Muzyka to nie tylko tło, ale także bardzo ważna oprawa wielu wydarzeń. Wywołuje emocje, odpowiednio nastraja, a także przywołuje wspomnienia. Dobrane odpowiednio do okazji brzmienia, trafiają głęboko w ludzkie emocje, niejednokrotnie przyczyniając się do określonych zachowań czy wyborów. Muzyka na weselu powinna być więc radosna, przyjemna dla ucha, sprzyjająca zabawie, ale także zadumie i wzruszeniom. Zespoły weselne prześcigają się w sposobach na pozyskanie klientów. Jak nie dać się rozczarować?

Oprawa muzyczna – niezbędna na każdym weselu!

Sezon ślubny trwa właściwie od początku wiosny, do później jesieni. Jego szczyt przypada na miesiące letnie – wtedy następuje prawdziwa kumulacja zleceń na filmy i zdjęcia ślubne, a makijażystki i manicurzystki mają ręce pełne roboty. To także doskonały okres dla osób związanych z branżą muzyczną. Zespoły weselne za jedną noc życzą sobie nawet kilka tysięcy złotych! Formacje dbają nie tylko o muzykę – wodzirej (często lider zespołu) przewodzi całej imprezie, zagadując gości, nawołując do zabawy dbając o to, by atmosfera nie przygasła nawet na chwilę. Dobry zespół muzyczny to filar udanej zabawy weselnej!

Zespoły weselne – sposób na klienta

Niestety, podobnie jak w innych branżach, tak i w obszarze usług ślubnych i weselnych nietrudno trafić na oszustów oraz amatorów, których usługi dalekie są nie tylko od dobrych, ale nawet akceptowalnych. W sieci nie brakuje ofert zespołów muzycznych, które kuszą chwytliwymi hasłami, szerokim wachlarzem usług, a także konkurencyjnymi cenami. Najczęściej obiecują:

członków z wieloletnim doświadczeniem

profesjonalnego wokalistę/wokalistkę

otwartość na propozycje młodej pary w kwestii repertuaru

profesjonalny sprzęt

konkurencyjne ceny.

Na pierwszy rzut oka trudno zweryfikować prawdziwość faktów, jednak w ferworze przygotowań, nie można stracić czujności. Jak sprawdzić, czy usługi zespołu pokrywają się w rzeczywistości z obietnicami?

„Tak to może pan/pani śpiewać na weselu!”

Powiedzenie, iż poziom lidera/muzyki jakiegoś zespołu, godny jest wesela, nie wzięło się znikąd. Wielu osobom wydaje się, że wystarczy mieć podkład muzyczny, podstawowy sprzęt (keyboard, gitarę, trąbkę) i odrobinę słuchu muzycznego, by z powodzeniem robić karierę muzyczną. Repertuar weselny jest jednak bardzo zróżnicowany, więc wymaga nie tylko doskonałego słuchu muzycznego, ale także mocnego głosu i…talentu! Wokalista lub wokalistka musi umieć wykonać czysto zarówno dynamiczną, rockową piosenkę, jak i utwór spokojny, wzruszający i emocjonalny. To trudne połączenie, które nie wszystkim się udaje! Dlatego przed wyborem zespołu zapoznaj się z nagraniami z ich występów (nie tylko tymi studyjnymi!). Nie chcesz chyba, by goście uśmiechali się krzywo do fałszującego wokalisty i nie nadążającego za resztą gitarzysty?

„Profesjonalne” zespoły weselne – jak nie dać się naciągaczom?

Nie masz pomysłu na biznes? Załóż zespół weselny! Taka idea przyświeca niestety wielu osobom. W efekcie nie brak formacji bardzo zaangażowanych w to, co robią, jednak o bardzo wątpliwej jakości wykonania. Wesele to ważna impreza, którą pamięta się przez całe życie – nie ma tutaj miejsca na fałsz! Jak ustrzec się przed pseudo zespołami? Pamiętaj o kilku najważniejszych rzeczach, które musisz sprawdzić:

czy zespół ma zarejestrowaną działalność ? Tylko w takim przypadku podpisana umowa będzie zabezpieczała wasze interesy. W przeciwnym wypadku – znalezienie odpowiedzialnych osób będzie bardzo trudne.

? Tylko w takim przypadku podpisana umowa będzie zabezpieczała wasze interesy. W przeciwnym wypadku – znalezienie odpowiedzialnych osób będzie bardzo trudne. umowę podpiszcie na dłuższy czas przed weselem – umowa zabezpiecza was pod wieloma względami, przede wszystkim zaś przed dodatkowymi kosztami, o których nie było dotąd mowy przy wycenie. Postanowienia umowy będą wiążące dla obu stron.

– umowa zabezpiecza was pod wieloma względami, przede wszystkim zaś przed dodatkowymi kosztami, o których nie było dotąd mowy przy wycenie. Postanowienia umowy będą wiążące dla obu stron. czy możliwe jest zapoznanie się z nagraniami występów na żywo ? Studyjne nagrania mogą być poprawione w odpowiednim programie, więc nie są żadnym wykładnikiem umiejętności członków.

? Studyjne nagrania mogą być poprawione w odpowiednim programie, więc nie są żadnym wykładnikiem umiejętności członków. czy pochlebne opinie, jakie można znaleźć w sieci, nie brzmią zbyt podobnie do siebie i nie są zbyt gloryfikujące? Często aby ratować dobre imię, zamawia się napisanie pochlebnych opinii!

