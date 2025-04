By podszkolić się z języka angielskiego przed rozmową rekrutacyjną, zalecamy odbyć dodatkowe kursy bądź umówić się na rozmowę z native speakerem. Nawet jeśli nie dostaniesz wymarzonej pracy, to podszkolenie języka będzie już na pewno ogromnym atutem!

Spis treści:

Podczas rozmowy rekrutacyjnej po angielsku, nigdy nie należy mówić po polsku, ponieważ można traktować ją jako pewien rodzaju egzamin. Może zdarzyć się, że zapomnisz któregoś angielskiego słowa, wtedy warto, abyś próbowała znaleźć jego polski odpowiednik, lecz po angielsku. Możesz np. zacząć opisywać zapomniane słowo innymi lub podać przykłady, a jest szansa, że rekruter w takiej sytuacji pomoże.

Jeśli chodzi o CV podczas rekrutacji po angielsku, to zaleca się umieszczać prawdziwe informacje, nie tylko te o doświadczeniu czy kwalifikacjach, ale również te o znajomości języka. Angielski obecnie jest bardzo potrzebnym językiem, więc rekruterzy weryfikują go podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Do rozmowy po angielsku warto, abyś zachowała spokój i opanowanie. Nie warto, żebyś przeżywała później fakt, że zapomniałaś słowa czy dwóch, jak cała rozmowa przebiegła dobrze. Dobrym rozwiązaniem będzie podszkolenie języka w Internecie czy z native speakerem.

Idąc na rozmowę kwalifikacyjną po angielsku, musisz być gotowa na wszystko. Prawdopodobne jest, że niektóre z poniższych pytań pojawią się na rozmowie. Są to:

Tell me about yourself (Opowiedz mi o sobie) – rekruter chce dowiedzieć się, czy będziesz pasowała do profilu firmy. Należy odpowiedzieć na pytanie bez podawania nadmiernej ilości informacji życia osobistego. Wspomnieć możesz o pasjach oraz zainteresowaniach, jednak trzeba pamiętać, by nie przesadzić. Why should we hire you? (Dlaczego powinniśmy cię zatrudnić?) – rekruter chce przekonać się, czy nadajesz się na dane stanowisko. Osoby na stanowisko sprzedawcy spodziewać się mogą takich pytań. What are your salary expectations? (Jakie masz oczekiwania finansowe?) – jest to trudne pytanie, lecz zmieniając pracę często myśli się o lepszych zarobkach. Podanie zbyt niskiej kwoty odebrane może być z podejrzliwością co do wskazanych kwalifikacji. Natomiast podanie kwoty za wysokiej może świadczyć o zbyt dużych oczekiwaniach oraz można zostać skreślonym z listy wybrańców. Najlepiej będzie, jak sprawdzisz średnie wynagrodzenie w danym województwie na danym stanowisku. How do you handle stress and pressure? (Jak znosisz stres i presję?) – są to stałe elementy większości stanowisk. Rekruter chce sprawdzić, czy podołasz powierzonym zadaniom, gdy wymusi to na tobie czas i terminy. Warto wspomnieć o technikach, które stosujesz, by sobie z nimi poradzić. Why do you want this job? (Dlaczego chcesz dostać tę pracę?) – najlepiej odpowiedzieć po prostu to, co się czuje i przypomnieć sobie, dlaczego aplikowaliśmy do tej firmy. What is your greatest strength? (Jakie są twoje najmocniejsze strony?) – rekruter ma tu na myśli cechy i umiejętności związane ze stanowiskiem pracy, na które aplikowałaś. Możesz podać przykłady konkretnych sytuacji. Why do you want to leave your current job? (Dlaczego chcesz odejść z obecnej pracy?) – należy tu zachować ostrożność. Nie warto, abyś krytykowała obecnego pracodawcę, ponieważ jest to znak dla rekrutera, że z przyszłym pracodawcą postąpisz tak samo. What is your greatest weakness? (Jaka jest twoja największa słabość?) – stwierdzenie, że nie ma się słabych cech pokazać może cię ze złej strony. Stosowne będzie przyznanie się do konkretnej wady oraz podanie przykładów, jak udało się nad nią zapanować.

