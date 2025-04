Ślub to wyjątkowy dzień. Zapewne czekasz na ten jedyny w swoim rodzaju moment od dawana. Pewnie wymarzyłaś już sobie, jak to wszystko będzie wyglądało. Kwiaty, suknia, obrączki, dekoracje kościoła. Są takie elementy "planu ślubu", które powinny pojawić się na każdym weselu, niezależnie od tego, jaką masz koncepcje. Zobacz, o jakich 9 najważniejszych momentach weselnych nie możesz zapomnieć.

Reklama

Przykłady tekstów błogosławieństwa ślubnego

1. Błogosławieństwo

To pierwszy kluczowy moment, podczas którego para młoda jest już razem. Rodzice, często wraz z chrzestnymi lub dziadkami błogosławią nowożeńców.

2. Przysięga

To chyba najważniejszy element ślubu. Bez niego wydarzenie by się nie udało, a narzeczeni oficjalnie nie staliby się małżonkami. O przysiędze oraz obrączkach na szczęście nie zapomni żadna, nawet bardzo zestresowana para, bo to ksiądz lub urzędnik Stanu Cywilnego prowadzą ceremonię.

3. Pamiątkowe zdjęcie i życzenia

Po uroczystości następuje zwykle pamiątkowe, grupowe zdjęcie oraz życzenia. To właśnie po ceremonii macie jedyny i niepowtarzalny moment, aby zebrać wszystkich gości razem i wykonać zdjęcie.

4. Pierwszy taniec

To gwóźdź programu, który rozpoczyna wesele. Bez pierwszego tańca obejść więc się nie może. Nie ważne, czy będziecie mieli wyuczone na pamięć kroki, a wasze pląsanie będzie przypominało pokaz taneczny. Goście będą zachwyceni.

62 propozycje piosenek na pierwszy taniec

5. Rozmowa z gośćmi

Nie jest to wprawdzie żaden konkretny moment podczas ślubu, ale element niezwykle ważny. Para młoda powinna porozmawiać podczas uroczystości przynajmniej raz z każdym gościem. Tego wymaga dobry obyczaj i kultura.

6. Tort weselny

Wjeżdżający tort to atrakcja, na którą czekają wszyscy. Ważne jest, aby podczas tego momentu na sali obecni byli wszyscy goście.

7. Oczepiny

Najzabawniejszy moment podczas ślubu to rzucanie welonu (kwiatów) oraz konkurencje oczepinowe. O tym elemencie nie wolno zapomnieć, ponieważ oczepiny na tyle mocno stały się elementem naszej tradycji, że wesele bez nich byłoby co najmniej dziwne.

Najlepsze pomysły na weselne oczepiny

8. Podziękowanie dla rodziców

Podziękowanie dla rodziców, chrzestnych, rodzeństwa czy przyjaciół to tez ważny moment. To też wzruszający i miły gest, dzięki któremu w prosty sposób wyrazicie swoją wdzięczność za pomoc i wychowanie.

Reklama

9.Wręczenie prezentu gościom

Nie zapominaj o wręczeniu prezentów wszystkim zaproszonym. To piękny gest, dzięki któremu wszyscy będą miło wspominać twój ślub.