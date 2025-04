Świadek na ślubie to najważniejsza osoba zaraz po parze młodej. Jest to jednak nie tylko zaszczytna i wyróżniająca funkcja. Z byciem świadkiem wiąże się nieco obowiązków. Co musisz wiedzieć?

Świadek na ślubie – wymagania formalne

Żeby zostać świadkiem na ślubie, musisz spełniać dwa wymagania formalne:

W dniu uroczystości być osobą pełnoletnią

Posiadać dowód tożsamości.

Z dokumentem potwierdzającym tożsamość i ukończone 18 lat na kilkanaście minut przed ceremonią musisz zgłosić się do kierownika USC lub do kancelarii Kościoła.

Świadkiem może być osoba rozwiedziona lub niewierząca – prawo (także kanoniczne) w żaden sposób nie wyklucza takich osób z kręgu świadków.

W przypadku ślubu cywilnego nie ma więcej wymagań. Jeśli jednak ślub będzie miał charakter religijny, niektóre parafie mogą wymagać zaświadczenia od świadka o odbytej spowiedzi. To wszystko!

Kto zazwyczaj zostaje świadkiem?

Poza wymaganiem formalnym co do pełnoletności świadka, pani młoda i pan młody mają pełną swobodę co do wyboru świadka. Przeważnie zostają nimi osoby bliskie, obdarzone zaufaniem.

Jeśli para młoda poznała się dzięki jakiejś osobie, często w geście wdzięczności to właśnie ona jest wybierana na świadka. W innych przypadkach świadkami najczęściej zostają krewni lub przyjaciele.

Co dokładnie robi świadek podczas ceremonii?

Kluczowym zadaniem świadka na ślubie jest oczywiście złożenie podpisu na akcie małżeństwa, czym potwierdza jego zawarcie.

Pozostałe obowiązki świadka to kwestia ustaleń pomiędzy nim, a parą młodą. Zazwyczaj świadkowie jako osoby bliskie parze młodej osoby, pomagają w organizacji ślubu i wesela i starają się odciążyć narzeczonych od stresu przygotowań.

Pozaformalne obowiązki świadków

Świadkowie (zarówno mężczyźni, jak i kobiety) powinni przede wszystkim zadbać o wygląd adekwatny do sytuacji. Panów obowiązuje ciemny garnitur i krawat, panie zobligowane są do założenia eleganckiej sukienki, kostiumu lub kombinezonu.

Strój powinien odzwierciedlać wagę uroczystości, jednak nie może przyćmić panny młodej!

Świadek powinien być również obecny podczas błogosławieństwa nowożeńców, odbywającego się w domu panny młodej. W kościele świadkowie powinni zająć miejsca przed parą młodą lub za nią – świadkowa po prawej, świadek po lewej stronie.

Zazwyczaj świadkowie pilnują także porządku organizacyjnego – pilnują, by każdy z gości dotarł na salę weselną i odnalazł swoje miejsce przy stole. Pomagają parze młodej przy odbiorze kwiatów oraz kopert podczas składania życzeń. Zwykle asystują również przy sesji fotograficznej.

Zadania świadka – mężczyzny

Świadek płci męskiej zazwyczaj wybierany jest przez pana młodego. Do jego obowiązków należy zazwyczaj:

Organizacja wieczoru kawalerskiego

Transport pary młodej do kościoła/USC - najpierw przyjeżdża po pana młodego, następnie po świadkową, a na końcu po pannę młodą.

Opieka nad obrączkami – dostarczenie ich do kościoła/USC

Nadzór nad pracą obsługi wesela i orkiestry/DJ’a

Czasem świadek inicjuje wzniesienie toastu za młodą parę i wygłasza krótkie przemówienie.

Więcej obowiązków świadka – zobacz!

Zadania świadkowej – kobiety

Świadkową zostaje zwykle przyjaciółka/siostra panny młodej. Zwykle zajmuje się:

Wspieraniem panny młodej – jeszcze na długo przed ślubem

Organizacją wieczoru panieńskiego

Pomocą przy dekoracji kościoła, sali, samochodu…

Pomocą w wyborze sukni ślubnej i dodatków

Zaopatrzeniem panny młodej w niezbędnik ślubny – kosmetyczkę z chusteczkami, kosmetykami, środkami przeciwbólowymi itp.

Świadkowa powinna być również obecna podczas ubierania się panny młodej w suknię ślubną, a w czasie wesela powinna dbać o wygląd i komfort świeżo upieczonej żony (poprawianie włosów, welonu itp.).

