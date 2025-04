Oglądając filmy marzyłaś o tym, by przysięgę małżeńską złożyć na plaży, w akompaniamencie szumu fal, albo pośród leśnej głuszy? To wszystko jest możliwe do zrealizowania - choć wymaga więcej załatwiania.

Ślub w plenerze - jak zorganizować go w Polsce?

Moda na organizowanie ślubów w plenerze gości w Polsce już od kilku lat, choć na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych to już pewnego rodzaju tradycja. Przysięga małżeńska składana w obecności urzędnika lub duchownego (najczęściej pastora) jest jeszcze bardziej wzruszającym przeżyciem. Taki ślub jest przepiękny i romantyczny - w otoczeniu, w którym para młoda czuje się najlepiej! W Polsce także można zorganizować taką uroczystość.

Od czego zacząć?



Pierwszy etap organizacji dotyczy określenia, czy będzie to ślub cywilny czy kościelny. Dzięki temu wiadomo, jakie dokumenty i pozwolenia trzeba uzyskać, aby ślub się odbył. W obu przypadkach należy uzyskać zgodę od Urzędu Stanu Cywilnego lub od księdza z parafii, do której należy para młoda.

Ślub w plenerze może odbyć się albo w miejscu, gdzie będzie miało miejsce wesele, albo w innym, wybranym przez parę młodą miejscu. Jednakże wszelkie tego typu ustalenia, co do miejsca uroczystości, wystroju, uzyskuje się od urzędnika lub księdza.Trzeba zastosować się do wszelkich wskazówek, które uzyskacie i dopilnować, by wszystkie te ustalenia zostały wdrożone w życie.

Niezbędne elementy do ustawienia w plenerze



W przypadku ślubu plenerowego zazwyczaj aranżuje się miejsce, w którym będzie siedziała para młoda, świadkowie i urzędnik/ksiądz. Zazwyczaj musi być zatem:

stół

krzesła dla pary młodej i świadków

klęczniki w przypadku ślubu kościelnego

w przypadku ślubu cywilnego - miejsce na powieszenie godła

w przypadku ślubu kościelnego - miejsce na powieszenie krzyża.

Należy także pamiętać o tym, by zadbać o nagłośnienie, a także o muzykę, która będzie towarzyszyć podczas uroczystości. Pamiętajcie także o odpowiednim wystroju miejsca ceremonii - kwiaty na stole lub ołtarzu, biały dywan prowadzący do miejsca ślubu, ewentualnie altana, pod którą będzie znajdował się ołtarz/ stół.

Formalności do załatwienia w USC



To, jak łatwo uda wam się załatwić formalności związane ze ślubem w plenerze, zależy w największej mierze od... podejścia kierownika wybranego USC. Niektórzy są bardzo przychylni takim prośbom i idą młodym parom maksymalnie na rękę, inni nie chcą nawet słyszeć o wychodzeniu poza mury urzędu.

Chcąc zawrzeć związek małżeński w plenerze, musicie wystąpić do kierownika USC z prośbą o udzielenie takiego ślubu poza murami urzędu. Musicie wskazać miejsce, w którym ceremonia miałaby mieć miejsce. Takie miejsce musi być „godne”, tj. ciche, spokojne, uporządkowane.

Koniecznie musicie pamiętać o zapewnieniu transportu oraz odpowiedniego miejsca do podpisania dokumentów, odłożenia rzeczy osobistych kierownika USC udzielającego ślubu.

Ślub kościelny w plenerze - czy to się da zrobić?

Ślub o charakterze religijnym również jest możliwy, jednak trudniejszy do zorganizowania niż w przypadku ceremonii świeckiej.

W teorii więc zorganizowanie ślubu kościelnego poza kościołem jest możliwe, w praktyce - odbywa się bardzo rzadko. Wszystko ze względu na trudności związane z przygotowaniem takiej uroczystości i interpretacją prawa kanonicznego.

Kodeks Prawa Kanonicznego jako miejsce właściwe do zawarcia związku małżeńskiego wskazuje parafię:

Małżeństwa winny być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z nupturientów posiada stałe albo tymczasowe zamieszkanie lub miesięczny pobyt; gdy zaś chodzi o tułaczy, w parafii, gdzie aktualnie przebywają. Za zezwoleniem własnego ordynariusza albo własnego proboszcza, wolno małżeństwo zawrzeć gdzie indziej.

- (KPK, kan. 1115)

W kanonie 1118 przepis ten jest precyzowany - mówi się dosłownie o kościele parafialnym:

§ 1. Małżeństwo pomiędzy katolikami lub między stroną katolicką i niekatolicką ochrzczoną, winno być zawierane w kościele parafialnym; w innym kościele lub kaplicy może być zawierane za zezwoleniem ordynariusza miejsca lub proboszcza.

