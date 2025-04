Na samą myśl o zbliżającej się rozmowie kwalifikacyjnej już się stresujesz. Warto dobrze się przygotować, żeby później móc ze spokojem odpowiadać na wszystkie, nawet najtrudniejsze pytania. Pracownicy rekrutujący nowe osoby do firmy spotykają się każdego dnia z dziesiątkami kandydatów, żeby wybrać tych najlepszych.

Pamiętaj o tym i zrób wszystko, żeby po pierwsze dobrze wypaść, czyli umiejętnie odpowiedzieć na zadane pytania, a po drugie zostać zapamiętaną. Twoje odpowiedzi muszą być mądre, niebanalne, a nawet zabawne. Nie bądź nudna i nie odpowiadaj wyuczonymi regułkami jak maszyna. Reaguj na sytuacje.

Pewne pytania są standardowe i schematyczne, ale bywają też takie, które mogą zbić cię z tropu. Nie dopuść do tego. Zanim pójdziesz na rozmowę kwalifikacyjną, przemyśl poniższe pytania i znajdź jakieś ciekawe odpowiedzi, które jednocześnie są jakąś prawdą o tobie.

Oto 5 częstych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej:

1. Opowiedz nam coś o sobie

Pracodawca chce, żebyś powiedziała coś ogólnego o sobie - kim jesteś, co umiesz robić, jakie są twoje cele zawodowe. Nie interesuje go to, co lubiłaś robić jako dziecko ani żadne smutne, pikantne lub żenujące sytuacje z twojego życia. Nie opowiadaj też całej biografii. To nie kozetka u psychologa, tylko rozmowa w sprawie przyszłej pracy. Skup się zatem na zawodowej sferze swojego życia.

2. Jak widzisz swoją przyszłość za 10 lat?

Jakoś widzieć ją musisz, nie odpowiadaj zatem, że właściwie to nie wiesz. Jeśli tak zrobisz, pracodawca może pomyśleć, że jesteś osobą niestałą i niekonsekwentną i że na pewno nie wiążesz przyszłości z jego firmą. Nie będzie zatem inwestował w pracownika, który za chwilę odejdzie. Jedna nieprzemyślana odpowiedź może spowodować, że nie dostaniesz tej pracy mimo, że może nawet wcale nie miałaś planów szybkiego odejścia z danej firmy.

Powiedz lepiej, jak wyobrażasz sobie siebie w tej właśnie firmie na jakimś intratnym stanowisku i o swoich umiejętnościach, które pomogą ci to osiągnąć.

3. Czy potrafisz pracować w trudnych warunkach, np. pod presją czasu?

Tutaj nie wystarczy jednowyrazowa odpowiedź "tak". Jeśli nie jesteś w stanie podać żadnego konkretnego przykładu, kiedy wykazałaś się umiejętnością pracy pod presją czasu, to znaczy, że żadnej takiej nie przeżyłaś i wcale nie wiesz, czy potrafiłabyś pracować w takich warunkach. Powinnaś zatem wysilić się nieco i przedstawić sytuację, w której właśnie mimo presji, dobrze poradziłaś sobie z jakimś zadaniem.

4. Dlaczego kandydujesz właśnie do naszej firmy?

Nie wiesz? Po co zatem wysłałaś tu CV? Zanim wybierzesz się na jakąkolwiek rozmowę, poczytaj o firmie, w której być może już wkrótce zaczniesz pracować. Zastanów się, czy na pewno działania przez nią prowadzone odpowiadają ci, bo jeśli nie, szkoda i twojego czasu i pracodawcy na taką rozmowę.

5. Dlaczego powinniśmy zatrudnić właśnie ciebie?

Pomyśl, dlaczego chcesz pracować akurat właśnie tam i co zyska firma, jeśli cię zatrudni. Lepiej to wiedz. Nie przekonasz pracodawcy, że jesteś idealnym kandydatem na dane stanowisko, jeśli sama nie będziesz uważać, że nadajesz się do tej pracy jak nikt.

