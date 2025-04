Suknia ślubna to tradycyjny strój panny młodej, który towarzyszy jej podczas jednego z najważniejszych wydarzeń w życiu. Chociaż na przestrzeni lat trendy w modzie ślubnej zmieniały się dosyć mocno, to w polskiej kulturze zachował się zwyczaj białej kreacji, która nieraz zadziwia fasonem, dodatkami i zdobieniami. Poznaj najmodniejsze modele sukien ślubnych i sprawdź, która będzie najbardziej pasowała do twojej sylwetki.

Model klasyczny

Klasyczny model sukni ślubnej odnosi się nie tylko do fasonu, ale i do koloru - powinien być śnieżnobiały, chociaż coraz częściej panny młode wybierają akcenty beżu i écru. Model klasyczny to przede wszystkim idealnie dopasowany, dosyć obcisły gorset bez rękawów, często na ramiączka. Dół oparty jest na halce i wyróżnia się rozłożystością.

Model klasyczny powinny wybierać kobiety:

wysokie (niskie panny młode w modelu klasycznym mogą wyglądać na niższe i grubsze, niż są w rzeczywistości),

szczupłe (okrągłe panny młode nie będą wyglądały dobrze w obszernej sukni).

Model A

Kształt sukni przypomina literę A, a więc jest delikatnie zwężony na górze, w biuście. Dół jest rozszerzany i ma kształt trójkąta.

Model A idealnie sprawdzi się w przypadku:

wysokiej panny młodej,

to uniwersalny fason dla kobiety zarówno szczupłej, jak i bardziej puszystej.

Model księżniczki

Tzw. princessa jest dopasowana na górze, co można osiągnąć w bardzo prosty sposób za pomocą gorsetu, który często jest bogato zdobiony. Dół jest rozszerzany. Fason księżniczki idealnie wygląda dzięki tiulowej halce, która sprawia, że suknia jest jeszcze bardziej rozłożysta i przypomina prawdziwą kreację księżniczki. Dla kogo?

Model princessa jest uniwersalny i poleca się go wszystkim pannom młodym.

Fason księżniczki optycznie wydłuża sylwetkę, a dopasowany gorset ją maksymalnie wyszczupla.

Model empire

Suknia ślubna z wysokim stanem i delikatnym, lejącym się i prostym dołem jest raczej modelem prostym, ale niezwykle uroczym. Sprawdzi się szczególnie w przypadku

niskich panien młodych, ponieważ podwyższony stan sprawi, że figura panny młodej będzie wydawał się wyższa i szczuplejsza,

kobiet eleganckich, ale nie lubiących bogatych kreacji.

Model syrenka

Dopasowana suknia, podkreślająca linię bioder oraz piersi, zaś rozszerzania niżej, często z dłuższym tyłem to syrenka. Ten rodzaj kreacji wykonany jest najczęściej z pięknych koronek. Pasuje do osób

o nienagannej figurze,

wysokich

szczupłych

z talią osy.

Model prosty

Prosta suknia w kształcie prostokąta, najczęściej z rozporkiem, który umożliwia swobodę poruszanie się. Może być zarówno długa, jak i przed kolano. Dla kogo?

dla szczupłych panien młodych,

wzrost nie ma tu znaczenie.

Model tea length

Stylowa, romantyczna, trochę w stylu retro suknia tea length to model sukni do połowy łydki. Może być na krótki rękaw albo na ramiączka. Świetnie wygląda w wersji z falbankami. To niezwykle dziewczęca suknia, która sprawdzi się w przypadku kobiet

o ładnych, zgrabnych łydkach,

lekko puszystych,

które chcą wyeksponować niekonwencjonalne buty.

