Pień drzewa, często postrzegany jako niepotrzebny śmieć po wycince czy ogrodowych pracach, kryje w sobie ogromny potencjał twórczy. Zamiast go wyrzucać czy palić warto zastanowić się, jak wykorzystać go w praktyczny sposób i stworzyć estetyczne dodatki. Niezależnie od tego, czy jesteś entuzjastą majsterkowania, miłośnikiem ogrodu, czy osobą szukającą ekologicznych rozwiązań do domu, pień drzewa może stać się cennym materiałem do wielu projektów.

Duży pieniek możesz wykorzystać jako skrzynię na rośliny doniczkowe i te przeznaczone do uprawy w gruncie. Doskonale będą się w niej prezentować rośliny zwisające oraz najpopularniejsze kwitnące okazy, np. pelargonie kaskadowe, surfinie, petunie czy fuksje.

To świetny sposób na recykling drewna i dodanie naturalnego uroku do ogrodu. Pamiętaj, że pieniek powinien być zdrowy, bez oznak zgnilizny. Oczyść pień z kory, jeśli jest to konieczne. Użyj piły, aby odciąć górną część pieńka na wysokości, która Ci odpowiada. Upewnij się, że cięcie jest proste i równe. Możesz także wykorzystać naturalne otwory w pieńku, np. dziuplę czy wydrążyć wysuszone partie.

Na koniec lekko oszlifuj wewnętrzne i zewnętrzne krawędzie wydrążonego pieńka papierem ściernym, aby wygładzić powierzchnie i usunąć ewentualne drzazgi. Aby przedłużyć żywotność pieńka, możesz go zabezpieczyć olejem do drewna lub lakierem. Jeśli chcesz, aby drewno zachowało naturalny wygląd, wybierz przezroczysty lakier.

Aby zapobiec bezpośredniemu kontaktowi ziemi z drewnem, co może przyspieszyć jego rozkład, możesz wyłożyć wnętrze pieńka plastikową folią. Upewnij się, że folia ma otwory, aby woda mogła swobodnie odpływać. Na koniec wypełnij całość ziemią i posadź wybrane rośliny.

fot. Co można zrobić z pnia drzewa: skrzynia na kwiaty/Adobe Stock, Alberto Masnovo

Jeśli masz krótki pień lub kilka sztuk różnej długości i szerokości, możesz zrobić z nich piękną instalację ogrodową z wykorzystaniem niewielkich roślin. Świetnie sprawdzą się sukulenty, np. kaktusy czy aloes. Możesz także sięgnąć po kwiaty na skalniak, np. goździki czy bratki.

Aby przygotować taką dekorację do ogrodu, wystarczy, że wytniesz środek pieńka na głębokość ok. 15-30 cm, a następnie przygotujesz wnętrze w ten sam sposób, jak w przypadku skrzyni na kwiaty - oszlifujesz, zabezpieczysz folią i wysypiesz ziemią.

fot. Co zrobić z pieńka: skalniak/Adobe Stock, ANDA

Stworzenie ławki ogrodowej ze starego pnia to wspaniały sposób na wykorzystanie naturalnych materiałów i dodanie rustykalnego stylu i uroku przestrzeni na świeżym powietrzu. Taka ławka jest nie tylko praktyczna, ale również estetyczna, idealnie komponując się z otoczeniem. Możesz w ten sposób przygotować także inne ogrodowe meble: stolik kawowy, stołki czy taborety.

Do przygotowania ławki możesz wykorzystać jeden dłuższy pień i dwa mniejsze (to będą nogi). Mniejsze części dobrze przymocuj do większej i ławeczka gotowa! Możesz także stworzyć bardziej skomplikowaną konstrukcję i wyciąć środek, aby stworzyć proste, stabilne siedzisko z niewielkim oparciem.

Pamiętaj, aby na koniec dokładnie oszlifować całość. Dzięki temu pozbędziesz się drzazg, które mogą okaleczyć osoby korzystające z ławeczki na co dzień. Aby chronić ławkę przed warunkami atmosferycznymi, nałóż warstwę oleju do drewna lub lakieru.

Pozwoli to zabezpieczyć drewno przed wilgocią i przedłuży jego trwałość. Nałóż kilka warstw, pozwalając każdej wyschnąć przed nałożeniem kolejnej. Jest to krok opcjonalny, ale może okazać się bardzo przydatny.

fot. Co zrobić z pnia drzewa: ławeczka i meble ogrodowe/Adobe Stock, KristineRada

Z pnia drzewa możesz zrobić piękne meble do ogrodu, ale także do domu. Dzięki nim stworzysz rustykalny klimat i urządzisz mieszkanie w stylu boho. Pieniek możesz wykorzystać w całości albo dociąć go w taki sposób, aby stworzyć stylowy mebel.

W tym przypadku dobrze będzie pokryć je przezroczystym lakierem albo dokładnie zaolejować, aby prezentowały się elegancko bez względu na warunki pogodowe. Zabezpieczone meble będą dobrze wyglądać także w domu.

fot. Co zrobić z pnia drzewa: stolik i krzesła/Adobe Stock, Prapat

Z pieńka możesz przygotować także piękne, rustykalne dodatki do domu, które zdecydowanie dodadzą każdemu pomieszczeniu uroku. Idealnie sprawdzą się w kuchni, np. jak podstawka pod kubek czy deska do krojenia (oczywiście musisz kawałek drewna dobrze zabezpieczyć, oszlifować i pokryć lakierem bezpiecznym dla kontaktu z żywością).

Pieniek podziel na plastry i po odpowiednim obrobieniu wykorzystaj np. do takich elementów wystroju, jak:

półka na książki,

podstawka pod doniczkę,

podstawka na bibeloty,

dekoracja na ścianę,

świecznik.

Większe kawałki pieńka wykorzystaj jako szafkę nocną, taboret czy mały stolik kawowy. Naturalne drewno zawsze wprowadza ciepło, autentyczność i ekologiczny styl do wnętrz, a w połączeniu z niewielkimi lampkami z żółtym światłem czy świeczkami stworzy unikalną aranżację wnętrz.

