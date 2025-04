Atmosfera w dniu ślubu, szczególnie jeśli jest to dzień bliskich dla nas osób, jest szczególnie podniosła i wzruszająca. Nic więc dziwnego, że czasem trudno jest powstrzymać łzy i pięknie przemawiać. Życzenia dla młodej pary są jednak nieodzownym elementem uroczystości, dlatego wykorzystaj te gotowe propozycje.

Życzenia pisane wierszem lub proste rymowanki to najpopularniejsza forma przekazywania ciepłych myśli i gratulacji z okazji ślubu. Nie musisz mieć duszy artysty, by samodzielnie stworzyć takie życzenia.

Spis treści:

Jeśli nie jesteś dobrym mówcą i boisz się, że z twoich planów na piękną przemowę może nic nie wyjść, postaw na krótkie i szczerze życzenia prosto z serca - a te bardziej podniosłe wpisz do kartki okolicznościowej, którą nowożeńcy dostaną jako dodatek do prezentu.

***

W dniu Waszego ślubu samych radosnych zdarzeń. Niech będzie on początkiem spełnienia Waszych marzeń.

***

Młodej Parze, dużo szczęścia,

własnej chatki,

byście mieli tyle dziatek,

ile razem macie latek.

***

Andre Maurois powiedział , że "Szczęśliwe małżeństwo - to długa rozmowa, która wciąż wydaje się za krótka". W dniu ślubu życzę Wam, abyście nigdy nie zapomnieli o mocy szczerej rozmowy i wartości codziennych, luźnych pogawędek.

***

To najpiękniejszy dla Was w życiu Dzień,

Dziś staniecie się mężem i żoną,

To już poważnie brzmi,

Ale nie przejmujcie się tymi rolami,

I bądźcie jak dawniej zawsze zakochani.

***

Dziś Wasz Wielki Dzień,

Wszystko, co przedtem odchodzi w cień,

Jedno tylko niech pozostanie,

To miłość,

Niech będzie z Wami bezustannie.

fot. Krótkie życzenia ślubne/Adobe Stock, yellowj

Proste życzenia na ślub sprawdzą się idealnie, jeśli chcesz je przekazać osobiście, ale świetnie pasują także wpisane w kartkę. Możesz dowolnie je spersonalizować, aby zrobić Młodej Parze jeszcze większą przyjemność.

***

Dziś dwa serca złączone,

tworzą Jedno, Bogu

z ufnością polecone,

opieką obdarzacie się

także sami oboje,

Ty Panno Młoda

i Ty Młody Panie,

życzę Wam, abyście byli pewni,

że serce dziś powstałe

nigdy przez złe siły

naruszone nie zostanie.

***

Dziś dwa serca złączone

Wasz wzrok podążać

będzie od dziś

tylko w jednym kierunku.

Wasze ręce szukać

będą wzajemnej obecności.

Wasze usta spotkają się

na każdej drodze.

Serca wybijać będą rytm jeden,

rytm wiecznej wierności.

Bądźcie zawsze Parą Młodą,

co się czasu nie boi, bądźcie

ziemią, na której nie zabraknie

ani chleba ani soli.

***

Nie tak łatwo przysiąc, że

w nocy i we dnie, na dobre i na złe,

gdy oczy Wasze pytają się nawzajem:

„Czy zawsze będziesz kochać mnie?”

Ten zapał co pomaga wierzyć Wam

w gwarancję słów dziś wypowiedzianych,

wpisuje wiarę w serca Wasze, serca

miłością zagospodarowane.

W Dniu Ślubów złożonych sobie nawzajem

ja dokładam swoją wiarę,

że będziecie się zawsze kochali.

***

Pamiętam,

gdy pierwszy raz wzięliście się za ręce

i dziś już złote

obrączki zdobią Was,

słowa przysięgi złożonej

przed Bogiem, są dla Was

najcenniejszym posagiem.

To skarb nieoceniony

i nie do sprzedania.

Ten skarb zawiera moc Waszego kochania.

***

Powiedziałaś tak – to dla niego dobry znak.

Miłości zaznajcie gorącej i przyjaźni się nie kończącej.

