Życzenia z okazji ślubu zwykle składa się zaraz po samej ceremonii – przed kościołem lub USC albo na sali weselnej. Do życzeń, uścisków, buziaków i prezentów dodaje się również kartkę okolicznościową. Jeśli nie wiesz, czego życzyć parze młodej w ich najpiękniejszym dniu, a chcesz uniknąć standardowego tekstu: "Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia" przedstawiamy zestawienie 20 gotowych tekstów życzeń ślubnych. Wybierz coś dla siebie.

Przykładowe teksty życzeń ślubnych

Życzenia na różne okazje składa się zazwyczaj w formie rymowanek. Taka kombinacja słów jest łatwa do zapamiętania, a do tego rozładowuje emocje i stres!

Przedstawiamy aż 20 propozycji życzeń ślubnych - możesz je po prostu przepisać lub zainspirować się nimi!

1. W dniu tak wielkiej decyzji podjęcia Waszego ślubu

dla serca i szczęścia

chcemy złożyć Wam życzenia

niezmiennego powodzenia,

jak ogień gorącej miłości,

co dotrwa do późnej starości,

wyjścia z każdej sytuacji

i pozytywnych wibracji.

2. Radości z każdego dnia,

Szczęścia, które wiecznie trwa.

Sukcesów w każdej dziedzinie życia.

Z całego serca Wam życzę!

3. Jeżeli kochać - to kochać stale,

dopóki serce przestanie bić.

I swej miłości nie wstydzić się wcale,

bo bez miłości nie można żyć.

4. Niechaj szlachetność celów związek Wasz opromieni.

Niechaj po latach wielu nic szczęścia Waszego nie zmieni.

Zdrowie, miłość, dostatek niech w domu Waszym panują.

Wesołe dziecięce uśmiechy niech nad tym wszystkim górują.

5. Małżeństwo to piękno –

bycia we dwoje.

Małżeństwo to poszukiwanie –

drogi do celu.

Małżeństwo to skarb –

którym jest Wasza miłość.

Małżeństwo to Wy –

na zawsze razem.

Z najlepszymi życzeniami

w dniu Ślubu...

Romantyczne życzenia ślubne - poznaj nasze propozycje!

6. Dziś przysięgliście sobie miłość nieskończoną. On jest Twoim mężem, Ona Twoją żoną. Życzę Wam szczęścia, życiowej mądrości i długiej, szczęśliwej przyszłości.

7. Kochani Państwo Młodzi! Niech Wam, na życie związani całe, nie dla chwilowej zabawy, dwa gołąbki gruchają białe albo dwie szare turkawki. Niech się, jak piesek z kotkiem, nie kłócą ni w dni powszednie, ni święta, niech Wam słowiki piosenki nucą i bocian o Was pamięta.

8. Niech ta droga wspólnie obrana tylko kwiatami będzie usiana. Promienie słońca płyną obficie, tego Wam życzę na całe życie.

9. Szczęśliwa Młoda Paro! Życzymy Wam w uroczystym dniu ślubu miłości gorącej jak słońce, szlachetnej jak złoto, czystej jak łza, słodkiej jak miód oraz spełnienia wszystkich marzeń i planów.

10. Powiedziałaś wreszcie tak - to dla niego dobry znak.

Miłości zaznajcie gorącej

i przyjaźni się nie kończącej.

Przyjaciółmi jesteście moimi,

życzeniami obsypuje szczerymi.

Wybierz życzenia ślubne, które bezpośrednio odnoszą się do pary młodej!



11. W maleńkiej obrączce uczuć cały świat miłość,

obowiązek i wzniosłe ideały.

Maleńka obrączka a znaczy tak wiele,

na całe życie włożona w kościele.

12. Szczęśliwy człowiek, gdy się żeni

- ma odtąd stróża serca i kieszeni.

13. Przyjemności pierwszej nocy, patrzcie sobie prosto w oczy.

Panie Młody nie miej strachu, choć bociany są na dachu.

Postępujcie sobie śmiało, choćby łóżko się zarwało.

Za ten bohaterski czyn, niechaj pierwszy będzie syn.

14. A kiedy z wiosną miły bocianie przylecisz do nas niespodziewanie, nie omijaj domu Państwa Młodego,

ale im przynieś synka małego,

a może chętnie przyjęliby córeczkę,

przynieś więc raczej zaraz pareczkę.

15. Przyjmijcie gorące życzenia, aby Wasza miłość była coraz piękniejsza, głębsza i by sprawiła,

że Wasze życie nabierze szczególnego znaczenia i blasku.

Życzenia ślubne o parze młodej!

16. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.

Spełnienia marzeń,

zdrowia, radości

oraz samych szczęśliwych

i pogodnych dni w życiu.

17. Idźcie przez życie z dobrocią w sercu,

Otoczeni ludźmi, których kochacie,

Silni poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia - nierozłączni!

18. Nie szukajcie szczęścia daleko, za siódmą górą i rzeką,

nie szukajcie go wśród gwaru, pustki i głuszy,

ale odnajdźcie we własnej swej duszy.

W dniu ślubu z najlepszymi życzeniami...

19. Wśród radości kwiatów, wśród szczęścia promieni,

żyjcie długie lata,

nowo zaślubieni.

PS. pamiętajcie: małżeństwo nie jest stanem, lecz umiejętnością.

20. To jest strzał w 10-tkę. Tworzycie parę na 5-tkę.

Obyście o tym pamiętali

I dalej namiętnie się kochali!

