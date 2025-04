Błogosławieństwo ślubne to słowa, które rodzice pary młodej kierują do nowożeńców. Warto mieć przygotowanych w zanadrzu kilka szablonów, które - gdy głos utkwi ze wzruszenia w gardle - pomogą wybrnąć z tej sytuacji. Nie wszystkie muszą być bardzo poważne i długie.

Przykładowe teksty błogosławieństw ślubnych

Podniosła atmosfera, słowa grzęznące w gardle, drżące dłonie... To druga strona medalu dnia ślubu, dla rodziców pary młodej. Choć sam wzruszeni i nieco rozżaleni (w końcu „oddają" swoje ukochane dziecko drugiej osobie), muszą być oparciem, wesprzeć dobrym słowem, pobłogosławić...

Trudno opanować emocje tego wielkiego dnia. Podpowiadamy kilka przykładowych tekstów błogosławieństwa, które zestresowani rodzice mogą wykorzystać.

Przykład 1

Kochane Dzieci! Zapamiętajcie na zawsze słowa Saint-Exupery'ego: Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostanie. Idźcie i cieszcie się swoja miłością. Błogosławimy Wam z całego serca, w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.

​Przykład 2

Camus pisał: Kochać człowieka to pragnąć razem z nim się zestarzeć... Mamy nadzieje, ze dożyjecie wspólnie sędziwych dni i będziecie się kochać tak samo jak dzisiaj. Tego Wam życzymy i błogosławimy z całego serca ten związek oraz Wasza miłość.

Przykład 3

Ukochana córko! Dziś rozpoczniesz nowe życie u boku swego męża. Pamiętaj, aby chronić i pielęgnować Wasze ognisko domowe. Bądź szczęśliwą żoną i matka. Wspieraj męża i dbaj o dzieci. Spraw, aby On także troszczył się o Was i kochał tak, jak to widzimy dzisiaj. Polecamy Wasza rodzinę opiece Matki Boskiej. W Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Przykład 4

Synu! Pamiętaj, żeby szanować swa żonę, dbać o dzieci i wspólnie rozwiązywać wszelkie problemy. Ważna jest rozmowa, szczerość i miłość. Miłość to nie tylko słowa, ale i czyny. Kochani polecamy Was Matce Boskiej i Jezusowi Chrystusowi, Panu Naszemu. Błogosławimy Wam, w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

fot. Adobe Stock

Przykład 5

Dziś wzruszenie odbiera nam głos. Dlatego w krótkich słowach z całego serca i duszy rodzicielskiej błogosławimy Waszej miłości, w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Przykład 6

Drogie Dzieci! Bądźcie dla siebie zawsze najważniejszymi osobami na świecie, nie zapominajcie o rodzicach i napełnijcie miłością Wasz nowy dom. Bądźcie szczęśliwi!

Przykład 7



Najmilsi! Nie pozwólcie nigdy, by coś Was rozłączyło i poróżniło. Bądźcie zgodni i stójcie za sobą murem, a wszystko Wam się uda. Żyjcie zgodnie z Waszym sumieniem i bożymi przykazaniami. Błogosławimy Wam w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Przykład 8

Życie szczęśliwe jest przede wszystkim dla tych, którzy maja wsparcie swoich najbliższych. Pamiętajcie o tym, tworząc swoja rodzinę, która będzie już na zawsze częścią Naszej. Przyjmijcie nasze skromne, ale z serca płynące błogosławieństwo na nowa drogę życia.

Przykład 9

Chociaż łzy cisną się do oczu i zatrzymać ich nie sposób, chcemy Wam tymi słowy dać garść mądrości życiowych. Kochajcie się i szanujcie, a Bóg Was wynagrodzi i nowe życie zrodzi. Błogosławimy Wam Kochani, byście byli dobrze przygotowani do nowych ról.

Przykład 10

Co możemy powiedzieć w tak podniosłej chwili? Kochamy Was i się cieszymy. Bądźcie dla siebie dobrzy, czuli i radośni, powiększcie rodzinę tak jak Pan Bóg głosi. Błogosławimy Wam z całego serca i polecamy Maryi – Królowej ślubnego kobierca!

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 22.06.2011 r.

