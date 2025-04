Ślubne atrakcje i dekoracje wcale nie muszą kosztować fortuny! Jeśli chcesz, by twoje wesele było klimatyczne i stylowe, a przy tym nie chcesz przepłacać, pomyśl o nieco tańszych, ale bardzo modnych rozwiązaniach. Przedstawiamy listę 5 atrakcji do 60 zł (!), które sprawdzą się tak samo dobrze, jak te, za które wydasz kilkaset złotych!

Reklama

Balony wypełnione helem

Kosztują kilkanaście złotych, a dają fenomenalny efekt. Wybierz balony w kolorze przewodnim waszego wesela. Możecie wypuścić je po wyjściu z Kościoła, przed wejściem do sali lub przymocować pod sufitem.

Świetną atrakcją są też balony w kształcie liter LOVE lub z inicjałami pary młodej. Są nieco droższe, bo kosz tego typu dekoracji sięga od 100 do 400 zł, ale świetnie sprawdzą się podczas zabawy weselnej i wspaniale będą prezentować się na zdjęciach.

To taki prosty, a taki przydatny gadżet!

Dekoracje weselne - zobacz, co jest teraz modne

Bańki mydlane



Pięknie wyglądają szczególnie w pogodny dzień, gdy para młoda wychodzi z kościoła, a także podczas pierwszego tańca. Bańki mydlane są lekkie, delikatne i kochają je wszyscy (nie tylko dzieci). Do tego są tanie: kosztują ok. złotówki za sztukę. Wystarczy, że najbliższa rodzina i przyjaciele zajmą się ich puszczaniem. Jeśli zależy ci na większym efekcie, pomyśl o zakupie lub wypożyczeniu wytwórnicy baniek (kosz od 100 do 500 zł).

Księga gości

To świetna pamiątka i doskonała okazja dla gości, by wysilili swoje szare komórki :) Jeśli zdecydujecie się dodatkowo na fotobudkę, goście będą mogli wklejać tam fotografie.

Ramki ze zdjęciami (lub bez zdjęć)



Wasze fotografie możecie rozwiesić na ścianach lub ustawić na stolikach - będą przepiękną, spersonalizowaną dekoracją weselną. Dodatkowo świetną atrakcją są puste ramy, które sprawdzą się jako gadżet do robienia zdjęć.

Pokaz zdjęć



Wystarczy rzutnik i odrobinę inwencji twórczej. Przygotujcie wasze wspólne zdjęcia, możecie dołączyć też film lub piękne podziękowanie dal rodziców.

Wesele: tematyczne czy tradycyjne?

Co jeszcze przychodzi wam do głowy?

Reklama

Zobacz także:

Wesele małe, ale z przytupem! Jak zorganizować idealne, małe wesele?

Ślub zgodny ze... znakiem zodiaku? Jaki jest pisany tobie?