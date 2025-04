Reklama

To, że Polki są najpiękniejsze na świcie, to żaden mit! Meksykanin mieszkający już od 2 lat w Polsce stworzył na swoim blogu chido-fajny.com listę powodów, dla których warto poślubić właśnie Polkę. Co dopisałabyś do tej listy?

Powody, dla których warto poślubić Polkę wg Davida - Meksykanina mieszkającego w Polsce

Polki to najładniejsze, najpiękniejsze i najseksowniejsze kobiety, jakie widziałem. Są bardzo inteligentne. Znają przynajmniej jeden język obcy, którym umieją się posługiwać. Są zaborcze, a w związku nie dają nikomu dojść do słowa. Mogą pić wódkę litrami, a nawet mężczyzna nie jest w stanie ich pokonać. Są wiecznie młode. Mają piękne, hipnotyzujące oczy. Są związane z rodzicami, których często odwiedzają. Są różnorodne – wysokie, niskie, blond, rude, z ciemnymi włosami. Są dumne ze swojej historii i pochodzenia, kultury, i języka. Są otwarte na nowości. Kochają taniec. Świetnie gotują. Ubierają się i malują jak prawdziwe modelki. Polki są seksowne.

źródło: chido-fajny.com

