Kolejny rok małżeństwa za wami, gratulacje! Od dnia ślubu ta data zawsze będzie wyjątkowa w waszym kalendarzu. Zapewne każdego dnia starasz się postępować tak, by twoja druga połowa wiedziała o tym, jak bardzo ją kochasz.

Reklama

W tym szczególnym dniu wspomnienia chwili, w której wstąpiliście w związek małżeński, warto wyłączyć telefony i świętować rocznicę wspólnego życia.

Taka okazja nie obędzie się bez życzeń! Nawet, jeśli nie jesteś mistrzem słowa, spróbuj ułożyć indywidualne i osobiste życzenia – takie najbardziej zapadną w pamięć i sprawią najwięcej radości.

Spis treści:

Życzenia nie muszą być obszerne ani zawierać w sobie wielkich słów. Postaraj się napisać kilka słów od siebie. Nie muszą mieć górnolotnej formy, najważniejsze, by były szczere. Nie układaj ich także na siłę w wierszyk czy rymowankę – nie o formę, a treść w tym przypadku chodzi.

Napisz je na kartce okolicznościowej albo dołącz na bileciku do bukietu kwiatów, które planujesz dać w prezencie świętującej parze.

Wszystko, co miłe na świecie, wszystko, co tylko pomyślność wróży, niech się Wam w jedno ogniwo splecie i będzie szczęściem w życia podróży.

Niech Wam gwiazda pomyślności nigdy nie zagaśnie, niechaj blaskiem szczęścia świeci coraz jaśniej.

W dniu tego ważnego dnia życzę Wam, aby płomień miłości nigdy nie zgasł w Waszych sercach.

W tak pięknym dniu, jakim jest rocznica Waszego ślubu, życzymy Wam wszelkiej pomyślności, radości

z życia, które przeżyjecie w zdrowiu i dostatku.

fot. Życzenia na rocznicę ślubu/Adobe Stock, gstockstudio

Wzruszające życzenia rocznicowe możesz przekazać jubilatom albo swojej drugiej połówce, jeśli to wasze święto. Nie muszą to być klasyczne życzenia. Zamiast tego weź kartkę i napisz list do męża lub żony. Życzenia na rocznicę związku będą tym piękniejsze, im bardziej indywidualne i personalizowane.

Nie zastanawiaj się nad formą, tylko spisuj to, co dokładnie w danej chwili przyjdzie ci do głowy. Zamiast podpisu, zostaw na kartce odcisk twoich ust pomalowanych szminką albo serce stworzone z dwóch odcisków palców. Spryskaj list tymi perfumami, które twoja druga połówka najbardziej lubi. Włóż gotowy list do koperty i podaruj go przy kolacji.

Możesz też zrezygnować ze słowa pisanego - nagraj film, na którym mówisz, za co dziękujesz mężowi/żonie i wyślij go mailem albo podrzuć na pen drive, którego używa – zaskoczenie i wzruszenie będzie przeogromne!

Na rocznicę Waszego ślubu życzę Wam, aby miłość, która połączyła Wasze serca, była wiecznie żywa. Niech każdy dzień przynosi Wam wiele cudownych momentów i pięknych przygód.

Niech Wam słońce zawsze świeci, a miłość i radość będą wskazówką szczęśliwej, wspólnej drogi do następnych Jubileuszy.

Życzę Wam, by to nigdy się nie zmieniło I byście przeżyli wspólnie kolejne lata. W zdrowiu, szczęściu i zgodzie.

Świetnie sprawdzają się także zabawne życzenia na rocznicę. Nieważne, czy to pierwsza rocznica ślubu, piąta, czy dwudziesta dziewiąta - śmieszne życzenia i rymowanki przyniosą radość każdemu!

Z okazji rocznicy ślubu życzę Wam, aby każdy kolejny rok spędzony razem był tak samo pełen niespodzianek... jak wspólne składanie produktów z IKEA. Wszystkiego cudownego!

Stukał dzięcioł w lesie i gadała sowa, że ta młoda para już nie taka młoda. Więc czym prędzej śpieszę, z życzeniami w darze, niech nam żyją w zdrowiu, 100 lat młodej parze!

Z okazji rocznicy ślubu życzę Wam, by Wasze uczucie było jak dobra gra - zawsze emocjonująca, pełna niespodziewanych zwrotów akcji i z happy endem na końcu. Niezapomnianej rocznicy!

Coś takiego - tyle lat, a Wy dalej razem! Niech ta cierpliwość i wyrozumiałość nigdy się nie kończy, bądźcie zawsze uśmiechnięci i stawiajcie wspólnie czoła życiu!

fot. Życzenia na rocznicę ślubu/Adobe Stock, Rawpixel.com

50 rocznica ślubu to tzw. złote gody — trzeba więc przyznać, że nazwy rocznic ślubu zostały wybrane nieprzypadkowo. 50 lat związku pełnego miłości, wsparcia i przyjaźni to coś, co wymaga podkreślenia. Z tego powodu małżeństwa z takim stażem często wyprawiają huczne imprezy, biorą tzw. powtórny ślub, a także dostają od władz państwa specjalny medal.

Życzenia na 50 rocznicę ślubu powinny więc być wyjątkowe. Możesz wykorzystać gotowe teksty albo napisać jubilatom list, który odczytasz na uroczystości. Świetnie sprawdzą się także personalizowane życzenia.

Reklama

Czytaj także:

Jak spędzić pierwszą rocznicę ślubu?

Oryginalne prośby o świadkowanie?

Życzenia ślubne - czego życzyć młodym?