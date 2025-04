Są pewne kwestie, które z pewnością zostaną poruszone na rozmowie kwalifikacyjnej. Dowiedz się, jakich pytań możesz się spodziewać i przygotuj na nie idealne, przemyślane odpowiedzi. To, jak wybrniesz z tych pytań, może zaważyć o twoim być albo nie być w danej firmie.

Reklama

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej, które powinnaś wcześniej przemyśleć:

1. Dlaczego postanowiłaś zmienić pracę?

Nie mów, że lubisz nowości i szybko się nudzisz. Pracodawca może pomyśleć, że i stąd będziesz chciała szybko uciec gdzieś indziej...

2. Dlaczego chcesz pracować właśnie na tym stanowisku?

Nie mów, że szukasz jakiejkolwiek pracy. Powinnaś znaleźć argumenty przemawiające za tym, że szczerze widzisz się na danym stanowisku.

3. Jak sobie wyobrażasz pracę na tym stanowisku?

Jeśli już na nie aplikowałaś, to znaczy, że jakoś sobie tę pracę wyobrażasz. Jeśli odpowiesz, że nie wiesz, nikt nie uwierzy, że faktycznie chcesz akurat tam pracować, skoro nawet nie wiesz, co miałabyś tam robić.

4. Czego oczekujesz po pracy na tym stanowisku/w tej firmie?

Na pewno masz jakieś oczekiwania. Nie udawaj, że nie. Przyznaj szczerze, dzięki temu pracodawca zobaczy, czy chcesz się rozwijać i jak widzisz swój rozwój w danej firmie. Oznajmij też, jakie są twoje oczekiwania finansowe. To dość drażliwy temat, ale nieunikniony na rozmowie o pracę.

5. Jakie są twoje cele zawodowe?

Innymi słowy jak chciałabyś, żeby potoczyła się twoja kariera zawodowa. Nie zapomnij zatem opowiedzieć, jak zamierzasz te cele realizować albo co już teraz robisz, żeby dane cele osiągnąć. Bo chyba coś robisz...?

6. Z czego w dotychczasowej karierze zawodowej jesteś najbardziej dumna?

Pochwal się śmiało. Nie przechwalaj i nie koloryzuj, ale nie umniejszaj swoich dotychczasowych zasług. Odpowiednia sprzedaż swojej osoby to jedna z kluczowych rzeczy podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

7. Co twoja praca wniesie nowego do firmy?

Nie zostaniesz zatrudniona, jeśli miałby być to jedynie dodatkowy wydatek dla pracodawcy przy zerowej korzyści. Powiedz, co firma może zyskać dzięki tobie. Na pewno masz w sobie coś, co wzbogaci i rozwinie firmę.

Reklama

Zobacz też:

5 wskazówek, które ułatwią negocjacje

Jakie CV preferują pracodawcy?

Wyznaczanie granic dziecku