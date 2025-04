Sezon wakacyjny to doskonała okazja dla uczniów i studentów, by sobie dorobić. Wiele firm poszukuje wtedy dodatkowych pracowników - dotyczy to zwłaszcza restauracji, barów, kawiarni, plantacji warzyw i owoców. Jak znaleźć pracę na wakacje? O czym należy wtedy pamiętać?

Gdzie można znaleźć pracę na wakacje?

Zastanów się, czy zależy ci na znalezieniu zajęcia w swoim miejscu zamieszkania, czy może chcesz wyjechać - np. nad Bałtyk lub za granicę. Nie nastawiaj się jednak na to, że "w ciemno" znajdziesz pracę. Jeśli postanowisz wyjechać, postaraj się mieć pewną ofertę - w przeciwnym przypadku może okazać się, że nie tylko nic nie zarobisz, ale nawet dużo dołożysz do swojego wyjazdu, wracając z niego z kwitkiem i ponosząc koszt podróży i noclegu.

Jeżeli zamierzasz wyjechać za granicę, zapewnij sobie bezpieczeństwo. Spróbuj znaleźć w internecie jak najwięcej danych o przyszłym pracodawcy i podejrzliwie je przeanalizuj. Zapisz numery do polskiego konsulatu i ambasady, a potem nie wahaj się z nich skorzystać w razie potrzeby. Jeśli zaobserwujesz cokolwiek, co cię zaniepokoi, skontaktuj się z policją.

Gdy pracę za granicą załatwia ci agencja, sprawdź ją w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia.

Jak znaleźć pracę na wakacje?

Wielu pracodawców nie szuka pracowników na wakacje za pośrednictwem internetu. Warto mieć oczy szeroko otwarte i nie bać się wychodzić z inicjatywą. Nie zaszkodzi, jeśli zajrzysz do kilku lokalnych sklepików oraz restauracji i osobiście zapytasz, czy nie szukają kogoś do pracy. Przygotuj sobie cały plik CV i... działaj!

Podczas rozmowy z kierownikiem nie ujawniaj jednak, że dane miejsce jest dla ciebie tylko jedną opcją z wielu - musisz stwarzać wrażenie, że zależy ci właśnie na tym konkretnym miejscu w pracy. Większość prac sezonowych wymaga kontaktu z ludźmi, dlatego postaraj się pokazać z jak najlepszej strony.

W wakacje możesz również zarobić na pracy fizycznej. Wielu plantatorów, którzy w tym okresie mają np. zbiory malin lub porzeczek, bardzo chętnie szuka każdej dodatkowej pary rąk.

Kto może szukać pracy na wakacje?

Jeśli nie masz jeszcze ukończonych 18 lat, nie możesz pracować w pełnym wymiarze godzin, czyli na cały etat. Nie ma jednak przeszkód, jeśli chcesz pracować np. przez kilkanaście godzin w tygodniu. Możesz roznosić ulotki, pomagać w sprzątaniu, zbierać owoce, zajmować się ogrodem.

