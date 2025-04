Prawo kanoniczne dokładnie określa warunki ważności węzła małżeńskiego, wynikające albo z prawa Bożego, albo z ustanowienia Kościoła. Opierają się one na założeniu, że akt zgody na zawarcie związku małżeńskiego musi być aktem w pełni świadomym i dobrowolnym.

Małżeństwo zawarte nieważnie

Jeśli akt zgody na małżeństwo nie jest w pełni świadomy lub dobrowolny, małżeństwo może zostać uznane za nieważne. Najczęściej nieważność ślubu kościelnego wynika z kilku powodów:

ze zbyt młodego wieku, zaniedbania lub choroby psychicznej lub braku należytego rozeznania co do istoty i zadań małżeństwa , a mianowicie: że jest ono jedno, święte, nierozerwalne i płodne;

, a mianowicie: że jest ono jedno, święte, nierozerwalne i płodne; symulacji , czyli braku intencji zawarcia małżeństwa lub usiłowanie zawarcia go pod warunkiem, że nie będzie dzieci , że małżonkowie rezerwują sobie prawo do zdrady albo nie chcą łączyć się na zawsze w sposób sakramentalny;

, czyli braku intencji zawarcia małżeństwa lub , że małżonkowie rezerwują sobie prawo do zdrady albo nie chcą łączyć się na zawsze w sposób sakramentalny; braku wolności osobistej i narzucenia małżeństwa przymusem;

i narzucenia małżeństwa przymusem; niezdolności do przyjęcia i wypełnienia obowiązków małżeńskich wynikających z istniejących w momencie ślubu psychodegradacji, psychopatii lub zaawansowanego alkoholizmu.

Przeszkody zrywające

Małżeństwo może zostać uznane jako nieważne także, jeśli u jednego z narzeczonych pojawiają się przeszkody zrywające wywodzące się z prawa Bożego (nawet jeśli zostały zatajone).

Do najczęstszych należą:

zbyt młody wiek;

trwała niezdolność do współżycia seksualnego;

różnica wiary (jeden ze współmałżonków jest katolikiem, a drugi nie został ochrzczony);

trwające już małżeństwo sakramentalne z inną osobą;

cudzołóstwo , któremu towarzyszy obietnica zawarcia małżeństwa, lub ślub cywilny z partnerem cudzołóstwa zawarty w trakcie trwania pierwszego, ważnie zawartego małżeństwa sakramentalnego;

, któremu towarzyszy obietnica zawarcia małżeństwa, lub ślub cywilny z partnerem cudzołóstwa zawarty w trakcie trwania pierwszego, ważnie zawartego małżeństwa sakramentalnego; pokrewieństwo - w linii prostej zawsze, w linii bocznej do trzeciego stopnia;

- w linii prostej zawsze, w linii bocznej do trzeciego stopnia; powinowactwo w pierwszym i drugim stopniu linii prostej;

pokrewieństwo prawne wynikające z adopcji.

O ważności lub nieważności małżeństwa orzeka - po dokładnym zbadaniu sprawy - sąd biskupi. Jest on uprawniony do stwierdzenia istniejącej od początku przeszkody zrywającej. Obie strony małżonków są wtedy wolne i mogą zawrzeć nowy, ważny związek małżeński. Jeśli przeszkoda zrywająca nie zaistniała, a para chce się rozstać (np. przez zdrady, czy alkoholizm), Kościół decyzją sądu biskupiego może orzec tak zwaną separację małżonków. Zezwala ona na ich oddzielne zamieszkanie, jednak nie daje żadnemu z nich prawa do zawarcia nowego związku i do współżycia płciowego z kimś innym.

