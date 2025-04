Rozmowa rekrutacyjna może się kojarzyć z programem „1 z 10”, kiedy to prowadzący Tadeusz Sznuk zadaje pytania graczom, a oni za prawidłowe odpowiedzi przechodzą dalej. Tak samo przebiega proces rekrutacyjny, gdyż rekruter ocenia twoje odpowiedzi, decydując, czy przedstawić cię potencjalnemu przełożonemu. Oto pytania, których możesz spodziewać się na rozmowie rekrutacyjnej.

Jeśli ubiegasz się o pracę, powinnaś zmierzyć się z pytaniami oraz schematem przebiegu rozmowy rekrutacyjnej. Etapy rekrutacji są przeważnie takie same lub zbliżone do siebie. Oto co należy zrobić przed:

znaleźć informacje o pracodawcy oraz przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,

oraz przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, przygotować odpowiedzi na pytania częste podczas rozmowy kwalifikacyjnej (o tym zaraz),

przećwiczyć odpowiadanie na pytania na rozmowie rekrutacyjnej w taki sposób, w którym pokażesz pracodawcy korzyści z zatrudnienia ciebie,

dobrać pytania po oficjalnej rozmowie rekrutacyjnej, które pasują do wybranego stanowiska.

Wiele osób, pomimo dobrego CV, nie dostaje wymarzonej pracy. Kandydaci bowiem nie są w stanie odpowiedzieć na zadawane przez rekrutera pytania. Są osoby, które się spóźniają, a w CV mają napisane, że cenią sobie punktualność. Tak więc lepiej, abyś dojechała na rozmowę rekrutacyjną wcześniej. Podczas rozmowy lepiej będzie, jeśli zachowasz się z szacunkiem, gdy padną jakieś niewygodne pytania. Na rozmowie należy wykazać się pokorą oraz skromnością. W trakcie zadawania pytań powinnaś mieć postawę otwartą oraz ważne jest, abyś zachowała kontakt wzrokowy.

Najczęstszymi pytaniami na rozmowie kwalifikacyjnej są:

Co wiesz o naszej firmie?

Zdarzają się kandydaci, którzy idą na rozmowę nieprzygotowani i nie dowiadują się żadnych informacji o firmie, w której mają spotkanie. Niewiedza obniża możliwe zatrudnienie, a rekruter na pewno skreśli kandydata z listy. Jest to pytanie, które często sprawia problemy, lecz tak naprawdę jest bardzo proste.

Idealny kandydat wie, czym zajmuje się firma oraz jakie będą jego obowiązki, przynajmniej po krótce. Warto pomyśleć o swoim doświadczeniu w kontekście oferowanego stanowiska oraz udowodnić, że można zaoferować przyszłemu pracodawcy więcej, niż oczekuje.

Jaka jest twoja wymarzona praca?

Rekruter sprawdza tym sposobem, czy kandydat nadaje się do pracy w ich firmie. Nie zaleca się mówić, że lubi się kreatywne zadania, tym samym przecząc, oznajmiając, że monotonność oraz stres działają demotywująco.

Jednakże niewielu kandydatów potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Warto przemyśleć co sprawia satysfakcję zawodową. Szukając pracy, niekiedy kandydat zgadza się na propozycje nie do końca idealne, ale można tu zaznaczyć, że do ideału się dąży.

Co motywuje cię do pracy?

Rekruterzy lubią rozmawiać z osobami, w które warto zainwestować. Muszą upewnić się, że zatrudnienie nowego pracownika opłaci się firmie i nie będzie to zmarnowany czas.

Należy w tym przypadku pokazać swój entuzjazm oraz zadowolenie. Wskazać, że ambitne zadania czy praca w zespole wychodzą na plus w danej firmie. Musi być to spójne z resztą odpowiedzi. Można również subtelnie podkreślić, że odpowiednie wynagrodzenie również jest motywujące, co może prowadzić do łatwiejszego wynegocjowania stawki.

Proszę opowiedzieć coś o sobie

Umiejętność opowiedzenia o sobie powinna zmieścić się w kilku treściwych zdaniach. Kandydaci muszą być świadomi własnej wartości i potrafić zainteresować rekrutera swoją osobą.

