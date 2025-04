3 stylizacje na wesele!

Wiosna zawitała na dobre, a co za tym idzie rozpoczął się najgorętszy okres w życiu wielu Pań – przygotowania do ślubu. Niektóre z Was wystąpią w tej najważniejsze roli – Panny Młodej, ale co z resztą? Przecież każda z nas chce wyglądać pięknie. Poszukiwania odpowiedniej, idealnej kreacji czas zacząć, a my podpowiadamy na co warto postawić. Oto nasze stylizacje.



Przeglądając piękne sesje zdjęciowe w magazynach modowych pamiętajcie, że wszystko jest w zasięgu ręki, ale musi być dopasowane do Waszej sylwetki. W tym dniu każda z Was chce wyglądać pięknie, ale przede wszystkim inaczej. To właśnie idealny moment, aby poszaleć. Zaskoczcie swoich bliskich i same siebie, testujcie, ryzykujcie i mieszajcie, ale nie zapomnijcie o wygodzie.

Pudrowa sukienka i ramoneska

Sukienka uszyta z wycinanej eko – skóry w pięknym, delikatnym kolorze z perłowym połyskiem o bardzo dziewczęcym fasonie, idealnie podkreśli talię i sprawi, że będziecie wyglądały bardzo elegancko i kobieco. Taka propozycja doskonale sprawdzi się jako kreacja na różnego rodzaju uroczystości typu chrzciny czy wesele.

Malinowa sukienka i marynarski żakiet

Nasza druga propozycja to połączenie stylu marynarskiego z elegancją i klasyka, ale tym razem w wydaniu bardziej kobiecym, czyli w różu. Twoja weselna stylizacja nie musi być tylko czarno-biała. Postaw na odrobinę szaleństwa i wybierz najmodniejsze w tym sezonie kolory, które w połączeniu z klasycznymi dodatkami stworzą bardzo ciekawy look.

Srebrzysta sukienka i błękitny płaszcz

W tym sezonie proponujemy również połączenie modnych pasteli z połyskującą, delikatną sukienką i złotymi lub srebrnymi dodatkami. W końcu weselna stylizacja powinna świecić i zwracać na siebie uwagę.

