilość kremu z filtrem. Jeśli chodzi o twarz, przyjęło się, że nakładamy na nią ilość odpowiadającą dwóm "wężykom" produktu, rozprowadzonym na palcach wskazującym oraz środkowym.

Oczywiście idealną sytuacją jest, kiedy dodatkowo sięgniesz po podkład z filtrem oraz puder z SPF.

Wybierając krem z SPF na lato oraz z myślą o stosowaniu go na co dzień, warto sięgnąć po produkty lekkie, które szybko się wchłaniają. Dzięki temu będziesz mogła wykonać trwały makijaż, a użyte kosmetyki nie będą "spływać" ani rolować się.

Posiadaczki tłustej cery powinny skupić się na szukaniu produktów z matowym, aksamitnym wykończeniem. Często znajdują się one pod nazwami "velvet", "dry" lub po prostu "mattifying". Nie można jednak zapomnieć o nawilżeniu - w końcu nadmiernie wysuszana skóra broni się, produkując jeszcze więcej sebum.

fot. 10 polecanych kremów z filtrem do twarzy: 1. Ultranawilżający krem z SPF 50+, True Men Sun Care, cena 119 zł | 2. Ultranawilżający krem z SPF 30+, True Men Sun Care, cena 119 zł | 3. Nawilżający ochronny krem-emulsja do twarzy z IR Complex SPF 50+, Lirene, cena ok. 29 zł | 4. Lekka emulsja ochronna SPF 50+, Basic Lab, cena 139,99 zł | 5. Wodoodporny lekki krem SPF 50, Skin 79, cena ok. 60 zł | 6. Aloesowy wodoodporny krem SPF 50+, Holika Holika, cena ok. 60 zł | 7. Krem koloryzujący SPF 50, Fluff Superfood, cena 48,99 zł | 8. Krem o szerokopasmowej ochronie SPF 50+, Pharmaceris, cena 56,99 zł | 9. Matujący krem do twarzy SPF 50, Vichy Ideal Soleil, cena ok. 65 zł | 10. Nawilżający krem SPF z kwaem hialuronowym i aloesem SPF 50, Eveline, cena 34,99 zł/materiały prasowe

Kremy i ogólnie kosmetyki do ciała dostępne są w wielu formach - pod postacią tradycyjnych balsamów, mleczek, olejków, a także mgiełki i sprayu z SPF. Pomimo iż na skórę nie nakładasz makijażu, takie kosmetyki powinny sprawnie się wchłaniać i nie brudzić ubrań w trakcie codziennych czynności. Produkty SPF do ciała znacznie łatwiej jest też reaplikować - wystarczy mieć pod ręką miniaturową wersję sprayu lub emulsji.

Jeśli chodzi o oleje, najczęściej są to tzw. suche olejki, czyli takie, które nie pozostawiają tłustej warstwy i — co najważniejsze — nie brudzą ubrań. Pamiętaj, żeby po aplikacji kosmetyku odczekać min. 10-15 minut, zanim wyjdziesz na słońce. To odpowiedni czas, aby produkt się wchłonął i wytworzył ochronny film na skórze.

fot. 10 polecanych kosmetyków z filtrem do ciała: 1. Emulsja ochronna do ciała SPF 50+, Lirene Sun, cena ok. 30 zł | 2. Fluid ochronny dla sportowców SPF 50+, Avène Sun Sensitive, cena ok. 90 zł | 3. Wodoodporny krem ochronny cera sucha i normalna SPF 50+, Dermedic Sunbrella, cena ok. 50 zł |4. Balsam ochronny hydrolipidowy SPF 50+, Pharmaceris, cena ok. 70 zł | 5. Ochronne mleczko do ciała SPF 50, Lancaster, cena 199 zł | 6. Lekka emulsja ochronna do ciała SPF 50+, Basic Lab, cena 199 zł | 7. Mleczko do opalania SPF 50, Bielenda Bikini, cena ok. 50 zł | 8. Jedwabiste mleczko ochronne do ciała SPF 50+, Uriage, cena ok. 60 zł | 9. Spray do opalania Photoderm Max Spray SPF 50+, Bioderma, cena 109 zł | 10. Mleczko przeciwsłoneczne Hydra 24 SPF 30, Garnier Ambre Solaire, cena ok. 40 zł/materiały prasowe