W stresie łatwo popełnić błąd podczas rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku. Do najczęstszych należą:

niejasne odpowiedzi – jeśli nie odpowiadasz jasno na pytania, rekruter może stracić cierpliwość i zaufanie oraz uznać, że kłamiesz,

– jeśli nie odpowiadasz jasno na pytania, rekruter może stracić cierpliwość i zaufanie oraz uznać, że kłamiesz, nieodpowiedni język i styl wypowiedzi – niedopuszczalne są przekleństwa oraz słownictwo za bardzo poufałe,

– niedopuszczalne są przekleństwa oraz słownictwo za bardzo poufałe, używanie języka polskiego – warto, abyś starała się nie wplatać polskich słówek pomiędzy wypowiedzi,

– warto, abyś starała się nie wplatać polskich słówek pomiędzy wypowiedzi, niezrozumiałe pytanie – gdy pytanie rekrutera jest niejasne, nie należy pytać po polsku o powtórzenie, tylko zadać pytanie, czy rekruter może powtórzyć,

– gdy pytanie rekrutera jest niejasne, nie należy pytać po polsku o powtórzenie, tylko zadać pytanie, czy rekruter może powtórzyć, stres – gdy jesteś na tyle zestresowana, że nie jest w stanie wydusić ani jednego słowa, warto jest to zgłosić rekruterowi, by pomógł przełamać lody.

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku to nie tylko pytania rekrutera i odpowiedzi kandydata. Jako przyszły pracownik powinnaś również zadawać pytania, jeśli czujesz niedosyt. Poniżej znajdują się przykładowe pytania, które mogą być dopełnieniem informacji:

Will I be paid monthly or weekly? – Czy będę wynagradzana miesięcznie, czy tygodniowo? What are the working hours? – Jakie są godziny pracy? What is the remuneration? – Ile wynosi wynagrodzenie? When do I start? – Od kiedy zaczynam? Will I be required to work shifts? – Czy będzie ode mnie wymagana praca na zmiany?

By rozmowa kwalifikacyjna po angielsku była bogatsza w słowa oraz by rekruter zapamiętał cię na długo, warto, abyś przed rozmową nauczyła się pewnych zwrotów. Pokażą one, że przyszłaś przygotowana i poważnie myślisz o pracy w danej firmie.

I have X years experience in the field of... – Mam X lat doświadczenia w dziedzinie… As you will see from me CV… – Jak pokazuje moje CV… I’m good at multitasking – Potrafię wykonywać wiele zadań jednocześnie. I perform well under pressure – Osiągam dobre rezultaty, pracując pod presją. I’m good at meeting targets – Jestem dobra w osiąganiu wyznaczonych celów. I liaised with other departments – Współpracowałam z innymi działami. I’m a problem solver – Potrafię rozwiązywać problemy. I want to take on more responsibility – Chciałabym przejąć więcej odpowiedzialności. I want to pursue a career in… – Chcę rozwijać swoją karierę w… I expect experience based remuneration – Spodziewam się wynagrodzenia opartego na moim doświadczeniu. I'm available for an immediate start – Mogę rozpocząć pracę natychmiast. Thank you for taking your time to meet me – Dziękuję, że poświęcił/a Pan/Pani czas na spotkanie się ze mną.

Przed wysłaniem CV warto, abyś dowiedziała się czegoś o firmie, do której chcesz aplikować. Pomóc może:

Strona internetowa potencjalnego pracodawcy i ogłoszenie o pracę – możesz dzięki temu podszkolić się ze słownictwem używanym w danej firmie. Przećwiczenie przykładowej rozmowy – z osobą, która zna dobrze angielski lub z native speakerem. Otaczanie się angielskim – czytanie branżowych artykułów w języku angielskim lub obejrzenie angielskiego filmu z napisami. Przygotowanie pytań do pracodawcy – jeśli zadajesz pytania na koniec rozmowy w oczach rekrutera pozytywnie wpływa to na odbiór całej rekrutacji. Przygotowanie kilku słów o sobie – częstym pytaniem, jakie pada, jest opowiedzenie o sobie, więc by nie zacinać się przy odpowiedzi, warto sobie to przećwiczyć. Znajomość gramatyki – warto przypomnieć sobie, kiedy używać jakiego czasu.

