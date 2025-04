Zespołów muzycznych oferujących swoje usługi na weselach nie brakuje. Konkurencja jest ogromna, a poszczególne kapele prześcigają się w coraz to nowszych formach promocji i zachęcenia klienta do skorzystania ze swoich usług. Wybór jest więc tylko pozornie łatwy. Pomocne będą pytania, które koniecznie trzeba zadać zespołowi, a o których nie zawsze się pamięta! To pozwoli na odrzucenie niektórych propozycji i na poważne wzięcie pod uwagę innych. Końcowo pozwoli także na wybór zespołu najlepszego spośród wszystkich!

Reklama

Punkt pierwszy i najważniejszy – kontakt!

Pierwszym czynnikiem, który pozwoli na wstępną selekcję kapel, jest kontakt z zespołem lub jego przedstawicielem. Szybkość i adekwatność odpowiedzi na zainicjowany przez ciebie kontakt w dużej mierze może świadczyć o dalszej współpracy. Jeśli przedstawiciel zespołu (lub inna osoba zajmująca się kontaktem z klientami) jest mało kontaktowa, odpowiada zdawkowo lub mało przyjemnie – współpraca nie będzie należała raczej do tych bezproblemowych. Trudno będzie ustalić jakiekolwiek szczegóły i być czegokolwiek pewnym! Dlatego jeśli już od początku „szwankuje” ta kwestia, nie brnij dalej.

O co pytać kapele weselne? Mini ściąga

Po wstępnej selekcji, czas na zadawanie bardziej szczegółowych pytań. Po tych dotyczących dostępności wybranego terminu, wykonywanych gatunków muzycznych i ceny za występ, czas na bardziej szczegółowe pytania. Nie zawsze przychodzą od razu do głowy, a dodatkowo to, co wydaje się oczywiste – nie zawsze takie jest! O co koniecznie trzeba zapytać przed podpisaniem umowy?

Nagrania z dotychczasowych występów

To czynność, która powinna być wykonana w pierwszej kolejności. Materiały promocyjne zamieszczone na stronie internetowej zespołu nie zawsze odpowiadają rzeczywistemu wykonaniu, a mają jedynie zachęcić do skorzystania z usług formacji. Jeśli kapela weselna nie dysponuje rzeczywistymi nagraniami z występów – lepiej uważaj. Może okazać się, że po prostu nie nadają się do publikacji ze względu na jakość wykonania utworów na żywo!

Możliwość modyfikacji programu

Niektóre zespoły mają bardzo sztywny harmonogram występu i ingerencja w niego nie jest możliwa. Czasem jest to niestety nieco wymuszona zabawa – w danej chwili dobrze byłoby zrobić akurat coś innego, niż przewiduje plan. Dlatego przed wybraniem zespołu, zapytaj koniecznie o elastyczność harmonogramu. Możesz się bowiem bardzo zdziwić! To równie ważne, jeśli jakieś punkty programu wam nie odpowiadają. Nie musicie przecież godzić się na wszystko.

Piosenka idealna na pierwszy taniec! Wybierz swoją!

Czas występu

Koniecznie trzeba ustalić również, czy cena, jaką kapela weselna życzy sobie za występ, dotyczy całej nocy czy obowiązuje tylko do określonej godziny, a potem trzeba dopłacać? Wiele zespołów gra na przykład do godziny 2 w nocy, a za przedłużenie trzeba dopłacać, często całkiem sporo.

Repertuar

Wybierając zespół, trzeba ustalić również playlistę. Powinna ona być skomponowana w taki sposób, by znalazły się na niej utwory zarówno dla młodych, jak i starszych osób. Różnorodność jest więc bardzo ważna! Trzeba ustalić także, czy zespół bierze pod uwagę modyfikację repertuaru zgodnie z waszym życzeniem: na przykład dodanie ważnej dla was piosenki lub wymiana jakiegoś utworu na inny.

Koszt dojazdu na salę weselną

Przy ustalaniu warunków współpracy trzeba koniecznie uściślić kwestię tego, czy cena, jaką zespół życzy sobie za występ, uwzględnia także dojazd na salę weselną, czy trzeba za to dopłacić. Kwestie związane z wszelkimi dodatkowymi kosztami powinny być szczegółowo omówione jeszcze przed podpisaniem umowy!

Jeśli zdecydowaliście się już na konkretny zespół, przed podpisaniem umowy koniecznie dokładnie ją przeczytajcie i zweryfikujcie, czy wszystkie dotychczasowe ustalenia zgadzają się z tymi zawartymi na piśmie!

Reklama

To również może ci się przydać!

Lista 120 hitów na weselne tańce!

Przyśpiewki i zabawy weselne - sporo inspiracji!