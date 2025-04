Utrata pracy zawsze wiąże się ze stresem i nerwami, nawet jeśli wydaje ci się, że jesteś na nią psychicznie przygotowana. Jeszcze więcej emocji pojawia się w sytuacji, gdy wiadomość o zwolnieniu spada na ciebie jak grom z jasnego nieba. Jak sobie poradzić w tym trudnym momencie? Co należy zrobić, gdy stracisz pracę?

Rozważ odwołanie do sądu pracy

Jeśli uznasz, że nie zgadzasz się z wypowiedzeniem złożonym przez pracodawcę, możesz odwołać się do sądu pracy. Decyzję należy podjąć dość szybko - na złożenie odwołania masz 7 dni od daty otrzymania wypowiedzenia.

Nie gwarantuje to sukcesu, dopiero sąd zadecyduje, czy powinnaś otrzymać odszkodowanie lub zostać ponownie przyjęta do pracy. Jeśli jednak masz wątpliwości co do zasadności zwolnienia, warto spróbować!

Odbierz swoje świadectwo pracy

Jeśli pożegnanie z firmą nie przebiegło w pokojowej atmosferze, a sam fakt zwolnienia bardzo cię zaskoczył, początkowo możesz nie mieć ochoty ponownie się tam pojawiać.

Zadbaj jednak o odebranie należnych ci dokumentów - świadectwa pracy lub referencji. Takie zaświadczenie może być wymagane przez kolejnego pracodawcę, a świadectwo pracy może sprawić, że będziesz otrzymywała zasiłek dla bezrobotnych, dopóki nie znajdziesz nowego zatrudnienia.

Pamiętaj: szef ma obowiązek wystawić ci świadectwo pracy już w dniu rozwiązania umowy, ale wypisanie referencji zależy tylko od jego dobrej woli. Warto jednak o to poprosić!

Dowiedz się, czy nie przysługuje ci zaległy urlop

Jeżeli masz zaległe dni urlopowe, pracodawca prawdopodobnie wyśle cię na urlop jeszcze w czasie trwania okresu wypowiedzenia. Jeżeli nie zdążysz w tym czasie wykorzystać wszystkich należnych dni, masz prawo do otrzymania wynagrodzenia finansowego, tzw. ekwiwalentu!

Zadbaj o swoją kondycję psychiczną

Są osoby, które utratę pracy przypłacają nawet depresją. Oczywiście, dla każdego jest to trudny moment, nie pozwalaj sobie jednak na dłuższy okres załamania!

Przez kilka dni możesz odpocząć i rozmyślać, potem jednak postaraj się szybko stanąć na nogi. Załamywanie rąk nie przyniesie pozytywnego skutku, a utrata pracy nie jest wcale najgorszym, co może cię w życiu spotkać.

Spójrz pozytywnie na całą sytuację - czy poprzednia praca była naprawdę idealna? Czy wypłata całkowicie cię satysfakcjonowała? Czy miałaś możliwość rozwoju? Czy twoje relacje z szefem i współpracownikami były wzorowe? Może... utrata pracy jest pierwszym krokiem do czegoś dużo lepszego?

Szukaj nowej pracy

Kiedy już uporasz się z negatywnymi myślami, zabierz się do poszukiwania nowego zatrudnienia. Może ci w tym pomóc urząd pracy, możesz też szukać na własną rękę. Popraw swoje CV, uzupełniając je o nabyte doświadczenie i nowe umiejętności, które zyskałaś dzięki poprzedniemu miejscu pracy.

Przeglądaj jak najwięcej ogłoszeń, aplikuj gdzie się da i co najważniejsze - łatwo się nie poddawaj!

