Ile dań ciepłych powinno pojawić się na weselu oraz jak skonstruować weselne menu, to dylemat wielu par. Nikt przecież nie chce, aby jego goście byli głodni na ich własnym ślubie, ale z drugiej strony, nie najlepiej może być odebrana zbyt duża ilość dań. Dlaczego? Podpowiadamy!

Sprawdź przykładowe weselne menu

W zależności od pory roku i długości wesela

Ilość ciepłych dań powinna być uzależniona od tego, ile potrwa wesele. Jeśli będzie to tradycyjne, całonocne biesiadowanie, menu powinno być bogatsze, niż w przypadku wesela, które kończy się po północy lub stanowi jedynie uroczysty obiad dla rodziny i przyjaciół.

Kolejna kwestia to pora roku. Latem większość ludzi nie odczuwa tak dużego głodu, jak bywa to zimą. To dlatego osoby, decydujące się na wesela począwszy od października, na marcu skończywszy, powinny pomyśleć o większej ilości ciepłych posiłków, które na pewno będą chętnie zjadane przez gości. Jeśli bierzesz ślub latem, nie zamawiaj zbyt wielu dań na ciepło. Nikt ich nie zje, a w związku z gorącą porą roku, szybko się zepsują. Zamiast tego koniecznie postaw na desery lodowe lub sałaty.

Co wybrać na weselny obiad? Podpowiadamy!

Standardowo

Przyjęło się, że podczas tradycyjnego wesela, które trwa od 18 do rana, powinno pojawić się nie mniej niż 8 dań na ciepło. Wiele par decyduje się na większą ilość, która najczęściej waha się między 12 do nawet 15. Wszystko zależy do wyobraźni i stanu portfela.

Co wybrać na weselne menu?

Obiad (zupa i drugie danie)

Pieczony kurczak z frytkami

Żurek

Kotlet schabowy

Kluski śląskie z mięsem

Golonka z zasmażaną kapustką

Zupa gulaszowa

Pieczone prosię (które najczęściej wjeżdża na salę po oczepinach)

Barszcz czerwony z krokietami.

Z daniami na ciepło lepiej jest nie przesadzić. W końcu twoi goście nie przyszli na wesele, aby się wyłącznie najeść, lecz po to, by razem z Tobą świętować wasz wielki dzień. Do tego weź pod uwagę to, że na stole pojawią się dania na zimno i ciasta, a także wielski stół, pełen różnych rarytasów.