Suknia ślubna dla panny młodej jest najważniejszym elementem całej ceremonii. Co tam jedzenie, samochód (sic!), prezenty dla gości weselnych. Prawda jest taka, że w dniu swojego własnego ślubu kobieta chce się czuć jak księżniczka. Musi wyglądać oszałamiająco. To dlatego przyszłe panny młode poświęcają tak dużo czasu i uwagi na wybór ślubnej kreacji. Podczas swoich poszukiwań zwiedzają całą masę sklepów, odwiedzają stylistów i krawcowe. Nie raz popełniają też wiele błędów. Jak ich uniknąć i wybrać idealną suknię ślubną? Sprawdź!

Reklama

Jak dobrać suknię ślubną do sylwetki?

1. „Koniecznie księżniczka", czyli niedopasowanie figury do fasonu sukni ślubnej

To najczęściej popełniany błąd, podczas wyboru ślubnej sukni. Wszystkie znamy bajki Disney'a, czy amerykańskie komedie romantyczne ze ślubami w tle. Panny młode w białych bezach to pewnego rodzaju ikony kultury. Nie należy się więc dziwić kobietom, które niezależnie od tego, jaką mają figurę, koniecznie chcą bezę. Ale suknie ślubne o fasonie księżniczek nie pasują każdej kobiecie. Więcej - pasują nielicznym! Jeśli jesteś zbyt niska, to beza dodatkowo cię skróci i pogrubi. Jeśli jesteś zbyt wysoka, w princessie możesz wyglądać karykaturalnie. Najważniejsze jest znalezienie złotego środka i otwarcie się na porady stylisty. Poprzymierzaj różne modele sukien ślubnych i wybierz taki, którym podkreślisz swoje atuty!

2. "Koronka, tiul, kamienie, mnóstwo kwiatków", czyli za dużo sukienki, za mało panny młodej

Suknia ślubna nie może przebrać panny młodej, a wiele kobiet o tym zapomina. Wybierając kreację na własny ślub warto trzymać się zasady: „Mniej nie znaczy gorzej." Co więcej, czasem mniej dodatków, koralików, koronek, czy kokardek wygląda lepiej, niż suknia przeładowana różnymi atrakcjami.

Zobacz 60 modnych bukietów ślubnych

3. Wszystko z innej parafii



Różowe czółenka, suknia w fasonie empire, wianek na włosach i wielki bukiet z eustomy. Coś ci tu nie pasuje? Mi też. Zanim wybierzesz suknię, zastanów się nad stylem wesela. Pomyśl o dodatkach, dekoracjach, biżuterii i butach. Wszystkie ślubne dodatki powinny współgrać z kreacją ślubną. Tylko to pozwoli nam uzyskać niepowtarzalny efekt.

4. Moda modą



To kolejny błąd popełniany podczas wyboru sukni ślubnej. Tylko, że z modą ślubną jest zupełnie inaczej niż w przypadku mody streetowej. Ta druga zmienia się w zasadzie co sezon. W przypadku ślubnych trendów lepiej postawić na klasykę niż innowację. Dlaczego? Bo do własnego ślubu i wesela będziesz wracać myślami za rok, 5, 10 i 50. To co klasyczne, jest zawsze modne. A to co brawurowe i innowacyjne, często bywa wyśmiewane po latach.

Ślubne trendy 2018! Co będzie modne?

5. Chór podpowiadaczy



To prawda, że co dwie głowy, to nie jedna. Pamiętaj jednak, by na ślubny shopping wybrać się z jedną, dwiema zaufanymi osobami. Tłumy mogą tylko zaszkodzić.