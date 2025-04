Tort weselny to tak samo ważny element uroczystości, jak suknia ślubna, dekoracje sali czy oprawa muzyczna. Podanie tortu, który następnie kroi świeżo poślubiona para, to jedna z obowiązkowych tradycji weselnych. Wesele ma pewien ustalony porządek, wedle którego odbywają się kolejne jego części. Choć młodzi często modyfikują je, zwykle główne elementy pozostają stałe. Należy do nich na przykład pierwszy taniec czy właśnie krojenie tortu. Kiedy podaje się tort weselny? Kto kroi go jako pierwszy?

Kiedy podajemy tort weselny?

Po przybyciu na salę weselną, goście najczęściej składają młodej parze życzenia, a także wznosi się pierwszy toast za ich zdrowie i szczęście. Po tym zwykle nadchodzi czas na uroczysty obiad, a także tańce i zabawy. Kiedy podaje się tort weselny? W różnych regionach kraju praktykuje się różne zwyczaje, zgodnie z którymi tort może być podany:

po obiedzie

przed oczepinami, w ich trakcie lub po

o godzinie 22.

Najczęściej jednak czas na krojenie tortu nadchodzi zaraz po obiedzie lub w czasie oczepin. Ponieważ jednak oczepiny odbywają się o północy, dzieci lub starsi goście mogą nie doczekać tego elementu. Dlatego najczęściej krojenie tortu odbywa się po obiedzie, a więc niedługo po przybyciu na salę weselną.

Kto kroi tort weselny i w jakiej kolejności się go podaje?

Zwykle pierwszy kawałek tortu młodzi małżonkowie kroją razem – mąż kładzie rękę na dłoni żony. Kolejne kawałki zazwyczaj kroi pan młody, a żona podaje je na talerzykach gościom, jednak nie jest to żadną regułą i równie często sytuacja jest odwrotna: żona kroi tort, a mąż podaje go gościom. W jakiej kolejności wypada poczęstować gości? Najczęściej wygląda to następująco:

rodzice

świadkowie

chrzestni

dziadkowie

rodzeństwo

pozostali goście.

Nierzadko bywa również tak, że krojeniem i podawaniem tortu młodzi małżonkowie zajmują się w przypadku rodziców, świadków, chrzestnych i pozostałych członków rodziny, zaś reszcie gości ten deser podaje obsługa sali. Równie często tort kroi obsługa, a młodzi rozdają talerzyki gościom. Tradycja związana z czasem podania i krojeniem tortu weselnego nie jest więc ściśle określona, a ten element wesela jest zwykle dopasowany do indywidualnych preferencji i życzeń konkretnej młodej pary!

