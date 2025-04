Czeka cię rozmowa w sprawie nowej pracy? Prawdopodobnie już sobie przygotowałaś odpowiedzi na większość pytań, które mają szansę paść, np. o twoje oczekiwania finansowe, mocne i słabe strony czy powód, dla którego wybrałaś właśnie tę firmę.

Choć tobie te pytania wydają się istotne i niecodzienne, dla rekruterów, którzy każdego dnia spotykają się z kandydatami na rozmowach, są już nużące i zwyczajne. O co więc coraz częściej pytają?

Jakie są najdziwniejsze pytania na rozmowie kwalifikacyjnej?

Pewnie zdziwisz się, jaką fantazję mają rekruterzy w wymyślaniu coraz to nowych pytań na rozmowach kwalifikacyjnych. Sprawdź to!

1. W czym jesteś wyjątkowa i ponadprzeciętna?

To pytanie z pewnością będzie zadane osobie, która stara się o stanowisko sprzedawcy. Dzięki niemu rekruter przekona się, czy potrafisz sprzedawać. Zastanów się więc, zanim otworzysz usta do przechwalania się sobą.

2. Jaki tytuł nadałabyś twojej biografii?

To pytanie sprawdzi, czy potrafisz myśleć kreatywnie. Poza tym będzie oceną twojej osoby w pigułce. Tytuł twojej biografii powinien przecież pasować do twojej osobowości.

Zobacz też:

Jak zabłysnąć w rekrutacji?Rekruter wie, kiedy kłamiesz!Rozmowa kwalifikacyjna z nianią

3. Ile samochodów przejeżdża codziennie ulicami Warszawy?

Dziwne pytanie? Oczywiście! Ale bardzo ważne jest to, jak na nie zareagujesz. Zapunktujesz, jeśli dopytasz, czy chodzi tylko o mieszkańców, czy też samochody przejeżdżające wyłącznie na obwodnicy jadące do innych miast. W tym pytaniu bardziej chodzi o to, czy potrafisz myśleć analitycznie niż o to, czy faktycznie wyliczysz poprawną liczbę aut.

4. Jaką postać z Disneya przypominasz najbardziej?

Nie mów nic, zanim nie przemyślisz wypowiedzi. Zastanów się, jakie cechy charakteryzują poszczególne postaci bajowe i nie wymień przypadkiem takiej, za którą musiałabyś się wstydzić.

Jeśli chcesz się przekonać, którą z postaci Disneya przypominasz najbardziej, zajrzyj tutaj.

5. Jak opisałabyś niewidomemu kolory?

To pytanie sprawdzi twoją wrażliwość na problemy innych ludzi i poziom empatii. Szczególnie chętnie jest zadawane osobom, które mają pracować z ludźmi niepełnosprawnymi lub z dziećmi.