Należy tutaj streścić swoje dokonania w kilku zdaniach oraz pokazać, co firma zyska, zatrudniając kandydata. Warto wspomnieć o mocnych cechach charakteru oraz o tym, jak przełożyły się na późniejszą pracę. Na koniec można powiedzieć o tym, czym kandydat się interesuje oraz jakie ma pasje. Najlepiej przećwiczyć taką rozmowę z kimś przed rozmową rekrutacyjną.

Dlaczego chcesz zmienić pracę?

Pracodawca szuka osoby, która lubi swoją pracę oraz chce się dalej rozwijać w tym kierunku. Zaangażowany pracownik lepiej wykona pracę niż ten, dla którego ważne są tylko pieniądze.

Bezpiecznie będzie tutaj odpowiedzieć, że dąży się do awansu, lecz obecna firma nie jest w stanie w tym momencie go dać. Dobrą odpowiedzią może być również fakt, że potrzeba jest więcej obowiązków w danym zakresie. Nie należy narzekać na poprzedniego pracodawcę, tylko skupić się na pozytywach.

Jakie są twoje słabe i silne strony?

Pytanie pokazuje, czy kandydat jest świadomy silnych stron oraz, czy będą efektywnie wykorzystywane. Natomiast pokazując słabe strony, wspomnieć można, że się nad nimi pracuje.

Każdy ma swoje słabe i silne strony, więc warto powiedzieć o jednych i o drugich. Opowiadając o zaletach, należy wspomnieć o zachowaniach oraz osiągnięciach, które potwierdzają te słowa. Cechy niepoparte żadnymi przykładami nie będą wiarygodne dla rekrutera. Natomiast jeśli chodzi o wady, również trzeba o nich powiedzieć, ale zaznaczyć, że pracuje się nad nimi.

Z kim lubisz pracować?

Rekruter sprawdza, czy kandydat dobrze wpasuje się do nowego zespołu. Będzie musiał objąć rolę lidera, który sam wyznacza cele.

Należy zastanowić się jaką rolę kandydat będzie odgrywał w firmie, więc warto odpowiedź poprzeć przykładami z doświadczenia zawodowego. Jeśli przyszłe stanowisko wiąże się z pracą w zespole, to nie należy mówić o tym, że zadania najlepiej wychodzą kandydatowi samodzielnie.

Jakie są twoje oczekiwania finansowe?

Pytanie to często pojawia się na rozmowie rekrutacyjnej. Pracodawca natomiast musi ustalić, czy kandydat będzie w stanie pracować za proponowaną stawkę i czy będzie dla niego satysfakcjonująca. Zaleca się więc, by przygotować się do odpowiedzi na to pytanie.

Kandydaci przeważnie nie wiedzą jak odpowiedzieć na to pytanie. Pytania o wynagrodzenie wiążą się z niezręczną atmosferą i czasem głuchą ciszą. Warto w tym przypadku podać widełki, by nie podawać konkretnej kwoty oraz poczekać na odpowiedź zwrotną pracodawcy.

Jak układała się współpraca z poprzednimi przełożonymi?

Rekruterzy badają jaki kandydat ma stosunek do poprzedniego pracodawcy oraz czy potrafi pracować dla osiągnięć firmy, czy tylko dla własnych.

Nie warto wspominać o wadach poprzedniego pracodawcy. Lepiej brzmi, że pomimo różnicy charakterów, udało się dojść do porozumienia i rozwiązania problemów.

Jakie są twoje cele zawodowe?

Rekruter chce sprawdzić, czy kandydat jest stały zawodowo, czy podejmuje pochopne decyzje.

Warto stworzyć swój plan rozwoju oraz opowiedzieć o nim nawiązując do danego stanowiska.

Jakie masz osiągnięcia zawodowe?

Mówienie o faktycznych sprawach nie jest chwaleniem się, wręcz przeciwnie. Pracownicy umiejący dążyć do sukcesów oraz cieszyć się z nich są pozytywnie odbierani.

