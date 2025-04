Rządek gości ustawiających się do złożenia życzeń młodej parze, spośród którego praktycznie każdy mówi to samo: „Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!” sprawia, że po kilku minutach nowożeńcy mają już zapewne dość.

Reklama

Nawet najpiękniejsza kartka z życzeniami dołączona do prezentu, na której będzie kolejny oklepany tekst, zniknie zapewne w szufladzie razem z innymi.

Składanie życzeń ślubnych zawsze jest nieco kłopotliwe – chciałoby powiedzieć się coś wzniosłego, co zostanie zapamiętane i wzruszy, jednak wyjątkowość chwili często albo odbiera mowę, albo powoduje odreagowanie stresu śmiechem. Dlaczego więc nie postawić na śmiech i wesołość, która przyda się przede wszystkim młodej parze?

Życzenia ślubne – śmieszne i indywidualne zostaną zapamiętane na długo!

Śmieszne życzenia ślubne mają same zalety! Jeśli para młoda to twoi bliscy znajomi lub przyjaciele i wiesz, że mają poczucie humoru, takie nieszablonowe złożenie życzeń będzie bardzo mile odebrane!

Krótko, zabawnie i na temat – to najlepsza recepta!

Taka forma sprawdzi się również w sytuacji, gdy życzenia chcesz umieścić na niewielkiej powierzchni: biżuterii, zdjęciu, obrazku…

Nowożeńcy w dniu swojego ślubu są bardzo zestresowani, dlatego taki sympatyczny przerywnik jest jak najbardziej pożądany dla rozluźnienia!

Jak składać śmieszne życzenia ślubne? Oto podpowiedź!

20 gotowych tekstów życzeń ślubnych!

Życzenia ślubne: śmieszne, krótkie i od serca!

Najlepiej sprawdzają się krótkie, rymowane formy. Wystarczą nawet 4 wersy! Żeby ułożyć prostą rymowankę, niepotrzebny jest talent pisarski. Wystarczy, by rymowały się ostatnie słowa.

Takie życzenia możesz złożyć na dwa sposoby:

Osobiście, przy wręczaniu prezentu – najlepiej wraz z partnerem. Wystarczy nauczyć się dwóch zdań i wypowiedzieć je na zmianę z drugą osobą. Masa śmiechu i łez wzruszenia gwarantowana!

– najlepiej wraz z partnerem. Wystarczy nauczyć się dwóch zdań i wypowiedzieć je na zmianę z drugą osobą. Masa śmiechu i łez wzruszenia gwarantowana! Wpisując je do kartki okolicznościowej – jeśli obawiasz się, że nie będziesz mieć na tyle odwagi, by rymowankę powiedzieć osobiście.

Najważniejsze, by takie zabawne życzenia odnosiły się indywidualnie do pary i nawiązywały bezpośrednio do nowożeńców. Podpowiadamy kilka przykładów, które mogą być dla ciebie inspiracją!

Życzenia ślubne - o młodej parze i ślubie!

Śmieszne życzenia ślubne – jak je ułożyć?

Prosty, krótki wierszyk stworzysz bez problemu w kilka chwil. Życzenia mogą brzmieć na przykład:

1. Rzecz się stała niesłychana – ta Pani chciała tego Pana!

Złoty krążek na palce włożyli,

Rodzinę właśnie założyli!

Z tej okazji, moi mili,

Korzystając z pięknej chwili,

Życzymy wam wytrwałości,

Bo na pewno nie brakuje wam miłości!

2. On mężem, ona żoną,

Miłość i wierność przypieczętowana obrączką założoną,

Teraz czas na wasze małe kopie –

Bierz się szybko do roboty chłopie!

Póki jesteście piękni i młodzi,

A żadne z was jeszcze pogarbione nie chodzi!

3. Szczęśliwy on, szczęśliwa ona,

Od tej pory dumnie mąż i żona,

Teraz pilnować wzajemnie się muszą,

By uchronić się wzajemnie przed nadmierną tuszą!

Bo po ślubie, moi mili,

Łatwo poddać się miłej chwili,

Zajadania wspólnego przez telewizorem,

Skutkującego wielkim brzucholem!

4. To nie żart – jeden drugiego wart!

Świadomie na małżeństwo się zgodzili,

Więc teraz nie ma miejsca na to, byście marudzili!

Czas na reklamacje minął,

Gdy jeden drugiemu na palec obrączkę nawinął!

5. Zdrowia, szczęścia, cierpliwości,

Tyle, ile w rybie jest ości!

On mężem, ona żoną,

Będą żyli odtąd miłością nieprzezwyciężoną!

Reklama

Zobacz także:

10 przykładów błogosławieństw ślubnych od rodziców!

Życzenia ślubne - o nowej drodze życia!