Micro wedding to doskonały sposób na zorganizowanie kameralnego i wyjątkowego wesela, które na długo pozostanie w pamięci pary młodej i ich gości. Intymność, personalizacja, elastyczność i świadome wydatki sprawiają, że ten trend zyskuje coraz większą popularność. Dla tych, którzy cenią sobie bliskość, autentyczność i indywidualne podejście, micro wedding jest idealnym rozwiązaniem.

Micro wedding to wesele na małą skalę, zazwyczaj z udziałem od 10 do 50 gości. Jest to doskonała opcja dla par, które pragną świętować swój dzień w gronie najbliższych, unikając dużych, formalnych uroczystości. Micro wedding pozwala na bardziej osobiste podejście do organizacji wesela, umożliwiając parom skupienie się na tym, co naprawdę ważne.

Dużą zaletą tego rozwiązania jest spędzenie tego szczególnego dnia tylko z najważniejszymi osobami. Nie ma tu miejsca na zapraszanie dzieci czyichś dzieci ani dalekich krewnych, których ostatnio widziało się podczas komunii w 2008.

Micro wedding dla niektórych bywa kontrowersyjnym rozwiązaniem, ale może być bardzo wygodną opcją dla par, które nie lubią wielkich imprez rodzinnych i chcą czuć się na swoim weselu maksymalnie komfortowo.

fot. Micro wedding/Adobe Stock, Halfpoint

Dlaczego warto zdecydować się na micro wedding?

Micro wedding pozwala na stworzenie wyjątkowej atmosfery, w której para młoda i goście mogą swobodnie dzielić się radością i emocjami. Każdy obecny jest naprawdę ważny, a relacje między gośćmi stają się bliższe.

Mniejsze wesele daje też znacznie więcej możliwości. Każdy element, od dekoracji po menu, można dostosować do indywidualnych upodobań pary młodej, a także zaproszonych gości. Dzięki temu uroczystość staje się naprawdę unikalna i odzwierciedla osobowości nowożeńców. Przy takim małym weselu możesz też postawić na samodzielny wystrój sali weselnej, przygotowując dodatki DIY oraz zamawiając ciekawe gadżety w sieci.

Przy tak małej liczbie gości sprawdzą się także ręcznie robione zaproszenia, personalizowane menu czy unikalne upominki dla gości, które podkreślą wyjątkowość uroczystości. Możesz kupić lub zrobić samodzielnie małe świeczki lub kupić od lokalnych rękodzielników piękną biżuterię czy bibelot do domu.

Bardzo często na kameralnym weselu możesz także oszczędzić. Choć organizacja takiego przyjęcia nie zawsze oznacza niższe koszty, pozwala na świadome wydatki. Pieniądze, które zwykle byłyby przeznaczone na setki gości, można zainwestować w wyjątkowe doświadczenia, luksusowe detale, piękne ślubne kwiaty czy wymarzoną lokalizację.

Zobacz też: Ile kosztuje wesel na 50 osób w 2024 roku?

Organizacja micro wedding jest również często dużo łatwiejsza i znacznie mniej stresująca. Mniejsza liczba gości pozwala na większą elastyczność w wyborze miejsca, terminu czy nawet stylu ceremonii.

Kameralne wesele można zorganizować w wielu niezwykłych miejscach, które byłyby trudne do zarezerwowania dla większej liczby gości. Warto rozważyć nietypowe lokalizacje, takie jak małe restauracje, ogrody, plaże czy nawet prywatne domy.

W tym przypadku doskonale sprawdzi się ślub w plenerze. Choć w Polsce jeszcze nie jest to aż tak popularne, jak na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych, warto poszukać idealnego miejsca. Wiele osób wynajmuje należące do nich polany albo kupują je specjalnie pod organizowanie ślubów oraz wesel.

Podczas organizacji mikro wesela musisz dokładnie przemyśleć sprawę zaproszonych gości. Warto skupić się na tych, którzy są naprawdę ważni i bliscy parze młodej, co sprawi, że atmosfera będzie wyjątkowa i intymna. Możesz zrobić naprawdę kameralną imprezę i zaprosić jedynie rodziców, chrzestnych, dziadków oraz najbliższe osoby albo do listy gości dodać także przyjaciół.

fot. Micro wedding: jak zorganizować/Adobe Stock, Andrej

Jednym z największych atutów małego wesela jest możliwość spersonalizowania każdego aspektu uroczystości, w tym także menu. Możesz dostosować potrawy do gustów swoich oraz gości, uwzględniając ich preferencje i potrzeby dietetyczne. Personalizowane menu może obejmować ulubione dania pary, regionalne specjały czy potrawy nawiązujące do wspólnych podróży.

W przypadku małego wesela można również pozwolić sobie na bardziej wyszukane i dopracowane menu. Warto zainwestować w wysokiej jakości składniki i ciekawe dania, które zaskoczą i zachwycą gości.

Doskonałym rozwiązaniem jest degustacyjne menu składające się z kilku mniejszych dań. Dzięki temu goście mogą spróbować różnych smaków i tekstur, co uczyni przyjęcie jeszcze bardziej wyjątkowym. Takie menu może obejmować zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne potrawy, tworząc niezapomniane doznania kulinarne.

Kameralne wesele to także doskonała okazja do zaserwowania wyjątkowych napojów. Można przygotować koktajle na bazie ulubionych alkoholi pary młodej, domowe lemoniady, a także starannie dobrane wina i szampany. Warto również pomyśleć o drinkach bezalkoholowych, które będą pasować do serwowanych potraw.

Przykładowe propozycje menu na bardzo małe wesele

Przystawki

Carpaccio z buraka z kozim serem i orzechami włoskimi

Mini tartaletki z krewetkami i awokado

Bruschetta z pomidorami, bazylią i balsamicznym octem

Zupa

Krem z dyni z prażonymi pestkami i olejem truflowym

Chłodnik litewski z burakami i ogórkami

Dania główne

Filet z dorsza z puree z groszku i sosem cytrynowym

Risotto z grzybami leśnymi i parmezanem

Polędwiczki wieprzowe z sosem borowikowym i kaszą gryczaną

Desery

Tarta cytrynowa z bezą

Tort Pavlova z kremem mascarpone i świeżymi owocami

Fondant czekoladowy z płynnym środkiem i lodami waniliowymi

