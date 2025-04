Zabawy weselne to główna część uroczystości poślubnych. Przedstawiamy 5 propozycji zabaw, dzięki którym żaden z gości nie będzie siedział bezczynnie i zapamięta wasze wesele jak najlepiej!

Wspaniałe zabawy weselne - dla każdego!

Wybrałyśmy 5 propozycji zabaw weselnych, w których wszyscy będą chętnie aktywnie uczestniczyć!

1. Karaoke

Ta zabawa bije ostatnio rekordy popularności w rozmaitych lokalach, nic dziwnego więc, że została podchwycona przez zespoły weselne. Najlepiej zorganizować ją dopiero po kilku godzinach trwania wesela, gdy goście są już odpowiednio rozluźnieni i odważniejsi. Zespół zapewnia podkład muzyczny, a goście pojedynczo lub grupkami wykonują wybraną lub wylosowaną piosenkę. Oczywiście trzeba uważać! Jeśli w rodzinie i wśród znajomych są osoby, które nadużywają alkoholu - lepiej nie ryzykować, że ktoś będzie "wył" i fałszował pół wesela nie dając spokojnie cieszyć się imprezom babciom i sędziwym ciociom.

2. Konkurs tańca

Do konkursu staje kilka par. Wodzirej prowadzący zabawę może zaprosić do sędziowania parę młodą lub świadków. Pary zaczynają tańczyć i wykonywać w trakcie zadania wyznaczone przez prowadzącego. W zależności od wersji tej zabawy może ona przybrać formę siłową lub zręcznościową.

W wersji siłowej wodzirej wymyśla coraz trudniejsze figury, np.: z partnerką na rękach, w przysiadzie, itp. W wersji zręcznościowej tańczącym daje się np. balon, który umieszczany jest między różnymi częściami ich ciał, np. pomiędzy nosami, kolanami, brzuchami. Para, która zgubi balon, odpada. Wygrywa para, która najdłużej wytrwa na parkiecie.

3. Jaka to melodia

Zabawa wzorowana na formule znanego programu telewizyjnego. Goście tworzą 2 drużyny pod przewodnictwem nowożeńców. Zespół zaczyna grać melodie, a drużyny w umówiony sposób zgłaszają się do odgadywania tytułów piosenek. Dla zwycięskiej drużyny powinna być przewidziana nagroda.

Wskazówka praktyczna: Konkurs nie powinien być zbyt długi, bo to może się wydać zbyt nużące dla innych gości, nie biorących udziału w zabawie.

4. Marynarki

Na środku sali ustawiamy w kwadrat 4 krzesła, odwrócone do siebie oparciami. Do zabawy zapraszamy 4 panów. Panowie siadają, zdejmują marynarki i wieszają je na oparciach krzeseł. Następnie prowadzący prosi ich o przejście o 2 krzesła w lewo. Panowie siadają i tym razem zdejmują krawaty. Wkładają je do kieszonki marynarki wiszącej na oparciu (cudzej). Znowu wstają i przesuwają się np. o trzy krzesła w prawo. Tu zdejmują 1 buta i zostawiają go pod krzesłem. Następnie przesiadają się o sześć krzeseł w lewo i zostawiają tam w bucie skarpetkę. Na tej zasadzie przemieszczają się dalej i zdejmują kolejne części garderoby (nie za dużo). Punktem kulminacyjnym jest ubieranie – panowie mają za zadanie ubrać się jak najszybciej, korzystając z tych części garderoby, które znajdują się na aktualnie zajmowanym przez nich krześle.

Skomplikowane, ale działa! Jest przy tym sporo śmiechu!

5. Gorące krzesła

Zabawa znana chyba wszystkim i zawsze modna. Potrzebne będzie 12 krzeseł ustawionych w kółko oparciami do środka koła i tyle samo uczestników. Gdy zaczyna grać muzyka, uczestnicy ruszają wstają i zaczynają chodzić wokół krzeseł. Gdy zapada cisza, wodzirej informuje, jaki rekwizyt muszą zdobyć uczestnicy – powinno to być coś dostępnego w sali, np. łyżka, kieliszek, damski but, zegarek itd. W czasie gdy uczestnicy ruszają na poszukiwanie, z koła usuwane jest jedno krzesło. Kto wróci ostatni, nie ma już miejsca i odpada z zabawy. Zabieg ten powtarzamy tak długo, aż w zabawie zostanie tylko 2 uczestników. Na zakończenie stosuje się 2 warianty: albo na parkiecie pozostaje 1 krzesło dla zwycięzcy, albo krzesło zastępujemy dużą miską i w tym przypadku 2 finaliści nie muszą już przynosić żadnego rekwizytu – wygrywa natomiast ten, który pierwszy usiądzie w misce, gdy ucichnie muzyka.

Popularną wersją tej zabawy jest ta, w której biorą udział wyłącznie kobiety. Wtedy rekwizytami, o które muszą się postarać, powinny być elementy męskiej garderoby, które panie powinny ubrać zanim zajmą miejsce na krześle.

Ciekawą konsekwencją tej zabawy są nie tylko coraz bardziej malowniczo ubrane panie, ale też coraz bardziej roznegliżowani panowie, dlatego jest to zabawa tym atrakcyjniejsza, im młodsze jest towarzystwo na weselu.

Znacie te zabawy? A może macie inne przebojowe pomysły?

