Ślub w rustykalnym stylu: jak zorganizować wesele w zgodzie z naturą?

Ślub rustykalny to ceremonia, która emanuje spokojem, słońcem i naturalnym urokiem. Niezależnie od tego, czy będzie to ślub kościelny czy cywilny, formalności pozostają niezmienne, a małżeństwo ma oczywiście skutek prawny. To, co wyróżnia rustykalny ślub, to piękne dekoracje nawiązujące do natury i wiejskiego krajobrazu.