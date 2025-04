Przed ważnymi negocjacjami warto się porządnie przygotować. Nie da się wygrać, jeśli wcześniej dobrze nie zbada się terenu i nie przygotuje różnych rozwiązań na ewentualności, jakie mogą się pojawić w trakcie negocjowania. Czy to chcemy uzyskać podwyżkę, czy zdobyć klienta, czy zawrzeć umowę na dogodnych przez nas warunkach - musimy umiejętnie negocjować. Co ułatwia negocjacje? Podpowiadamy!

Co ułatwia negocjacje?

Przedstawiamy kilka porad, które przydadzą się każdemu negocjatorowi. Sprawdź je wszystkie!

1. Dogłębna, wcześniejsza analiza danych

Zbierz wszystkie dostępne informacje, analizy, raporty i zweryfikuj dane. Musisz dokonać analizy danych, by wiedzieć, jakie warunki w ogóle możesz proponować. Jeśli zaczniesz od negocjowania czegoś, co absolutnie nie jest osiągalne,nie będziesz traktowana poważnie przez rozmówcę. Wówczas całe negocjacje spełzną na niczym...

2. Zbudowanie bazy wiedzy

Idź na negocjacje przygotowana. Musisz zrobić wrażenie profesjonalisty i osoby znającej się na rzeczy. Postaraj się zdobyć jak najszerszą wiedzę z danej dziedziny, by rozmówca nie mógł wybić cię z rytmu pytaniem lub twierdzeniem, z którym wcześniej się nie zetknęłaś. Jeśli zobaczy, że jest coś, w czym się nie orientujesz, pewnie pójdzie w tę stronę z rozmową, by cię zdyskredytować.

3. Wzmocnienie własnej pozycji

Przed spotkaniem negocjacyjnym zadbaj nie tylko o jak najlepsze przygotowanie merytoryczne, lecz także o odpowiednie samopoczucie. Zrelaksuj się, przypomnij sobie wszystkie swoje zalety, mocne strony i zbuduj wysoką samoocenę. Musisz być zdecydowana i pewna siebie, żeby wygrać negocjacje. Niepewna i wycofana niczego nie wynegocjujesz.

4. Taktyczne zachowanie w trakcie rozmowy negocjacyjnej

W negocjacjach trzeba umieć trochę grać. Nie chodzi o to, by udawać kogoś, kim się nie jest, ale by pokazać jak najlepszą stronę siebie. Powstrzymuj zatem negatywne emocje i zdenerwowanie, ale za to bądź empatyczna i wrażliwa na słowa rozmówcy. Przećwicz też wcześniej przed lustrem mowę ciała, ale staraj się, by gesty wyglądały naturalnie, a nie na wystudiowane. Bądź profesjonalna, a nie komiczna.

5. Uśmiech, uśmiech, uśmiech!

Być może nawet o tym nie wiesz, ale utrzymanie kontaktu wzrokowego przez kilka sekund i uśmiechanie się do rozmówcy znacząco ułatwia negocjacje. Warto o tym pamiętać i choćby wszystkie inne taktyki zawiodły, stawiać na uśmiech. Jest duża szansa, że dzięki niemu osiągniesz negocjacyjny sukces.

