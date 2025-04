Warto znać nazwy stanowisk w biurze oraz to, czym dana osoba się zajmuje, ponieważ będziesz wtedy miała pewność, że twoje CV trafi we właściwe miejsce. Z biegiem czasu powstają coraz to ciekawsze nazwy stanowisk pracy.

Nazwa stanowiska w biurze może być również tytułem ogłoszenia, które dzięki temu przyciągać będzie potencjalnego pracownika. Przeglądając oferty o pracę, czytaj nagłówki ogłoszeń, dzięki temu zdecydujesz się, czy aplikować na dane stanowisko, czy też nie. Jeśli nazwa stanowiska nie jest jasno ujęta, to możesz ominąć ogłoszenie i już do niego nie wrócić. Jednakże, gdy nazwa stanowiska jest jednoznaczna, liczba nadesłanych CV może rosnąć.

Czasem nazewnictwo korporacyjne mało mówi laikowi, który albo dopiero co szuka pierwszej pracy, albo szuka pracy w innej branży niż dotychczas. Warto więc jest szukać w Internecie podanych w ogłoszeniach nazw stanowisk, by dowiedzieć się, co dana fraza znaczy.

W biurze znajduje się wiele działów, które pod sobą mają przeróżne stanowiska. Poniżej wymienione są popularne działy:

Dział administracji – dyrektor biura zarządu, dyrektor ds. administracyjnych, specjalista ds. BHP, kierownik ds. administracyjnych, asystentka zarządu, sekretarka, pracownik w dziale administracji. Dział personalny – dyrektor, kierownik, specjalista ds. personalnych, specjalista ds. wynagrodzeń, pracownik biurowy w dziale personalnym, specjalista ds. szkoleń. Dział finansów – dyrektor finansowy, kierownik ds. finansów, kontroler finansowy, analityk finansowy, pracownik biurowy. Dział księgowości – główny księgowy, samodzielny księgowy, asystent, fakturzysta. Dział IT – dyrektor, kierownik, projektant, programista, kierownik projektu informatycznego, kierownik ds. oprogramowania, administrator systemów, grafik komputerowy, web developer, specjalista help desk. Dział marketingu – manager, kierownik projektu marketingowego, asystent, specjalista i kierownik ds. marketingu. Dział PR – dyrektor artystyczny, kierownik i specjalista ds. PR, specjalista ds. reklamy, specjalista ds. promocji, account executive.

Korporacyjny język może być niezrozumiały dla osób spoza środowiska, więc poniżej przedstawione są i wyjaśnione nazwy międzynarodowe:

General Director – dyrektor generalny, który koordynuje pracą przedsiębiorstwa. Ocenia poziom realizacji planu rozwojowego firmy.

– dyrektor generalny, który koordynuje pracą przedsiębiorstwa. Ocenia poziom realizacji planu rozwojowego firmy. PM (Project Manager) – dba o to, by dokonywane przedsięwzięcia były zgodne z założeniami oraz żeby były wykonane terminowo.

(Project Manager) – dba o to, by dokonywane przedsięwzięcia były zgodne z założeniami oraz żeby były wykonane terminowo. Chief Financial Officer – odpowiada za sytuację finansową firmy, realizuje strategię sprzedażową ustaloną przez zarząd.

– odpowiada za sytuację finansową firmy, realizuje strategię sprzedażową ustaloną przez zarząd. Chief Information Officer – określa strategię, wdraża nowe rozwiązania, kieruje projektami informatycznymi.

– określa strategię, wdraża nowe rozwiązania, kieruje projektami informatycznymi. Sales Representative – sprzedaje produkty i usługi oferowane przez firmę.

– sprzedaje produkty i usługi oferowane przez firmę. Key Account Manager – dba o przebieg współpracy z kontrahentami firmy.

– dba o przebieg współpracy z kontrahentami firmy. Chief Marketing Officer – opracowuje strategię sprzedażową firmy, buduje zespoły do zajmowania się realizacją założeń marketingowych.

– opracowuje strategię sprzedażową firmy, buduje zespoły do zajmowania się realizacją założeń marketingowych. Chief Security Officer – odpowiada za bezpieczeństwo.

– odpowiada za bezpieczeństwo. Law Advisor – niezbędny przy konstruowaniu umów zawieranych z klientami.

– niezbędny przy konstruowaniu umów zawieranych z klientami. Supply Chain Manager – zarządza dostawami.

Nadanie pracownikowi nazwy stanowiska jest kluczowe nawet przed zaczęciem pracy w firmie. Późniejsze pełnienie obowiązków jest łatwiejsze, kiedy będzie miał jasno wytyczone cele i będzie wiedział, czym się zajmuje. Na początku tworzenia ogłoszenia, przełożony ustala kompetencje i umiejętności, które oczekuje od potencjalnego kandydata.

W obecnych czasach firma chce nadać stanowiskom charakter bardziej zagraniczny, dlatego posługiwanie się angielskimi nazwami jest na porządku dziennym. Nadanie odpowiedniej nazwy stanowiska jest elementem motywującym pracownika, by osiągał lepsze efekty. Ponadto zapoznaj się z naszym psychotestem, czy jesteś idealnym pracownikiem.

