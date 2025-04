Muzyka na żywo na weselu to obowiązkowy element tego wydarzenia. Trudno wyobrazić sobie dobrą zabawę bez osoby prowadzącej, zapraszającej gości do zabawy, czy podgrzewającej atmosferę wówczas, gdy na twarzach przybyłych zaczyna rysować się znużenie. Nawet najlepsza muzyka, odtwarzana jednak z płyt czy laptopa, nie stworzy atmosfery takiej, jak serwowana na żywo. Do wyboru masz zespół weselny lub DJ’a. Repertuar tego drugiego znacznie różni się od tradycyjnej formy z wodzirejem. Kto najczęściej wybiera DJ’a? Jak wygląda zabawa prowadzona przez niego?

Nowoczesność i swoboda

Charakter uroczystości zaślubin oraz wesela powinien współgrać z temperamentami i charakterami przede wszystkim pary młodej – to ich wielki dzień, z którym powinny wiązać się jak najlepsze wspomnienia. W organizacji uroczystości weselnych trzeba jednak brać pod uwagę preferencje gości – szczególnie, jeśli wśród nich liczną grupę stanowią osoby w podeszłym wieku lub małe dzieci. Wybierając oprawę muzyczną imprezy, trzeba spróbować trafić w gusta wszystkich zgromadzonych – tak, aby podczas wesela każdy miał chwilę swojej radości i bawił się w klimatach, które lubi najbardziej. W przypadku młodych, nowoczesnych par i wesel, na których większość lub nawet całość gości stanowią młodzi, temperamentni ludzie, o atmosferę coraz częściej dba DJ!

DJ na wesele – szalona zabawa w nowoczesnych rytmach

Decydując się na wybór DJ’a, musisz wziąć pod uwagę, że jego repertuar i klimat muzyczny będzie znacznie różnił się od klasycznego zespołu. W programie znajdą się przede wszystkim współczesne hity lub nowoczesne, imprezowe przeróbki starych, znanych i lubianych. Z większością muzyków bez problemu można dogadać listę przebojów oraz ich charakter (oryginały lub covery w określonej stylistyce). Skomponowanie setlisty z ulubionymi kawałkami będzie proste, a skoro przeboje będą odtwarzane z gotowych nagrań, ryzyko niskiej jakości występu jest znikome. Jedynym ryzykiem niepowodzenia będzie ewentualna awaria sprzętu, uniemożliwiająca lub utrudniająca odtwarzanie muzyki.

Wynajęty DJ zwykle bawi gości także nagraniami własnej twórczości. Obecność DJ’a to przede wszystkim:

dyskotekowy, iście imprezowy klimat

porywająca, nowoczesna i taneczna muzyka

znane i lubiane przeboje w nowoczesnej, imprezowej odsłonie

dynamiczna, skoczna zabawa

maksymalne dopasowanie repertuaru do preferencji młodej pary i gości. Klimat rockowy, metalowy, techno czy dance – wszystko możecie ustalić z góry i bawić się w ukochanym stylu!

