Życzenia ślubne to piękny zwyczaj. Składa się je nowożeńcom po ceremonii zawarcia związku małżeńskiego, zwykle przed kościołem, Urzędem Stanu Cywilnego lub na sali weselnej.

Często goście weselni mają spory problem z tym, co życzyć parze młodej w ich wyjątkowym dniu. Nie wiedzą też, co wpisać do ozdobnej karki ślubnej. Poznaj najpiękniejsze życzenia ślubne z humorem, po niemiecku oraz te, które można wpisać do ślubnej kartki i wybierz coś dla siebie.

Zobacz listę aż 21 gotowych tekstów śmiesznych życzeń ślubnych, życzeń ślubnych od rodziców, czy cytatów Jana Pawła II, które świetnie sprawdzą się w roli życzeń dla nowożeńców.

Życzenia ślubne śmieszne

Jeśli wybierasz się na ślub do przyjaciół lub bliskiej rodziny i jeśli twoje relacje z samymi nowożeńcami oparte są na dobrej znajomości, warto życzyć im coś wesołego. Poznaj 4 przykłady życzeń ślubnych z humorem.

1. Zdrowia, szczęścia, pomyślności!

Sto lat w zdrowiu i miłości, całonocnych przyjemności, bez przykrości i zazdrości!

Zdrowia, szczęścia, beczki wina, tysiąc złotych co godzina.

Pannie młodej szafy szmatek, a młodemu silnej ręki.

Bozia niech Wam błogosławi, ród wasz w świecie niech rozsławi.

A z teściami żyjcie w zgodzie, bo wygodnie to i w modzie.

2. Dzwony biją jak szalone,

Marsz weselny w uszach brzmi.

Młody mężu przytul żonę,

Niechaj cała ziemia grzmi.

Młoda żono przytul męża,

Twej miłości barwny kwiat.

Nie potrzeba Wam oręża,

U stóp macie cały świat.

3. Młodej parze Boże stróż,

Życie z najpiękniejszych róż!

Dużo szczęścia, własnej chatki,

I tytułu mamy, tatki.

Byście mieli tyle dziatek,

Ile razem macie latek.

Małe grube i pyskate niech pilnują swego tatę,

by nie zamknął ich na kłódkę, sam nie poszedł zaś.

4. Dzisiaj ślub Wasz, Państwo młodzi,

W takim dniu się zawsze godzi,

Życzyć szczęścia dni rozlicznych,

I gromadki dzieci ślicznych.

Tylko One sprawić mogą,

Że nad życia trudną drogą,

Pośród smutków, zawsze, wszędzie, Słońce Wam świeciło będzie.

Życzenia ślubne od rodziców

Zobacz też przepiękne i wzruszające życzenia od rodziców. Są nie tylko bardzo osobiste, ale i naprawdę chwytają za serce.

Kochane Dzieci, prawdziwe życie przed Wami.

Żyjcie tak, żeby niczego nie żałować, a miłość, rozwaga i wzajemne zrozumienie niech pomogą Wam dojść wspólnie do jesieni życia. Kochane Dzieci, w tym szczególnym dniu życzymy, aby miłość, którą się darzycie kwitła z każdym kolejnym dniem.

Życzenia ślubne krótkie

Nie każdy jednak jest znakomitym mówcą. Oto przykłady krótkich życzeń ślubnych. Są zabawne i od serca. Sprawdzą się zarówno jeśli nie lubisz dużo mówić, jak i w sytuacji, gdy na weselu jest bardzo wielu gości i nie ma czasu na wygłaszanie długich przemów.

Będą też idealnym tekstem do ślubnej kartki, którą wręczycie młodej parze po ceremonii.

Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia

Niech Wasz każdy dzień będzie tak piękny, jak ten dzisiejszy!

Miłości, zdrowia i wzajemnego zrozumienia każdego dnia waszej wspólnej drogi!

Życzenia ślubne po niemiecku



Jeśli wybierasz się na ślub do Niemców, ale niezbyt biegle władasz tym językiem, polecamy gotowe wzory życzeń.

1. Geht gemeinsam froh durchs Leben,

um dem Dasein Sinn zu geben.

Habt Geduld und viel Verständnis,

denn dann kommt Euch die Erkenntnis,

dass die ganze schöne Welt Liebe nur zusammenhält.

(Idźcie razem wesoło przez życie,

aby dodać sensu egzystencji.

Miejcie cierpliwość i dużo zrozumienia,

bo wtedy dojdziecie do wniosku,

że cały świat trzyma się tylko dzięki miłości.)

2. Es sei in einem langen Leben das junge Paar von Glück umgeben.

Was immer in der Welt geschehe:

Stets liebevoll sei Eure Ehe!

(Niech młoda para w swoim długim życiu szczęściem będzie otoczona, a co by się na świecie nie działo, zawsze czułości w Waszym małżeństwie!)

Życzenia ślubne religijne

Jeśli wybierasz się na ślub kościelny, warto zadbać, by same życzenia były odpowiednio dobrane do powagi miejsca, w którym będziecie się znajdować. Proponujemy życzenia zaczerpnięte z Pisma Świętego lub cytat Jana Pawła II.

Miłość mi wszystko wyjaśniła, Miłość wszystko rozwiązała - dlatego uwielbiam tę Miłość, gdziekolwiek by przebywała. A że się stałem równiną dla cichego otwartą przepływu, w którym nie ma nic z fali huczącej, nie opartej o tęczowe pnie, ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa i tą światłością po liściach nie osrebrzonych tchnie. Więc w tej ciszy ukryty ja - liść, oswobodzony od wiatru, już się nie troskam o żaden z upadających dni, gdy wiem, że wszystkie upadną.

[Jan Paweł II]

Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę.[Jan Paweł II]

Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie. [Jan Paweł II]

Miłość mi wszystko wyjaśniła, Miłość wszystko rozwiązała - dlatego uwielbiam tę Miłość, gdziekolwiek by przebywała. [Jan Paweł II]

Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego. A żona niech się odnosi ze czcią do swego męża. [Pismo Święte]

Życzenia ślubne, które można wpisać do ślubnej kartki

Zobacz też piękne ślubne życzenia, które możesz wpisać do ozdobnej kartki i dołączyć ją do prezentu. Własnoręcznie wpisane życzenia są dużo piękniejsze, bo płyną prosto z serca!

Dziś przysięgliście sobie miłość nieskończoną.

On jest Twoim mężem, Ona Twoją żoną.

Życzę Wam szczęścia, życiowej mądrości i długiej, szczęśliwej przyszłości.

Kochani Państwo Młodzi!

Niech Wam, na życie związanie całe,

nie dla chwilowej zabawy, dwa gołąbki gruchają białe albo dwie szare turkawki.

Niech się, jak piesek z kotkiem, nie kłócą ni w dni powszednie,

ni święta, niech Wam słowiki piosenki nucą i bocian o Was pamięta.

Niech ta droga wspólnie obrana tylko kwiatami będzie usiana.

Promienie słońca płyną obficie, tego Wam życzę na całe życie.

Szczęśliwa Młoda Paro! Życzymy Wam w uroczystym dniu ślubu miłości gorącej jak słońce, szlachetnej jak złoto, czystej jak łza, słodkiej jak miód oraz spełnienia wszystkich marzeń i planów.

