Nie ulega wątpliwościom, że w dniu ślubu najważniejsi są nowożeńcy. Podkreśla się też rolę druhny, ale w całej tej weselnej otoczce, zapomina się o roli taty panny młodej. To właśnie przed nim stoi szereg zadań do wykonania. Zobacz, o które chodzi.

Pomoc w usadzeniu gości

Twój tata i tata twojego partnera na pewno w 100% znają członków waszych rodzin. Z ich pomocą dużo łatwiej wam będzie usadzić wszystkich gości, tak, aby zwaśnione ciotki nie siedziały obok siebie, a ukochane kuzynki w dwóch różnych kątach sali.

Błogosławieństwo

W polskiej tradycji błogosławieństwo to bardzo istotny punkt ślubu. Ważne jest, aby rodzice pary młodej przygotowali sobie wcześniej tekst błogosławieństwa, by trema, stres i wzruszenie nie odebrały im mowy.

Poprowadzenie do ołtarza

Tak, ojciec prowadzący pannę młodą do ołtarza to scena wprost z amerykańskiego filmu, ale i w Polsce ta tradycja staje się coraz bardziej modna. Wystarczy ustalić z księdzem wszelkie formalności i śmiało możesz poprosić ojca o poprowadzenie do ołtarza.

Kwestia alkoholu

Zwykle to ojcowie pary młodej zajmują się wyborem alkoholu. W wielu regionach Polski istnieje nawet zwyczaj, zgodnie z którym to tata panny młodej lub pana młodego roznosi alkohol do stolików gości, aby zaakcentować rolę gospodarza przyjęcia.

Zapewnienie transportu

Wesele zwykle odbywa się w rodzinnym mieście panny młodej. To dlatego na barkach ojca panny młodej spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie transportu gościom.