Gdzie nie spojrzeć na zdjęcia uwieczniające zabawę na wieczorze kawalerskim, tam widać roześmianych, podchmielonych panów, najczęściej w klubie, barze lub bawiących się na quadach, paintballu, strzelnicy czy w inny sposób. Wieczór kawalerski kojarzy się właśnie z alkoholem, robieniem rzeczy, których nie robi się na co dzień, a także z półnagimi (albo całkiem nagimi) kobietami, które chętnie dotrzymują towarzystwa przyszłym weselnikom. Czy jednak każdy wieczór kawalerski pełen jest szalonych przygód? A może większość relacji i zdjęć to czysta iluzja, ku zazdrości innych?

Dantejskie sceny na wieczorze kawalerskim – prawda, czy chętnie podtrzymywany mit?

Wieczór kawalerski – na to hasło większość przyszłych żon truchleje, mając w głowie najczęstsze obrazki kojarzone z tą imprezą. Panowie zawsze przed wyjściem z domu obiecują, że będą na siebie uważali i nie zrobią niczego głupiego. Relacje w mediach społecznościowych często wskazują jednak na coś innego – a może tylko zdają się wskazywać? Czy mężczyźni, wybierając się na wieczór kawalerski, naprawdę szaleją bez opamiętania, tracąc głowę, zdrowy rozsądek, a niejednokrotnie moralność? Uspokajamy – w większości przypadków panowie na wieczorze kawalerskim nie zachowują się wcale inaczej, niż na każdej innej imprezie czy na co dzień! Szalony wieczór kawalerski funkcjonuje najczęściej tylko w opowieściach panów.

Jak najczęściej wygląda wieczór kawalerski?



Zbliżający się ślub i związane z tym wieczory panieńskie i kawalerskie, zwykle „ściągają” w jedno miejsce tych, którzy na co dzień żyją daleko od siebie. Dotyczy to zarówno rodziny, jak i przyjaciół. Często wieczór kawalerski jest więc doskonałą okazją do tego, by po prostu spotkać się w męskim gronie, wypić piwo, poszaleć na parkiecie i uwiecznić ten wypad na zdjęciach i filmikach. Stres i zmęczenie związane z przygotowaniami ślubnymi skutecznie hamują ochotę na wszelkie szaleństwa, a chwila wytchnienia, w gronie osób, które się zna i lubi, jest na wagę złota. Wbrew temu, czego obawia się wiele pań – mężczyźni na wieczorze kawalerskim wcale nie są zainteresowani przygodami z półnagimi paniami. Jako wzrokowcy – owszem, chętnie poprzyglądają się niejednej, a nawet chętnie poflirtują. Traktują to jednak jako pewnego rodzaju trening dyktowany ich instynktem zdobywcy.

Zabawa bez zagrożenia!

Drogie panie – skoro mężczyzna zdecydował się na ślub z wami, to wierzcie, że nie w głowie mu szukanie nowej zdobyczy na kilka czy kilkanaście dni przed ślubem! Bawcie się więc doskonale i bez stresu na wieczorze panieńskim, nie zaprzątając sobie głowy przygodami panów. Poza relaksacyjnym piciem alkoholu, ożywioną atmosferą i wspólnej zabawie, na wieczorze kawalerskim zwykle naprawdę nie dzieje się nic złego ani podejrzanego!