Najlepszą odpowiedzią jest poparcie konkretnymi przykładami. Dobrze by było, jeśli doświadczenie będzie przydatne na danym stanowisku. Wspomnieć warto o nagrodach, awansach oraz pozyskanych klientach dla firmy.

Co odróżnia cię od innych kandydatów?

Rekruterzy zadają to pytanie, by sprawdzić, czy kandydat jest świadomy swojej wartości. Odpowiadając na nie, można pokazać swoją znajomość na rynku pracy.

Najlepiej będzie przygotować wcześniej gotową odpowiedź. Należy zastanowić się jakie atuty kandydat posiada, a nie je wyliczać. Warto podać około 3 argumentów, z których każdy będzie poparty konkretnym przykładem.

Najważniejszą zasadą podczas rozmowy rekrutacyjnej i jej pytań jest nie dać się zaskoczyć. Jeśli masz przygotowane odpowiedzi na powyższe pytania, to możesz być spokojna. Jednak czasem rekruter zadaje pytania z kategorii tych pozytywnych. Chodzi mu wtedy o to, by zobaczyć, jak reagujesz i radzi sobie w stresujących sytuacjach. Poniżej znajdują się przykłady takich pytań i odpowiedzi, lecz nie należy uczyć się ich na pamięć:

Wymień 5 sposobów na wykorzystanie ołówka – poza pisaniem. Wymienić tu można: linijka, mieszanie napoju, drapanie po plecach, dziurawienie, dźganie kogoś, jako zakładka, jako kijek dla psa itp. Jak zważyć samolot bez wagi? – pytanie to ma sprawdzić kreatywność oraz pomysłowość. Można go zważyć, sprawdzając wagę podaną przez producenta oraz dodać do tego paliwo i inne płyny. Jak sprzedasz mi ten ołówek? – pytanie to występować może w przypadku rozmowy na stanowisko sprzedawcy. W zawodzie sprzedawcy mierzyć się można z takimi właśnie pytaniami. Opisać należy funkcje ołówka poprzez korzyści, jakie klient otrzyma poprzez kupno go. Można zaznaczyć, że ołówek posiada gumkę, więc nie trzeba dokupywać jej. Wspomnieć można, że ołówek ten łatwo jest zatemperować, a jeśli klient zgodzi się na kupno go, to dostanie w prezencie temperówkę. Jakim zwierzęciem chciałabyś być? – odpowiednią odpowiedzią będzie spójność z cechami osobowości oraz doświadczeniem. Jeśli stanowisko, na które kandydat aplikuje, wymaga kreatywności, można odpowiedzieć o zwierzęciu, które posiada dane cechy.

Rekruter na koniec rozmowy rekrutacyjnej pyta się, czy masz do niego jakieś pytania związane z firmą lub ze stanowiskiem. Warto przygotować je sobie przed rozmową. To nie tylko pracodawca wybiera przyszłego pracownika, a i ty masz być zadowolona z wyboru firmy. Odpowiednio dobrane pytania dadzą odpowiedź, czy na pewno ta praca jest odpowiednia. Są pytania trafne oraz te mniej. Poniżej przedstawione są przykładowe pytania, których nie należy zadawać, jeśli chciałoby się zacząć pracę w wybranej firmie:

Czy mogę pracować równolegle w innej firmie? – na rozmowie nie warto o to pytać, ponieważ niektóre stanowiska nie pozwalają na taką formę. Wiąże się to z dużym nakładem obowiązków, a wszystko zależy od tego, jakie jest to stanowisko. Kiedy mogę wziąć wolne? – rozmowa rekrutacyjna nie jest dobrym momentem na poruszanie tej kwestii. Może być to źle odebrane przez rekrutera, ponieważ kandydat jeszcze nie zaczął pracy, a już myśli o dniach wolnych. Czym właściwie zajmuje się Państwa firma? – jest to równoznaczne z nieprzygotowaniem kandydata. Równocześnie może nie wiedzieć, jakie są obowiązki na dane stanowisko, więc rekruter nie będzie do końca pewny, czy powinien zatrudnić kandydata. Czego nie lubicie u pracowników? – odnieść można wrażenie, że rekruter nie wymieni żadnej wady kandydata. Jak mi poszło? – można je zadać bardziej kreatywnie. Pierwsza rozmowa nie jest dobrym momentem na takie pytanie, ponieważ rekruter nie może mieć porównania z innymi kandydatami. Czy pracujecie po godzinach? – najlepiej jest wyrabiać się z zadaniami do 8 godzin. To pytanie lepiej zostawić na później, ponieważ pokazujemy rekruterowi, że w nagłych przypadkach problemem będzie zostawać dłużej w pracy.

