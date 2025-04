Gdy czarny kot przebiegnie ci drogę, to drżysz z przerażenia? A może wierzysz w niektóre zabobony związane z organizacją ślubu? Przedstawiamy 7 najbardziej absurdalnych przesądów weselnych, w które lepiej nie wierzyć, bo nie są niczym innym, jak ludowymi gusłami.

Reklama

5 tanich i pięknych dodatków ślubnych

1. Ślub należy wziąć w miesiącu, który zawiera w nazwie literkę "r"

Ile osób, tyle teorii. Wszyscy powtarzają, że na datę ślubu należy wybierać tylko i wyłącznie miesiące, które posiadają w swojej nazwie literę "r". W grę wchodzą więc: marzec, czerwie, sierpień, wrzesień, październik i grudzień. Osobiście znam wiele par, które pobrały się w lipcu, a ich związki należą do bardzo udanych.

2. Panna młoda powinna mieć białą suknię

Bo to symbol dziewictwa? Prawda jest jednak taka, że pary bardzo rzadko czekają z seksem aż do ślubu. Po drugie - nie każdej kobiecie jest dobrze w bieli. Po trzecie - ecru to przepiękna alternatywa dla tradycyjnej sukni ślubnej.

3. Panna młoda powinna mieć welon

Zgodnie ze staropolskim zwyczajem, każda dziewica w dniu swojego zamążpójścia powinna mieć białą suknię i welon, który zdjąć powinna dopiero podczas oczepin. Ale czasy się zmieniają - na szczęście! Dziś panny młode decydują się coraz częściej na wianki lub ozdoby, które po prostu wpinają we włosy. Wyglądają tak samo pięknie jak w welonie, a ich małżeństwa są równie udane.

Oto najmodniejszy kolor ślubny! Ładny?

4. Pan młody pod żadnym pozorem nie może zobaczyć sukni panny młodej

To przesąd rodem z amerykańskich filmów. Dziś panny młode często wybierają kreację z narzeczonym lub proszą go o pomoc w wyborze sukni.

5. Pan młody nie powinien zobaczyć panny młodej w dniu ślubu, bo to przyniesie nieszczęście

Serio? A co jeśli ją zobaczy? A co, jeśli mieszkają razem? Nie dajmy się zwariować :)

6. Deszcz w dniu ślubu to wróżba nieudanego związku

Na pogodę nie mamy żadnego wpływu, a już na pewno za niepowodzenia w relacjach między małżonkami nie można obwiniać deszczu w dniu ślubu. Wszystko zależy od was, niezależnie od tego, czy w dniu ślubu będzie pochmurnie, czy będzie świeciło słońce.

Zastaw się, a postaw się, czyli kredyt na wesele. Czy warto?

7. Za mało bram weselnych w drodze do kościoła to zła wróżba

Za mało, to znaczy ile? Bramy weselne, czyli zatrzymywanie pana młodego lub pary młodej przez przypadkowych ludzi, którzy (nie oszukujmy się) liczą jedynie na alkohol lub słodycze, to ciekawy zwyczaj, ale absolutnie niemający związku z przyszłością nowożeńców.

8. Przesądy o butach panny młodej

Do buta panny młodej należy włożyć pieniążek - tylko to zagwarantuje szczęście i bogactwo. Tyle jeśli chodzi o zabobony. A jaka jest prawda? Wszystko i tak przecież zależy od nas.

30 ślubnych przesądów! Wierzyć, czy nie?

9. But pana młodego

Jeśli w czasie ślubu suknia panny młodej przesłoni but przyszłego męża, ten już zawsze będzie pod jej pantoflem. A więc dziewczyny - przysłaniajcie!