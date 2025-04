Jesteś panną młodą, świadkową, a może zaproszoną na wesele koleżanką? Niezależnie od roli, w jakiej wystąpisz, w tym wyjątkowym dniu każda kobieta chce wyglądać pięknie i z klasą.

A nic tak nie dodaje kobiecie szyku jak świetnie skrojona, modna sukienka, dobrze dobrany makijaż i fryzura. W naszej galerii możecie obejrzeć najmodniejsze fryzury z wybiegów, które idealnie sprawdzą się na weselu.

Fryzury na wesele na rok 2019

Stawiamy na 100% kobiecości! A jeśli kobiecość, to oczywiście muszą pojawić się we włosach fale i ozdoby. Na nadchodzący sezon weselny polecamy delikatnie falowane i upięte luźno włosy. Możesz dodać do nich błyszczące spinki, wstążki albo opaski, niczym z pokazu Dolce&Gabbana. Naszym zdaniem to najpiękniejsza fryzura na wesele (zdjęcie nr 2 w galerii).

Super pomysłem są też wplecione we włosy kwiaty i upięcia z warkoczami. Jeśli zdecydujesz się na fryzurę z ozdobami, dopasuj je do biżuterii, jaką będziesz miała na weselu. Mocno zdobiona opaska i duże kolczyki to może być za dużo.

Umiar i wyczucie są też ważne w odniesieniu do stroju. Jeśli zdecydujesz się na bogato ozdobioną suknię, postaw na delikatny makijaż i lekką fryzurę. I odwrotnie - przy minimalistycznych krojach możesz zaszaleć urodowo.

Mając na uwadze trendy, nie przesadź, bo chodzi też o to, żebyś czuła się swobodnie, a nie co chwilę myślała, czy nie zepsuł ci się kok albo nie wyprostowały loki. Unikaj fryzur ze sztywno ułożonymi zawijasami i pejsami utrwalonymi przez tony lakieru.

Zapraszamy do przejrzenia galerii fryzur weselnych - może znajdziesz tutaj właśnie tą, która cię urzeknie?

Jak utrwalić fryzurę na wesele?

Co zrobić, aby uczesanie przetrwało wiele godzin zabawy? Kluczem do perfekcyjnego utrwalenia jest nie tylko lakier, ale także produkt do stylizacji nałożony na mokre włosy. Taka baza, w połączeniu z odpowiednim lakierem, pozwoli na elastyczne utrwalenie fryzury.

Aby włosy zachowały pożądany kształt na długo, warto spryskać je mocnym lakierem, odczekać chwilę, a następnie dokładnie wyczesać produkt. - radzi Agnieszka Koper, edukator marki Kevin Murphy

Nie bez znaczenia jest rodzaj szczotki, której do tego użyjesz. W celu uzyskania idealnie gładkich włosów, należy użyć szczotki z włosiem dzika. Fale i loki lepiej uczesać grzebieniem z szeroko rozstawionymi zębami.