Osoby aktywnie zawodowo mają na pewno nie jedną rozmowę rekrutacyjną na koncie. Często odbywają się one w siedzibie firmy, lecz w czasie pandemii pracodawcy częściej stawiają na rozmowę online. Niezależnie od formy rozmowy, rekruter nie powinien pytać o wszystko. Proces rekrutacyjny wiąże się ze stresem, więc należy pamiętać, by nie zniechęcić ani rekrutera ani kandydata. Zdarzają się pytania intymne lub zdrowotne. Poniżej znajdują się przykłady pytań, które rekruterowi nie przystaje zadawać, więc trzeba być czujnym:

Pytanie o stan cywilny – kiedyś pytanie na porządku dziennym, teraz pytanie o stan cywilny znajduje się na liście pytań zakazanych. W przypadku kawalerów niedopuszczalne jest pytanie o plany małżeńskie. Będzie to niegrzeczne i niestosowne. Pytanie o wyznawaną religię – ta kwestia nie powinna mieć wpływu na ocenę kompetencji kandydata. Jest to sfera prywatna. Ludzie każdej wiary powinni być traktowani jednakowo. Pochodzenie etniczne – poruszenie tej kwestii może nastąpić przy pytaniu o pochodzenie obcobrzmiącego nazwiska. Pytanie o liczbę dzieci – niektórzy pracodawcy obawiają się problemów związanych z zastępstwem dla pracowników na urlopie macierzyńskim. Pytanie o politykę – bardzo często pracodawcy dążą do poznania w sposób bezpośredni lub pośredni poglądów politycznych kandydata. Pamiętać należy, że kandydat ma prawo odmówić odpowiedzi. Pytanie o członków rodziny – te informacje zawarte są przeważnie w kwestionariuszu pod punktem o imiona rodziców. Rekruter nie powinien również zadawać pytania typu „a co słychać u brata?”.

Rekruterzy doskonale wiedzą, jakie pytania zadawać kandydatom, by dowiedzieć się o wszystko, co jest potrzebne. Warto rozpoznać się, które pytania są z tych bardziej podchwytliwych, a które nie.

Jakie jedno słowo najlepiej cię opisuje? – to pytanie daje pracodawcy szansę na dowiedzenie się czegoś o tobie, mianowicie to, jak działa pod wpływem stresu lub czy jest pewny siebie. Łatwo jest przesadzić ze skromnością. Jak porównasz stanowisko, o które się starasz z innymi? – to pytanie mówi o tym, czy starasz się w tym czasie o inną posadę. Ważne jest, jak mówi o innych firmach. Z jakim pracodawcą odnosiłeś najmniejsze sukcesy i dlaczego? – najważniejsze jest trzymanie emocji na wodzy. Wybadać można wtedy, czy kandydat jest skłonny do popadania w konflikty. Gdybyś mógł pracować w dowolnie firmie, to w jakiej? – istotny jest tu balans między podlizywaniem się a szczerością. Przesadą jest przekonywanie, że marzyło się o danej pracy od zawsze. Dlaczego zostałeś zwolniony? – to pytanie nie przekreśla szans na ewentualną współpracę. Rekruter próbuje wybadać, jakie mogłyby być przyczyny takiej sytuacji. Co byś zrobił, gdybyś jutro wygrał milion? – pracodawca chciałby wiedzieć, czy gdybyś miała sporą ilość pieniędzy, to chciałabyś nadal u niego pracować. Czy przyszła praca jest pasją, czy można z niej zrezygnować, mając taką ilość gotówki.

