Rozpoczyna się sezon wakacyjny, warto więc wiedzieć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi. Długość twoich wakacji może zależeć od różnych czynników - np. stażu pracy. Sprawdź, ile dni urlopu ci przysługuje - przeczytaj ogólne wytyczne na ten temat.

Staż pracy a długość urlopu wypoczynkowego

Długość stażu pracy ma wpływ na wymiar twoich dni urlopowych. Nie chodzi wyłącznie o staż pracy u jednego pracodawcy - liczy się cały okres twojego zatrudnienia. Przy pełnym etacie, jest to odpowiednio:

jeśli pracujesz krócej niż 10 lat - przysługuje ci rocznie 20 dni (roboczych) na urlop wypoczynkowy,

(roboczych) na urlop wypoczynkowy, jeśli pracujesz co najmniej 10 lat - przysługuje ci rocznie 26 dni (roboczych) na urlop wypoczynkowy.

Co wlicza się do stażu pracy?

Przy wyliczaniu długości stażu pracy należy brać pod uwagę również inne czynniki. Równie ważny jest okres, w którym jeszcze nie rozpoczęłaś pracy, ale jeszcze zdobywałaś wykształcenie!

Do stażu pracy wliczają się lata w ostatniej szkole, którą ukończyłaś. Jest to odpowiednio:

jeśli ukończyłaś szkołę wyższą, do stażu pracy dolicz sobie 8 lat (nawet jeśli był to tylko licencjat),

(nawet jeśli był to tylko licencjat), jeśli ukończyłaś szkołę policealną, do stażu pracy dodaj 6 lat,

jeśli ukończyłaś szkołę średnią ogólnokształcącą - dodaj 4 lata,

jeśli skończyłaś średnią szkołę zawodową - dodaj czas nauki (zazwyczaj 3 lata),

(zazwyczaj 3 lata), jeśli skończyłaś zasadniczą szkołę zawodowa, do stażu pracy dolicz czas nauki (zazwyczaj 2-3 lata).

W tych wyliczeniach nie należy brać pod uwagę np. powtarzania klas ani nieukończonej szkoły. Pamiętaj, że jeśli np. ukończyłaś liceum ogólnokształcące, a następnie studia wyższe, musisz brać pod uwagę jedynie okres studiów i doliczyć 8 lat.

Co z pracownikami, którzy nie pracują na cały etat?

W przypadku osób, które nie pracują na cały etat, sytuacja nieco się komplikuje. Oblicz swój staż pracy na podstawie powyższych wskazówek, a następnie porównaj wynik do swojej części etatu.

Np. jeśli pracujesz od ponad 10 lat, a firma zatrudnia cię na 3/4 etatu, twój wymiar urlopu wypoczynkowego to 3/4 z 26 dni. Wynik to 19,5 dnia, należy go jednak zaokrąglić w górę - do 20 dni.

Jeśli twój staż pracy to 6 lat, a pracujesz na 1/2 etatu, twój wymiar urlopu wynosi 1/2 z 20 dni. Masz zatem prawo do 10 dni wolnych na wypoczynek.

