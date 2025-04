Złote gody to imponujący jubileusz - aż pół wieku razem to wspaniały wynik. Jeśli znasz kogoś, kto właśnie świętuje 50 wspólnych lat życia, koniecznie pamiętaj o odpowiednim uczczeniu tej okazji.

Rymowane życzenia na 50. rocznicę ślubu

Jakie dziś święto? To złote gody!

Stażu wam przybywa, lecz nie ubywa urody.

Jak dwa gołąbeczki jesteście zakochane,

otoczone miłością, przez innych lubiane.

Życzę Wam dzisiaj więc moi mili,

byście się nigdy już nie kłócili.

***

Na święto złotych godów przychodzi dziś pora,

więc wszyscy się cieszymy - od rana do wieczora.

A w nocy balujemy, bo to jest wielkie święto,

by waszego drugiego wesela czas, na zawsze zapamiętać.

***

Choć trudno w to uwierzyć, 50 lat minęło,

tak dawno więc historia Wasza się zaczęła.

Choć może dawne czasy, to miłość nie zanika,

piękne z Was małżeństwo, tak z tego wynika.

***

Choć zmarszczek wam przybyło,

miłości nie ubyło,

50 lat zleciało jak oka mgnienie,

po weselu zostało dawne wspomnienie,

lecz miłość jest wytrwała,

szczęścia Wam wiele dała.

Niech druga 50-tka będzie tak samo szczęśliwa!

Tego Wam dziś życzy duszyczka życzliwa.

***

Gdy patrzę dzisiaj na Was, jesteście zakochani,

jak nastoletnia para, nadal roześmiani.

Tak trudno mi uwierzyć, że 50 lat minęło,

widać jednak dobrze, że uczucie nie zniknęło!

***

50 rocznica ślubu to na życzenia dobra pora,

nie chce więc czekać do samego wieczora,

tylko już teraz pomyślności życzę,

spełnienia tylu marzeń, że nawet nie zliczę!

***

Choć tyle lat za Wami, wy mocniej się kochacie,

widać po minach nawet, że bez kłótni trwać staracie.

Możecie być dumni, bo pół wieku już minęło,

a Waszego uczucia nic nie zgięło.

***

Aż miło na Was patrzeć dzisiaj, kochani,

no i trudno uwierzyć, że to 50 lat za Wami!

Niech kolejne 50 lat równie piękne będzie,

niech miłości jeszcze więcej Wam przybędzie.

Bądźcie dalej wzorem trwałości dla młodzieży,

niech Wasz przykład na cały świat się szerzy.

Poważne życzenia na 50. rocznicę ślubu

Moi Kochani, patrzę dzisiaj na Was z wielkim wzruszeniem. Za Wami już pół wieku wspólnego życia! Taki wynik imponuje i może być wzorem dla młodych. Życzę Wam jeszcze wielu wspaniałych rocznic - niech zdrowie Wam dopisuje!

***

Moi Drodzy, złote gody to wyjątkowa uroczystość! Dziś świętujemy Waszą miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Z serca życzę zdrowia, spełnienia marzeń i jak najmniej problemów. Niech otaczają Was sami życzliwi ludzie.

***

50 lat to piękny staż! Przyjmijcie dziś moje najszczersze życzenia. Niech codzienność będzie usłana różami, a wszelkie problemy znikają w mgnieniu oka. Bądźcie zawsze zdrowi i pełni sił.