Jeszcze wczoraj była

Twoją narzeczoną,

dziś jest najukochańszą żoną,

On z roli narzeczonego,

przeobraził się w męża ukochanego.

Żono, Mężu – Młoda Paro

niech się wami wszyscy chwalą.

Niech śpiewają aż do rana, bo

z Was para jest udana.

W maleńkiej obrączce uczuć świat cały,

miłość, obowiązek, wzniosłe ideały.

Maleńka obrączka, a znaczy tak wiele.

Na całe życie włożona w kościele.

***

Weselne dzwony zagrały

i ryż opadł na wasze ramiona.

Weselni goście zaśpiewali

“Gorzko” i “Sto lat”, a dzisiaj

pusto, dzisiaj cicho, jakby od nowa.

I dopiero teraz usłyszycie serca –

to miłości waszej najwierniejsza mowa.

Złote obrączki na palcach

potwierdzają przysięgi

słowa. Nie dla rodziny,

sąsiadów, dzieci, znajomych,

ale dla was, to cicha umowa.

Umowa abstrakcja,

bo z wiatrem uleci, umowa chwila -

do obejrzenia na kasecie.

A ja Wam życzę w zwątpienia chwili

byście swoje serca dla siebie otworzyli.

***

Gdy już znajdziesz swą połówkę,

gdy zdobędziesz wreszcie ją,

Jeśli tylko w to uwierzysz,

Powie “Tak” i będzie żoną Twą.

Gdy odnajdzie Cię Twój mężczyzna,

Gdy do swej miłości się przyzna

Jeśli tylko zależy Ci na tym

Powie “Tak” I będzie mężem Twym.

Zakochani, wpół objęci

wspólnym głosem zaśpiewacie,

że miłość wasza

stała się dobrego zboża kłosem.

***

Już tyle lat ze sobą,

a od dziś podążać

będziecie jedną drogą.

Ta sama ścieżka wieść was będzie,

po czasie zbytku, trochę po biedzie,

po radościach i smutkach,

po zrozumieniu i niezgodzie.

A na koniec złota tęcza

połączy znów obrączki

na Waszych rękach.

***

Spotkaliście się przypadkiem

Przypadkiem pokochaliście

Dziś...już nie przypadkiem

Przysięgę chcecie sobie złożyć

Przysięgę miłości i wierności

A ja Wam życzę nie przypadkiem

Radości i Miłości

Stojąc razem na ślubnym kobiercu

szukacie odwagi

w Waszym wspólnym sercu,

by głośno powiedzieć

przysięgi słowa,

gdy obok leży obrączka gotowa

na palec Twój Panno Młoda,

na palec Twój Młody Panie,

gdy wśród zebranych gości

miłosny pocałunek

na zawsze w sercu pozostanie.

fot. Proste życzenia na ślub/Adobe Stock, yuliyalyashok

Choć ślub to podniosłe i wzruszające wydarzenie, wielu gości i Par Młodych podchodzi do niego bardzo luźno. Można to wyrazić między innymi poprzez zabawne życzenia dla nowożeńców.

***

Z okazji

ślubu zechciejcie przyjąć życzenia

wszystkiego naj

i pamiętajcie – z tą wiernością, to nie był żart!

***

Zdrowia, szczęścia i radości, dużo nocnych przyjemności.

Sto lat w zdrowiu, beczki wina, 1000 złotych co godzina.

Żyjcie w zdrowiu długie lata, niech Was żywią mama, tata.

***

1/2 kilo miłości

3 łyżki zazdrości

10 deko zaufania

2 krople „na nerwach grania”

6 gramów cierpliwości

3 deko wyrozumiałości

5 łyżek humoru

10 łyżeczek wigoru

Wszystko razem dokładnie mieszamy i małżeństwo doskonałe mamy.

Wiele Szczęścia i radości w Dniu Ślubu życzą …

***

Sprawa jest to niesłychana,

Pani chce poślubić Pana.

Rzeczy są to niestworzone,

On chce pojąć Ją za żonę.

Więc gdy Pan ten wraz z tą Panią

mężem, żoną już się staną,

niechaj będą parą zgraną!

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 10.02.2019.

