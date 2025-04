Śluby i wesela w miesiącach zimowych przestały już być rzadkością, ale wciąż uważa się, że są to ceremonie dla indywidualistów. Okazuje się także, że zimowe wesela mają wiele plusów, zaczynając od tego, że są z reguły tańsze.

Składa się na to wiele czynników. Po pierwsze, restauracje i sale bankietowe są ładnie przystrojone ze względu na święta i sylwester, nie trzeba więc myśleć o dodatkowej dekoracji. Właściciele restauracji czy domów weselnych obniżają wymagania finansowe i proponują na organizację wesela warunki korzystniejsze, niż w „sezonie na śluby” (miesiące czerwiec – sierpień). Podobnie jest również w przypadku kamerzystów, fotografów czy zespołów muzycznych obsługujących śluby i wesela. A poza tym, pamiętajmy, że podczas wesela nie jest zazwyczaj już potrzebna klimatyzacja. Choć warto pamiętać o ogrzewaniu, które "nie ugotuje" nam gości.

Trzeba jednak jasno powiedzieć, że tym zasadom nie podlega okres świąteczno-sylwestrowy, podczas którego ceny wynajmu sal i ceny tzw. usługodawców ślubnych mogą przekroczyć nawet te w okresie wiosenno-letnim.

Oszczędności w zimie wiążą się także z niższymi kosztami kwiatów i dekoracji kościoła. Zwykle w styczniu ceny orchidei i wielu odmian kwiatów egzotycznych są najniższe w roku, można więc „zaszaleć” i udekorować stoły bukietami storczyków. Magii szczególnej chwili ślubu w kościele dodadzą z pewnością także choinki, nastrojowe oświetlenie lampek i świec, które pozostają w kościele przez kilka tygodni po świętach.

Plusem wesel zimowych są nie tylko niemałe oszczędności (dochodzące nawet do 30-40%!), ale i dostępność usługodawców ślubnych (fotografowanie, kamerzyści, muzycy, itp.) i duży wybór wolnych sal i domów weselnych.

Zimowa aura oznacza jednak, że musimy przygotować się na pewne utrudnienia. Pamiętajmy, że z reguły jest okropnie ślisko. Dlatego panna młoda powinna raczej zaopatrzyć się do kościoła w szykowne kozaczki, a dopiero na sali przebrać je w odpowiedni buty do tańca. Ze względu na temperaturę musimy do sukni ślubnej dobrać odpowiednie bolerko lub futerko, które zresztą w scenerii zimowej będzie się zapewne prezentować bajkowo.

Zima, szczególnie biała, daje nieograniczone możliwości do zapewnienia każdej imprezie oryginalnej oprawy. Łatwo rozpocząć budowę niebanalnego klimatu dzięki wykorzystaniu światła i ognia, gdyż zmierzch zapada zimą o wiele szybciej, niż w lecie. Prostym pomysłem, ale już dość rozpowszechnionym jest rozstawienie płonących pochodni, oświetlających parę młodą po wyjściu z kościoła czy urzędu.

Przy dekoracji sali warto położyć większy nacisk na dominację koloru niebieskiego oraz świątecznego, zielono-czerwonego. Zastąpienie górnego światła elektrycznego większą liczbą świec (przynajmniej w pierwszej części wieczoru) zbuduje niepowtarzalny nastrój. A jeśli jeszcze tę część uroczystości zwieńczy pokaz sztucznych ogni, zostanie on na długo w pamięci wszystkich zaproszonych gości. A jakie są Wasze pomysły na wesele zimą?