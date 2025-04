Pary młode często dwoją się i troją, żeby ich ślub był jak najpiękniejszy, a jednocześnie jak najbardziej oryginalny. Zastanawiają się, co mogą zrobić, żeby uatrakcyjnić swoją ceremonię i sprawić, że będzie ona wyjątkowa. Ci zakochani postanowili kierować się sercem i wybrać wyjątkowego świadka honorowego. Sam zobacz, kto to taki.

Chihuahua świadkiem na ślubie swoich opiekunów

Świadek to z reguły osoba bliska naszemu sercu. A co jeżeli nie byłby to człowiek? Okazuje się, że ta para młoda zdecydował się na wyjątkowe rozwiązanie. Zależało im bowiem na tym, aby ich ukochany psiak pełnił ważną rolę na ich ślubie.

Tym samym dali mu rolę świadka honorowego. Chihuahua, ubrany w elegancki smoking na wymiar, podczas ceremonii nie odstępował swoich opiekunów na krok, po czym uroczyście złożył „podpis” na dokumentach.

Sam zobacz zdjęcia z tej wyjątkowej chwili.

Pies jako świadek na ślubie?

Oczywiście tytuł świadka honorowego nie jest przypadkowy. Czworonóg nie mógł bowiem pełnić oficjalnie tej funkcji. Odbicie jego łapy jest czysto symbolicznie, ale oprócz tego para młoda musiała mieć oficjalnego, ludzkiego świadka, który złożył swój podpis na dokumentach.

Internauci i tak są jednak zachwyceni tą sytuacją, o czym poinformowali w komentarzach na Facebooku:

- Pięknie. - Tak powinno być! Dobry wybór. - Kocham ten pomysł – piszą internauci.

A jak tobie podoba się wybór psich rodziców? Zdecydowałbyś się na coś takiego?

Źródło: thedodo.com/Facebook

