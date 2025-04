Dziś wesela są coraz wytworniejsze, a co za tym idzie i droższe. Pary młode wydają nawet 80 tysięcy na ślub i przyjęcie. Za punkt honoru stawiają sobie oryginalność, bo przecież ślub bierze się raz w życiu, chociaż i z tym można polemizować. Suknia, kwiaty, sala, posiłki - to wszystko kosztuje. Jedni dostają pieniądze od rodziców, inni sami finansują tę uroczystość, a jeszcze inni biorą kredyt! Warto?

To miało być wielkie wesele. Takie, o jakim marzyłam od zawsze. Z mojej strony jakieś 80 osób, a od Marka grubo ponad 100. Łącznie ok. 200. Chcieliśmy, żeby to był wielki dzień, bo ślub bierze się raz w życiu. Zamówiliśmy jedną z lepszych sal. Co godzinę posiłek na ciepło, desery, przystawki, candy bar, fotobudka. Za talerzyk płaciliśmy 250 zł. Za wszystkie atrakcje, dekoracje i dodatki wyszło 65 tysięcy. Do tego suknia - była piękna. Cała zdobiona kryształkami od Swarovskiego. Od razu ją pokochałam. Musiałam lekko skrócić. Łącznie za sukienkę, welon i dodatki zapłaciliśmy ok. 8 tysięcy. Sporo, ale przecież to niepowtarzalna chwila. Od dziecka na to czekałam. Od rodziców dostaliśmy niewiele pieniędzy, więc zdecydowaliśmy się wziąć kredyt. No i wzięliśmy. Całe 80 tysięcy, żeby starczyło na poprawiny, hotel dla gości i wycieczkę. Liczyliśmy, że się zwróci w kopertach. Obstawialiśmy, że dostaniemy od gości minimum 60 tysięcy i że resztę zwrócimy. Rozczarowanie było ogromne. Kredyt spłacamy do tej pory...

- Pani Kasia