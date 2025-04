Pantone co roku wybiera kolor, który będzie najmodniejszą barwą danego sezonu. W roku 2017 króluje kolor greenery, czyli jasna, delikatna zieleń z domieszką żółtego lub w odcieniu butelkowym. To właśnie on stał się najmodniejszym trendem kolorystycznym na tegorocznych ślubach. Greenery symbolizuje odnowę, odrodzenie i energię. Zieleń działa uspokajają i świetnie wygląda na ślubach.

Wybrałyśmy najmodniejsze dodatki ślubne!

Greenery jako najmodniejszy kolor ślubny

To idealny kolor na motyw przewodni wesela w stylu rustykalnym. Sprawdzi się zarówno jako kolor ozdób, świec, winietek, czy kwiatów. W butelkowej, jasnej zieleni pięknie wyglądać będą też twoje druhny.

Doniczki i rośliny, czyli zielono mi wszędzie!

Jeśli decydujesz się na motyw przewodni w kolorze greenery, obowiązkowo postaw na mnóstwo kwiatów, które będą pięknie wyglądały na stołach i nie tylko. Ale zacznijmy od początku. Po pierwsze – zaproszenie. Niech już na nim pojawią się zielone litery lub kwiaty. Ale to nie koniec. Na stołach rozstawcie świece w zielonym, miętowym odcieniu. Obok talerzy niech pojawią się niewielkie doniczki z roślinami. Twoim gościom weselnym w prezencie podarujcie małe kaktusy z winietką z waszymi imionami, datą ślubu i krótkim podziękowaniem. Będą zachwyceni. Dodatkowo pomyśl o rustykalnym torcie w stylu naked cake. Ciasto również powinno być ozdobione zielonymi i naturalnymi dodatkami.

Para młoda w stylu greenery

Nikt nie mówi oczywiście o zamienieniu białej kreacji na zieloną, ale... zastanów się nad dodatkami. Aby podkreślić motyw przewodni, możesz pomyśleć też o czółenkach w odcieniu greenery, biżuterii lub makijażu (który sprawdzi się szczególnie w przypadku panien młodych o piwnych oczach). Pan młody może mieć na sobie oliwkowy garnitur. Efekt fenomenalny!