Rozmowy rekrutacyjne przeprowadzane mogą być po angielsku bądź online. Dobre przygotowanie to klucz do sukcesu rozmowy rekrutacyjnej. My radzimy, by zapoznać się lepiej z informacjami na temat miejsca pracy, do której aplikowałaś. Będzie to pomocne podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Rozmowa rekrutacyjna po angielsku jest stresująca zwłaszcza dla osób, które gorzej radzą sobie z tym językiem. Obecnie coraz częściej miejsc pracy wystawia ogłoszenia o pracę po angielsku, co równoznaczne jest z rozmową rekrutacyjną w tym samym języku.

Znajomość języków obcych, a w tym przypadku języka angielskiego, jest cenną umiejętnością pożądaną najczęściej w dużych korporacjach. Jednakże coraz częściej w większości firm rozmowy rekrutacyjne przeprowadza się właśnie po angielsku. Biegłe posługiwanie się tym językiem poszerza horyzonty oraz otwiera furtkę na wiele wysokich stanowisk.

Jak zatem przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku? Warto przed planowaną aplikacją do firmy, gdzie język angielski gra kluczową rolę, odbyć kurs języka angielskiego, odbyć rozmowę z native speakerem bądź przygotować sobie wcześniej kilka pytań i przykładowych odpowiedzi w tym języku. Ponadto dowiedz się, jakie języki obce są niezbędne podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Przygotowanie odpowiedzi do potencjalnych pytań od rekrutera to najważniejszy etap. Większość pytań na rozmowach rekrutacyjnych przeważnie się powtarza.

Najpopularniejszymi pytaniami na rozmowie rekrutacyjnej są:

Ile chciałabyś zarabiać? Jaki masz cel zawodowy? Podaj swoje mocne i słabe strony. Jaką wartość wniesiesz do firmy? Dlaczego odeszłaś z poprzedniego miejsca pracy?

To są takie rekrutacyjne „pewniaki”, o które zapytać cię może rekruter, dlatego warto, abyś sama zastanowiła się nad odpowiedziami. Przecież jest to w większej mierze rozmowa o tobie, więc kto zna cię lepiej, jak nie ty sama?

Dodatkowo staraj się przygotować odpowiedzi w taki sposób, by każde swoje życiowe osiągnięcie opiewało w umiejętności miękkie oraz twarde. Warto, abyś przećwiczyła sobie odpowiedzi przed lustrem, gdyż zauważysz wtedy swoją postawę oraz to, czy np. nie gestykulujesz za dużo ze stresu. Nie bój się dopytywać rekrutera o szczegóły, jeśli pytanie jest dla ciebie niejasne.

Pod koniec rozmowy rekrutacyjnej przewaga jest po twojej stronie, ponieważ teraz ty możesz zadać pytania. Zadawanie pytań od siebie dobrze wygląda, ponieważ daje to znak rekruterowi, że kandydat nie odpowiada na pytania jak maszyna, ale ma też pytania odnośnie firmy, co za tym idzie – interesuje się przyszłą posadą.

Przykładowe pytania, jakie możesz zadać na rozmowie rekrutacyjnej to:

Ile osób pracuje w zespole, na który złożyłam CV? Jak wygląda dzień pracy na stanowisku, na które aplikowałam? Jaki jest zakres obowiązków na omawianym stanowisku? Jakie wyzwania mnie czekają? Jakie są na ten moment cele firmy?

Pamiętaj, aby na rozmowie rekrutacyjnej wystrzegać się pytań o podwyżkę bądź przysługujący ci urlop. Uchodzi to za niestosowne i zatrzesz po sobie miłe wrażenie.

Rozmowa rekrutacyjna w obecnych czasach nabrała rozpędu również przez Internet. Przez komunikatory, jakie są nam oferowane, z łatwością taka rozmowa może być przeprowadzona nawet z twojego domu. Wydawać się to może mniej stresujące, jednakże to nadal rozmowa formalna. Jest to o tyle dużym ułatwieniem, że szukając pracy, można umówić się nawet na kilka takich spotkań w ciągu dnia, bez konieczności dojeżdżania w dane miejsca i przy tym – tracenia mnóstwa czasu.

Podamy ci kilka wskazówek, jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej online:

Zadbaj o aspekty techniczne – czyli sprawdzenie, czy kamerka działa poprawnie i rejestruje obraz, najlepiej wcześniej włącz już komputer i sprawdź ustawienia obrazu, tak samo warto sprawdzić, czy masz sprawny mikrofon. Włączenie wcześniej sprzętu daje ci gwarancję, że wszystko jest sprawne. Zadbaj o ustawienie kadru – ważne, aby pomieszczenie było odseparowane od innych, dzięki czemu nie będą rozpraszały cię dekoncentrujące czynniki, które mogłyby dostarczyć ci niepotrzebnego stresu. Zadbaj też o to, by tło za tobą nie było rozpraszające oraz żebyś była w centrum kadru. Najlepiej, by za twoimi plecami znajdowała się pusta przestrzeń, czyli najlepiej ustawić kamerę na tle ściany bądź zasłon. Zadbaj o odpowiedni strój – rozmowa rekrutacyjna online to nadal rozmowa formalna, więc ważne, aby twój strój był odpowiedni do tego wydarzenia. Jednakże niech nie przyjdzie ci na myśl, żeby ubrać się tylko od połowy w górę. Dlaczego? Dlatego, że przez przypadek może zdarzyć ci się niekontrolowane wstanie, a zamiast spódnicy czy eleganckich spodni rekruter zobaczy spodnie od piżamy!

Czytaj także:

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku – jak się przygotować? Przydatne zwroty i wyrażenia

Rozmowa rekrutacyjna – jakich pytań należy się spodziewać? Dowiedz się więcej!

Etapy rekrutacji – jak wyglądają krok po kroku? Sprawdź koniecznie