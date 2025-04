Odnowiny są pięknym wydarzeniem dla małżeństw, które przeżyły ze sobą już wiele lat. Zazwyczaj odnowiny organizują pary na 25 lecie małżeństwa albo na 50 lecie. Jednakże nie ma przeszkód formalnych, aby i w innych rocznicowych datach odnowić sakrament małżeństwa.

Odnowiny można traktować jako odświeżenie przysięgi, podziękowania za wiele lat bycia razem i symboliczne podtrzymanie obietnic przyrzeczonych wiele lat wcześniej. Ale odnowiny mogą być też symbolem wyjścia z kryzysu małżeńskiego. Mogą zdecydować się na nie też pary, które po prostu chcą w gronie swoich najbliższych, dzieci, wnuków a nawet prawnuków ponownie przysięgać miłość.

Uroczystość może być też okazją do zrealizowania wymarzonego przyjęcia, na które wcześniej para nie mogła pozwolić sobie albo z powodów finansowych albo losowych. Jest to też pomysł na wyjątkowe uczczenie jubileuszu ślubnego.

Organizacja odnowin od strony formalnej nie wymaga dostarczania do kościoła czy urzędu żadnych dodatkowych dokumentów – jedynie należy zgłosić się do Kościoła/USC.

Trzeba także dostarczyć dokumenty zawarcia związku małżeńskiego, kiedy chcemy odnowić ślub w innym miejscu, niż go zawieraliśmy.

Uroczystość, podobnie jak ślub, ma swój określony przebieg. Różni się on w zależności od tego, czy odnowiny organizowane są w kościele, czy w urzędzie.

W kościele możecie zamówić indywidualną mszę, na której będziecie odnawiać swoją przysięgę, a świadkami będą np. Wasze dzieci, na którą jubilaci mogą zaprosić najbliższych – rodzinę i przyjaciół.

Obrzędy jubileuszu mogą odbyć się wspólnie dla większej liczby małżeństw. Wówczas każda para oddzielnie odpowiada na pytania dotyczące woli wypełniania zobowiązań wynikających z sakramentu małżeństwa. Natomiast pozostałe części obrzędu stosuje się do wszystkich razem.

Na wyjątkowych jubileuszach, czyli na 25 i 50 lecie, jubilaci dostają od księdza po mszy poświęcone krzyże, które mogą mieć formę do zawieszenia na szyi lub na ścianie. Istnieje również możliwość wygrawerowania na nich specjalnego napisu.

Przygotowania kościoła wyglądają tak samo – dla jubilatów przygotowane są krzesła i klęczniki przed ołtarzem. Jeśli jubilaci sobie tego życzą – jest możliwość zorganizowania na początku mszy procesji do ołtarza z uczestnictwem ministrantów, księdza, jubilatów i ich najbliższej rodziny.

Ślubny wydatek nie na raz czyli co możesz wykorzystać po ślubie

Po hymnie jubilaci podchodzą do ołtarza, a kapłan zwraca się do nich w następujących słowach:

Czcigodni małżonkowie, przed (x) laty zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Na znak, że coraz doskonalej chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania, podajcie sobie prawe dłonie i odpowiedzcie na pytania, które wam zadam w imieniu Kościoła.

Czcigodni małżonkowie, przed (x) laty zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Na znak, że coraz doskonalej chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania, podajcie sobie prawe dłonie i odpowiedzcie na pytania, które wam zadam w imieniu Kościoła.

Jubilaci zwracają się do siebie i podają sobie prawe dłonie, kapłan wiąże je końcem stuły. Następnie zadaje pytania:

Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie?

Małżonkowie: Chcemy.

Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej?

Małżonkowie: Chcemy.

Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie, aż do końca waszego życia?

Małżonkowie: Chcemy.

Kapłan mówi: Bóg wszechmogący, od którego pochodzą nasze dobre pragnienia, niech umocni waszą wolę i wspiera was łaską, abyście wiernie wypełniali święte ślubowania, dzisiaj ponowione, i zasłużyli na życie wieczne.

Wszyscy: Amen.

Kapłan usuwa stułę.

Jeżeli jubilaci nie mogą mówić, odnowienie ślubowania może się odbyć przez potwierdzenie pytania kapłana odpowiednim znakiem, albo można je opuścić.

Kapłan mówi do zgromadzonych:

Wszyscy modlą się przez pewien czas w milczeniu, po czym kapłan rozkłada ręce i mówi:

Małżonkom, którzy przeżyli wspólnie 50 lat, kapłan wręcza krzyże mówiąc: