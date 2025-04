Pierwsza rocznica ślubu jest zwyczajowo nazywana papierową. Dlaczego? Cóż, interpretacji może być wiele. Popularna z nich mówi, że wspólne życie jest jak czysta, niezapisana księga, a tylko od małżonków zależy, co w niej zapiszą. Życzenia na pierwszą rocznicę ślubu możesz wpisać do okolicznościowej kartki z życzeniami, a także wysłać SMS-em, na Messengerze albo złożyć osobiście.

Śmieszne życzenia na pierwszą rocznicę ślubu

Dawno się skończył miesiąc miodowy,

różne głupoty przychodzą do głowy,

lecz najważniejsza jest miłość Wasza,

każdy to światu dzisiaj ogłasza.

***

Miłe gołąbki od rana gruchają,

beztrosko przy tym skrzydłami machają,

że macie dziś rocznicę ślubu papierową,

przynosimy więc listę życzeń gotową.

Bądźcie zawsze szczęśliwi, zakochani,

zawsze jak najlepiej do siebie dobrani.

***

Rok temu ślubowaliście wierność i miłość,

więc zważywszy na łączącą nas zażyłość,

dzisiaj spieszę z ciepłymi życzeniami,

by Wasze uczucie zwyciężało nad kłótniami!

***

Już rok jesteście mężem i żoną,

już rok Wasza miłość jest niezwyciężoną,

już rok wszystkie kłótnie w niepamięć odchodzą,

niech nadal żadne problemy Wam nie zaszkodzą.

***

Jaka dziś rocznica? To papierowa!

Więc kartka z życzeniami szybciutko gotowa.

Życzymy Wam kochani satysfakcji z pożycia,

życzymy Wam zawsze zadowolenia z życia,

życzymy Wam sukcesów w małżeństwie i poza nim,

niech Wasza miłość będzie gładsza niż aksamit!

***

Dziś od Waszego ślubu równiutko rok mija,

więc papierowa rocznica Wam teraz wybija.

Życzę Wam, by miłość nie była papierowa,

każdego dnia namiętna i do poświęceń gotowa.

Poważne życzenia na pierwszą rocznicę ślubu

Trudno uwierzyć że to już rok od momentu, gdy przysięgaliście sobie miłość, wierność i uczciwą małżeńską. Z wzruszeniem wspominamy tamten dzień, a dziś życzymy Wam tego samego, co przed rokiem - niech Wasze uczucie dojrzewa, a życiowe przeszkody stają się łatwiejsze do pokonania. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi.

***

Niech Wasza miłość rozkwita z każdym kolejnym rokiem małżeństwa. Patrzcie zawsze w tym samym kierunku, a na każdy problem znajdzie się rozwiązanie. Niech Wasze uczucie dopełnia się, a dzięki wspólnie przeżywanej codzienności, staje się coraz silniejsze.

***

Wszystkiego najlepszego z okazji papierowej rocznicy ślubu! Niech Wasza miłość pokonuje wszelkie przeszkody. Bądźcie zawsze szczęśliwi i jeszcze bardziej zakochani, niż dziś.

