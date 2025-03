Sierpień to często czas kupowania przyborów do szkoły.

Reklama

Spis treści:

Program Dobry Start to 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka. Przyjmowaniem wniosków i wypłatą świadczenia zajmuje się ZUS.

Wnioski w programie można składać od 1 lipca do 30 listopada. ZUS już rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start. Jeśli złożymy wniosek w sierpniu, świadczenie otrzymamy nie później niż do 30 września.

Co roku wypłacany jest również dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Świadczenie to jednak przysługuje jedynie rodzicom dzieci, którzy pobierają zasiłek rodzinny.

Wynosi ono 100 zł.

Rodzice mogą starać się również o zasiłek szkolny. Świadczenie to przysługuje raz lub kilka razy w roku uczniowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej z powodu wydarzenia losowego.

W roku szkolnym 2024/2025 wysokość zasiłku szkolnego może wynieść jednorazowo maksymalnie 620 zł. Szczegółowe zasady przyznawania tego dodatku określa rada gminy.

Oprócz tych zasiłków rodzice pobierają na dziecko świadczenie 800 plus. Łącznie mogą więc uzyskać 1200 zł, które mogą przeznaczyć za zakup szkolnej wyprawki.

Jak wynika z badania zrealizowanego w dniach 27 czerwca do 5 lipca 2024 roku na zlecenie Empiku przez SW Research, prawie połowa rodziców (48 proc.) wyda na wyprawkę dla jednego ucznia do 500 zł. Z kolei niemal co trzeci wyda na ten cel od 501 do 700 zł. Co piąty wyda więcej niż 700 zł na wyprawkę szkolną.

Oprócz zakupu podręczników i przyborów (90 proc.), rodzice zamierzają wyposażyć także pokój czy kącik do nauki ucznia (39 proc. badanych) – nowe oświetlenie, krzesła, biurka i sprzęt elektroniczny (laptopy/tablety czy drukarki).

Czytaj także:

Czy uczniowie dostaną w tym roku laptopy? Co dalej z darmowym sprzętem?

16 książek dla dzieci o szkole, idealnych nie tylko na początek roku szkolnego

„Sprawdziany, klasówki, kartkówki. Jest sobotni wieczór, a moje dziecko uczy się już 8 godzin”. W szkołach brak taryfy ulgowej