Z drugiej strony jest tam również mowa o dopuszczeniu zawarcia małżeństwa w innym odpowiednim miejscu:

§ 2. Miejscowy ordynariusz może zezwolić na zawarcie małżeństwa w innym odpowiednim miejscu. § 3. Małżeństwo pomiędzy stroną katolicką i stroną nieochrzczoną może być zawarte w kościele lub innym odpowiednim miejscu.

Aby wziąć ślub kościelny poza parafią, potrzebna jest więc zgoda biskupa diecezjalnego. Narzeczeni muszą skierować do niego prośbę popartą argumentami - prawdziwymi i przekonującymi.

W praktyce takie zgody wydawane są bardzo rzadko, a w dodatku na odpowiedź czeka się bardzo długo - nawet rok. Z tego względu niewiele par decyduje się na przeniesienie zaślubin z kościoła w plener.

Ślub w plenerze w przypadku braku zgody urzędnika i biskupa - co wtedy?

Może zdarzyć się tak, że narzeczeni dostaną odpowiedź odmowną zarówno od kierownika USC, jak i biskupa. Czy muszą wtedy zrezygnować z marzeń o ślubie poza budynkiem lub kościołem?

Nie! Rozwiązaniem jest wówczas ślub humanistyczny. To ceremonia świecka, prowadzona przez celebransa, czyli mistrza ceremonii. W praktyce wygląda to tak, że młoda para zawiera związek w USC bądź w kościele wcześniej, np. rano tego samego dnia, a później odbywa się plenerowa uroczystość z udziałem gości. Młodzi mogą wówczas wygłosić napisane przez siebie przysięgi oraz ułożyć scenariusz całej uroczystości.

O czym trzeba pamiętać organizując ślub i wesele w plenerze?

Pogoda bywa w Polsce bardzo kapryśna - nawet podczas letnich miesięcy temperatura może spaść do kilku kresek, wiać silny wiatr czy zacinać deszcz. Dlatego trzeba koniecznie mieć plan B - czyli zadaszone miejsce w pobliżu, do którego będzie można przenieść ceremonię i zabawę weselną w razie załamania pogody.

Wesela w plenerze organizuje się najczęściej przy lokalu lub w ogrodach danego lokalu. Na rynku działają odpowiednie, profesjonalne firmy, które ustawiają przepiękne namioty, z elegancką galą przy suficie, drewnianą podłogą, z eleganckimi żyrandolami, z możliwością wynajęcia nagrzewnic, aby w nocy goście nie zmarzli. Nawet jeśli organizuje się wesele w miesiącach ciepłych, to trzeba pamiętać, że noce bywają chłodne i nie można pozwolić, by goście zmarzli. Nie trzeba także martwić się deszczem, namioty są wodoodporne, a ich boki można zamknąć.

Szczegóły organizacji wesela w plenerze zawsze ustala się z lokalem. Jeśli istnieje możliwość wypożyczenia stołów i krzeseł z lokalu, wtedy nie trzeba ich już wypożyczać. Jednak jeśli lokal nie wyrazi zgody, trzeba skorzystać z usług firmy, która oferuje wypożyczenia krzeseł, stołów, a nawet zastaw stołowych, obrusów i pokrowców na krzesła.

Wesele we własnym ogrodzie

W przypadku, gdy rozstawia się namiot w ogrodach własnego domu, wtedy trzeba spełnić pewne warunki dla obsługi cateringowej (są to zazwyczaj przyłącza do ciepłej i zimnej wody, odpowiednie miejsce do ustawienia się obsługi, itd.). Tego typu ustalenia odbywają się wówczas, kiedy zna się już miejsce wesela plenerowego, a firma cateringowa przeprowadziła inspekcję tego miejsca i potrafi określić swoje potrzeby.

Wesele w ogrodzie wymaga też odpowiednio dużego terenu, by rozstawić namioty, firmy zwykle przeprowadzają wizje lokalną, mierzą teren, równość powierzchni, itd., taka wizja przeprowadzana jest również w każdym przypadku, gdy ustawia się namiot, czy to w ogrodzie, czy przed lokalem.

W zależności, na ile osób będzie wesele, ustawia się odpowiednio duże namioty. Standardowo ustala się, że na 100 osób idealny namiot to 10x25m. Oczywiście namioty, rodzaje, ceny, wyposażenie, są różne.

Koszt ślubu w plenerze



Decydując się na ślub plenerowy, trzeba pamiętać o tym, że koszty jego organizacji będą podniesione przez kilka czynników:

zorganizowanie krzeseł dla gości

aranżacja miejsca zaślubin - w tym nagłośnienie

plan B, czyli zadaszone miejsce

Reasumując: koszty ślubu plenerowego są wyższe, a organizacja tego przedsięwzięcia wymaga większej ilości formalności i logistyki.

Z drugiej strony narzeczeni zyskują możliwość ślubu marzeń - wszystko przebiega na spokojnie, według ustalonego wcześniej, indywidualnego scenariusza.

